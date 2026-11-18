Президент США Дональд Трамп встретился с диктатором Владимиром Путиным в Китае. Главы государства пожали друг другу руки перед общей фотосессией на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества.

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В ходе переговоров Трамп и Путин затронут тему мирного урегулирования войны в Украине. OBOZ.UA рассказывает, что известно о переговорах президента США и диктатора РФ в Китае.

Что известно о встрече

Американский президент встретился с российским диктатором в китайском Шэньчжэне перед торжественным приемом на саммите АТЭС. Политики пожали друг другу руки и сделали совместное фото с другими участниками мероприятия.

Главным мероприятием на полях саммита станет трехсторонняя встреча Путина, Си и Трампа 19 ноября в 8:30 по киевскому времени. Лидеры соберутся в таком формате впервые.

Переговоры пройдут на фоне продолжающихся попыток США выступить посредниками в мирном соглашении между Россией и Украиной. Президент Трамп также намерен продолжить торговые переговоры с Китаем после невыполненных обещаний.

Вопрос войны в Украине

Накануне президент США заявил, что хотел бы провести отдельную двустороннюю встречу с российским диктатором Путиным. Об этом Трамп сказал 17 ноября во время общения с журналистами на Филиппинах.

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В то же время Белый дом утверждает, что Трамп планирует поднять вопрос сокращения ядерных вооружений, однако в Вашингтоне не ожидают, что переговоры лидеров будут касаться войны России против Украины.

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