Трамп и Путин пожали друг другу руки перед приемом на саммите АТЭС: будут ли говорить об Украине. Видео
Президент США Дональд Трамп встретился с диктатором Владимиром Путиным в Китае. Главы государства пожали друг другу руки перед общей фотосессией на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества.
В ходе переговоров Трамп и Путин затронут тему мирного урегулирования войны в Украине. OBOZ.UA рассказывает, что известно о переговорах президента США и диктатора РФ в Китае.
Что известно о встрече
Американский президент встретился с российским диктатором в китайском Шэньчжэне перед торжественным приемом на саммите АТЭС. Политики пожали друг другу руки и сделали совместное фото с другими участниками мероприятия.
Главным мероприятием на полях саммита станет трехсторонняя встреча Путина, Си и Трампа 19 ноября в 8:30 по киевскому времени. Лидеры соберутся в таком формате впервые.
Переговоры пройдут на фоне продолжающихся попыток США выступить посредниками в мирном соглашении между Россией и Украиной. Президент Трамп также намерен продолжить торговые переговоры с Китаем после невыполненных обещаний.
Вопрос войны в Украине
Накануне президент США заявил, что хотел бы провести отдельную двустороннюю встречу с российским диктатором Путиным. Об этом Трамп сказал 17 ноября во время общения с журналистами на Филиппинах.
В то же время Белый дом утверждает, что Трамп планирует поднять вопрос сокращения ядерных вооружений, однако в Вашингтоне не ожидают, что переговоры лидеров будут касаться войны России против Украины.
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