''Трамп не может отменить закон'': сенатор-демократ требует остановить танкер с российским дизелем, который направляется в США

Американский сенатор предупредил о юридической ответственности за закупку российских нефтепродуктов, поскольку их импорт в Соединенные Штаты нарушает закон, принятый в 2022 году. Демократ Ричард Блюменталь (представитель штата Коннектикут) убежден, что соглашение президента Дональда Трампа с Кремлем не может отменить эти правила.

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Об этом политик написал в Facebook 28 октября. Он также поделился копией письма, отправленного днем ранее директору греческой судоходной компании EASTMED Афанасиосу Мартиносу. Блюменталь требует, чтобы компания отозвала танкер, который, вероятно, перевозит дизельное топливо из РФ.

"Я направляю решительное предупреждение судоходным компаниям, чьи танкеры перевозят незаконное российское дизельное топливо в наши порты: измените курс, пока еще есть время. Доставляя дизельное топливо, вы нарушаете совершенно четкий закон, принятый в 2022 году, который запрещает импорт российского топлива", – подчеркнул член Демократической партии.

"Ни один президент не может в одностороннем порядке отменить закон. Разрешение Трампа не освободит вас ни от юридической, ни от моральной ответственности. Вы – соучастники, помогающие обходить санкции ради собственной прибыли", – заявил он.

О чем говорится в письме к EASTMED

22 октября судно Agioi Fanendes под флагом Мальты покинуло порт в России, загрузив на борт почти 40 тысяч тонн дизельного топлива.

7 ноября Agioi Fanendes должно прибыть в порт Нью-Йорка и Нью-Джерси, один из крупнейших в США по объему грузооборота.

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Блюменталь попросил EASTMED отозвать танкер, если тот планирует разгрузить российское дизельное топливо, и воздержаться от будущих сделок с РФ.

Также он попросил компанию до 31 октября сообщить, кто еще участвует в операции, в частности продавца, покупателя, фрахтователя, страховщика и оператора терминала. Сенатор требует объяснить, получала ли EASTMED указания от Министерства финансов или других американских федеральных ведомств.

Блюменталь напомнил, что только Конгресс может придать силу закона решениям, призванным изменить установленные законом ограничения.

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Как писал OBOZ.UA, ранее группа демократов направила письмо-предупреждение крупным американским банкам и портам, призывая не допускать "покупку, транспортировку, импорт, разгрузку, хранение, финансирование или распространение" российского топлива в США. Также компании попросили сохранять любые записи, связанные с так называемой дизельной сделкой. Это может быть основой для расследования обстоятельств частичного снятия санкций с РФ президентом США Дональдом Трампом.