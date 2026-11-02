Появляется все больше подтверждений того, что Вашингтон обсуждает опасную идею возобновления поставок российского газа в Европу по трубопроводам, проходящим через территорию Украины. Эта инициатива рассматривается в рамках переговоров о заключении энергетического перемирия.

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Более того, предполагается продажа российского газа через американского посредника в обход европейских санкций. WSJ отмечает, что такая схема может открыть американским инвесторам возможность получить значительную прибыль. В США считают, что возвращение России на европейский газовый рынок создаст для Путина мощный стимул согласиться на договоренности. А использование украинской газотранспортной системы якобы обеспечит Киеву крайне необходимые доходы от транзитных сборов.

Источники утверждают, что администрация США предлагает России перечислять выручку от продажи газа Европе на специальный счет в юрисдикции третьей страны. Это, мол, должно предотвратить использование Кремлем этих средств для финансирования войны. Американцы пытались убедить европейских лидеров, что такой механизм позволит снизить цены на энергоносители в преддверии зимы, когда европейские запасы газа находятся на самом низком для этого времени года уровне за последние несколько лет.

То, что это предложение представляет собой полный разворот по сравнению с политикой первой администрации Трампа, когда он обрушивался на Германию за "Северный поток – 2", – это полбеды. Теперь в США и не такие кульбиты исполняют. Хуже то, что европейские чиновники признают: последствия войны против Ирана могут ослабить сопротивление Европы этой инициативе. Поставки катарского сжиженного природного газа по-прежнему заблокированы в Персидском заливе, а глобальный рост цен на энергоносители продолжается. По данным ЕС, из-за войны с Ираном Европа потратила на энергоносители дополнительно 100 миллиардов евро, или около 112 миллиардов долларов.

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Путин стремится "отвязать" свою жуткую, геноцидальную войну от вопросов совместной коммерции с Западом. Тогда как в Вашингтоне, наоборот, стремятся связать процессы, от которых зависит безопасность всего земного шара, с возможностью заработка. В итоге на фоне глобальной политической нестабильности может затянуться такой узел, который развяжет только ядерный удар. Сейчас, пожалуй, начинается один из самых опасных периодов в мировой истории.

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