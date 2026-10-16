Трамп и Маск против Зеленского: что стоит за давлением на президента Украины и как этим пользуется Москва. Интервью с Котовым

Поддержка со стороны США по-прежнему имеет для Украины решающее значение, однако отношения с администрацией Дональда Трампа все чаще сопровождаются давлением и спорами. В Вашингтоне дают понять, что могут ограничить обмен разведывательными данными. Дополнительные проблемы со Starlink, а также зависимость украинской ПВО от американских систем и ракет-перехватчиков еще больше усложняют ситуацию.

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Напряженность усилилась после того, как Вашингтон ослабил санкционные ограничения в отношении российского дизельного топлива и потребовал от Украины прекратить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам. Владимир Зеленский заявил, что Киев готов согласиться на энергетическое перемирие, но Россия продолжила атаковать украинскую инфраструктуру. На фоне этих событий вопрос об американской военной и разведывательной поддержке превратился в один из главных факторов противостояния между Киевом и Вашингтоном.

В то же время, Дональд Трамп вновь заявил, что Украине нужен новый президент. К критике Зеленского присоединился Илон Маск, обвинивший украинского лидера в том, что тот якобы "препятствует установлению мира". Такие заявления перекликаются с позицией Кремля, где давно ставят под сомнение легитимность украинской власти. Однако Москва сама не спешит соглашаться на прекращение огня, которое могло бы создать условия для проведения выборов в Украине.

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Перед Украиной стоит непростая задача: сохранить поддержку США, не соглашаясь на условия, которые могут ослабить оборону страны. На этом фоне Киев активизирует контакты с Великобританией и другими европейскими партнерами. Но Европа пока не может полностью компенсировать американскую помощь, особенно в вопросах разведки, противовоздушной обороны и спутниковой связи.

Своими мыслями по этим и другим вопросам в эксклюзивном интервью OBOZ.UA поделился кандидат наук по государственному управлению, глава Центра развития государственной стратегии и публичной политики Илья Котов.

Главные истории дня

– Конфликт между Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом обострился на фоне сближения Белого дома с Кремлем. Зеленский раскритиковал эту договоренность, назвав ее фактически предательством и заявив, что она принесет Кремлю дополнительные доходы для продолжения войны. В ответ Трамп потребовал прекратить украинские удары по российским НПЗ и заявил, что Украине нужен новый президент, способный договориться с Москвой. Это уже не просто очередной спор, все гораздо серьезнее. Что происходит, на ваш взгляд? Почему Трамп так активно давит на Украину?

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– К сожалению, сегодня я вынужден быть менее оптимистичным, чем обычно, потому что ситуация гораздо шире, чем вопрос о дизельном топливе или наших двусторонних отношениях с США. Что касается давления, то ответ, к сожалению, прост: это одна из составляющих широкой договоренности, достигнутой между Дональдом Трампом и российским диктатором Владимиром Путиным. Дизельное топливо – лишь верхушка айсберга. Это также способ, позволяющий Трампу хоть как-то объяснить американскому обществу постепенное ослабление санкций против России. Просто заявить, что мы требуем от Украины прекратить удары по российским НПЗ, было бы странно. Вместо этого можно объяснить: Россия будет поставлять нам дизельное топливо, цены в Соединенных Штатах снизятся, а значит, все это делается на благо Америки и ее граждан. Но это манипуляция. Я говорю о более широких договоренностях, поскольку на них указывает целый ряд обстоятельств. Если бы речь шла только о российских нефтеперерабатывающих заводах, Трамп приложил бы усилия, чтобы заработало то самое энергетическое соглашение, о котором он говорил. Однако мы видим, что оно фактически не работает, прежде всего потому, что российская сторона его игнорирует.

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На мой взгляд, происходящее связано прежде всего с обещанием Путина оказать влияние на Иран и в конечном итоге способствовать завершению войны на Ближнем Востоке в контексте противостояния между США и Ираном. Проблема в том, что Путин не может этого сделать, но пытается ввести американского президента в заблуждение. К сожалению, именно так сейчас и выглядит ситуация. До телефонного разговора с Трампом Путин провел несколько переговоров с президентом Ирана. Однако Масуд Пезешкиан не решает ключевые вопросы в Иране. Сегодня единственная сила, которая может принимать решения по Ормузскому проливу и реально влиять на ситуацию, – это Корпус стражей исламской революции.

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Для Трампа Иран стал болезненным вопросом. Он прекрасно понимает, что цена на нефть влияет на стоимость дизельного топлива, а Россия отнюдь не определяет ее на американском рынке. Поэтому решение вопроса об Ормузском проливе вышло для него на первый план. Трамп пытается хоть как-то снять с себя ответственность за безуспешную войну, а также найти путь к ее логическому завершению. Путин использует это стремление американского президента, чтобы достичь собственных договоренностей. Итак, Москва, как всегда, предложила комплексный подход, увязав все эти вопросы с Украиной. Мол, окажите необходимое давление на Киев, позвольте нам продолжать удары, прекратите помогать Украине и фактически заставьте ее заключить несправедливое и невыгодное соглашение. Именно это мы сейчас и наблюдаем. К сожалению, могу предположить, что такая ситуация сохранится в ближайшее время.

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– То есть давление будет усиливаться, и мы оказались в довольно сложной ситуации? Насколько вероятно, что Трамп обвинит Украину в высоких ценах на дизельное топливо и, как следствие, в своих собственных неудачах на выборах в Конгресс? Тем более, если Украина возобновит удары по НПЗ.

– Мы действительно оказались в сложной ситуации. Действительно, уже появляется осторожная информация о решении возобновить удары по российским НПЗ. Однако возникает вопрос: сможем ли мы это делать без американских разведданных? Марко Рубио на саммите НАТО и сам Трамп признавали роль США в наших ударах на большие расстояния по российской нефтяной инфраструктуре. Если военные возможности позволят продолжать операции, до выборов в США 3 ноября следует ожидать дальнейшего ухудшения отношений с Вашингтоном.

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Украина придерживается двойной стратегии: публично критикует действия партнеров, но в то же время пытается возобновить диалог, в частности через встречи с Виткоффом и Кушнером в Европе. Параллельно готовится план Б – возобновление ударов, что может привести к открытому конфликту с Трампом. Но я не считаю, что Украина оказалась в тупике. Остаются дипломатические инструменты и возможность учитывать фактор американских выборов, хотя Киев пока не вмешивается во внутренние процессы США. Если другого выхода не будет, нам придется искать другие рычаги влияния. Сейчас важно следить не столько за заявлениями Трампа, риторика которого постоянно меняется, сколько за его действиями. Если США перестанут предоставлять разведданные или возникнут серьезные проблемы с работой Starlink, это станет сигналом реального изменения политики Вашингтона. Тогда можно будет говорить, что американский президент окончательно встал на сторону Москвы и стал скорее партнером Путина, чем Украины.

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– Определенные ограничения мы уже наблюдаем: нам объясняют их плохой погодой или другими обстоятельствами. И Россия уже активно использует эту ситуацию: количество атак в последние дни резко возросло. На ваш взгляд, означает ли это, что окончательное решение еще не принято и Вашингтон будет реагировать на дальнейшие шаги Украины?

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– У Трампа сложная политическая ситуация. Рейтинг республиканцев падает, а соглашение по российскому дизельному топливу еще больше ухудшило их позиции. Возможно, Трамп готов и дальше оказывать давление на Украину, в частности через ограничение помощи. Однако это становится достоянием общественности, а американцы, в частности значительная часть сторонников MAGA, понимают, кто является агрессором и почему Украину нужно поддерживать. Поэтому я считаю, что внутриполитическая ситуация скорее будет сдерживать Трампа, чем способствовать дальнейшему давлению.

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Если говорить об окончательном решении, то намерение вновь оказать давление на Украину и посмотреть на результат уже очевидно. Трамп пообещал это Путину. Я не верю в многочисленные совпадения: проблемы с разведданными, ограничения Starlink, заявления администрации о непричастности к этим решениям и требования немедленно провести выборы в Украине. Все это складывается в единую картину. В то же время есть несколько маркеров, за которыми стоит следить. Первый – 18 октября, когда истекает 30-дневный срок, связанный с санкционными решениями по закону Грема. Трамп поддержал этот закон, и без его согласия он вряд ли прошел бы Сенат. Теперь президент должен либо ввести предусмотренные санкции, либо объяснить Конгрессу, почему они противоречат национальным интересам США. Если он не введет никаких санкций или ограничится чисто символическими мерами, это станет важным сигналом о его позиции и видении завершения войны. Если же параллельно с определенными уступками он будет усиливать давление на Россию, это будет свидетельствовать о том, что Трамп по-прежнему рассматривает возможность урегулирования войны путем давления на обе стороны. Для Украины такой подход также несправедлив, но он будет означать, что окончательного выбора в пользу Москвы пока нет.

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Второй маркер – ситуация с активами "Лукойла" в Европе. Если они также являются частью неформальных договоренностей и в ближайшие недели американская компания, связанная с окружением Виткоффа и Кушнера, приобретет их у Путина со значительным дисконтом, это будет указывать не только на геополитические уступки, но и на возможный коррупционный и экономический сговор. Такие интересы могут напрямую влиять на политику США в отношении Украины.

– Уже сам факт обсуждения таких вопросов с участием представителей администрации Трампа или лиц, близких к нему, свидетельствует о масштабе проблемы для Украины из-за слишком тесных отношений с Кремлем. Признаки коррупции здесь просто вопиющие.

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– Я бы предложил попытаться понять мотивы участников переговоров. Я не оправдываю их, а лишь объясняю логику их поведения. Трамп приближается к завершению политической карьеры, ему почти 80 лет, а в случае потери республиканцами Сената его ждут серьезные проблемы. Джаред Кушнер, в свою очередь, не связывает свое будущее с политической карьерой после Трампа и сосредоточен на зарабатывании денег. Фактически люди, преследующие собственные финансовые интересы, советуют президенту, который является их другом и родственником, договариваться с Россией. Они могут рассматривать это как возможность приобрести активы Путина по более низкой цене и получить другие финансовые выгоды, пока Трамп остается у власти. Государственные интересы США отходят на второй план, а личные доходы становятся приоритетом. Именно поэтому Украине следует занять принципиальную позицию не только в отношении ударов по российским НПЗ, но и в отношении состава американской переговорной команды.

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У нас достаточно аргументов, чтобы объяснить Трампу необходимость смены переговорщиков: за три года их работы нет ощутимых результатов. Вести диалог с Украиной со стороны США должны профессиональные дипломаты, в частности государственный секретарь Марко Рубио, в чьи полномочия входят такие вопросы. Даже Джей Ди Венс на этом фоне выглядит более приемлемым вариантом, поскольку, по крайней мере, думает о собственных политических перспективах и будущей карьере. В международной политике деньги должны быть ресурсом для достижения стратегических целей государства, а не самоцелью. Когда все переворачивается с ног на голову и финансовая выгода отдельных людей становится определяющим мотивом внешней политики, возникает серьезная проблема. Путин пользуется алчностью таких лиц, чтобы продвигать решения, выгодные ему.

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– После конфликта в Овальном кабинете в прошлом году с помощью Европы удалось наладить диалог с Трампом. Сейчас противостояние, похоже, еще острее. После интервью в Лондоне и ряда предыдущих заявлений Зеленский фактически противоречит американскому президенту и называет его действия предательством. FT утверждает, что европейские лидеры были удивлены заявлениями Зеленского в адрес Трампа и во время встречи намерены призвать его сдержать критику. Они согласны с тем, что все слова Зеленского верны, но не всегда нужно говорить об этом вслух, ведь критика только ухудшит и без того испорченные отношения между Вашингтоном и Киевом. Стоит ли и в дальнейшем так прямо реагировать на действия президента США, или целесообразнее действовать более дипломатично?

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– Украина придерживается двойной стратегии. С одной стороны, Зеленский на международных площадках говорит правду о том, что происходит, хотя и старается подбирать формулировки. Эта правда нравится не всем, но ее озвучивают не просто для того, чтобы выразить возмущение. Заявления распространяются в американском информационном пространстве и создают политическое давление на Трампа. Учитывая предвыборную кампанию, демократы будут использовать эту информацию, поэтому Украине важно оставаться в центре американской повестки дня. В то же время Киев не стремится к разрыву отношений с Вашингтоном. Мы понимаем, что США остаются важным партнером, которого нельзя потерять. Часть разведывательных возможностей могут обеспечить Франция и Великобритания, хотя и не в таких объемах и не так оперативно. К тому же сама Великобритания в значительной степени зависит от американских разведданных.

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Однако без США возникают две критические проблемы. Первая – Starlink. Его отключение или дальнейшие ограничения негативно повлияют и на ситуацию на фронте, и на защиту украинского неба. Полноценной альтернативы пока нет. Европейцы говорят о возможности создания собственных решений к 2029 году, но гарантий этого пока нет.

Вторая проблема – поставки вооружений, прежде всего ракет PAC-3 для систем Patriot. Их и без того недостаточно, а в случае прекращения американских поставок быстро заменить их будет нечем. Украина пытается ускорить европейские программы, в частности разработку средств противоракетной обороны, но необходимого финансирования и технологического прогресса пока не хватает. Поэтому Киев пытается удержать США.

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– Несмотря на острую ситуацию, Владимир Зеленский сообщил, что передал спецпосланцам Трампа Стиву Виткоффу и Джареду Кушнеру предложение провести новую встречу в ближайшие дни. Может ли она дать результат без уступок со стороны Украины?

– Результат возможен, если американская сторона будет готова хотя бы частично оказать давление на Россию. Думаю, переговоры будут касаться общего мирного соглашения, хотя при нынешней позиции Трампа в отношении территориальных уступок перспективы остаются неопределенными. Отдельно будут обсуждать энергетическое перемирие. Украина может предложить прекратить удары по российским НПЗ, но взамен должна потребовать гарантий, что Москва не возобновит атаки на нашу энергетическую инфраструктуру после 3 ноября, когда состоятся выборы в США.

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Нынешняя ситуация абсурдна. Россия заявляет, что энергетическое перемирие продолжается, но в то же время наносит удары по крупным энергетическим объектам в Киеве, Харькове и других городах. Об этом говорил даже пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, объясняя, что конкретные границы и параметры перемирия якобы не определены. Москва фактически использует отсутствие четких договоренностей, чтобы продолжать атаки и одновременно утверждать, что соблюдает соглашение. Украина должна объяснить Вашингтону, что возвращение к конструктивному диалогу возможно только на основе справедливости. Любое энергетическое перемирие должно предусматривать взаимные обязательства. Нельзя требовать от Украины прекратить удары по российским НПЗ, не обеспечив прекращение российских атак на нашу энергетическую инфраструктуру. Это касается и общих мирных переговоров. Соглашение должно учитывать интересы обеих сторон и давать им возможность сохранить национальные интересы. Односторонние уступки не создают устойчивого мира.

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– Еще один фактор давления – Дональд Трамп вновь заявляет, что украинцам нужно сменить президента. К этому присоединился и Илон Маск, который утверждает, что Зеленский "препятствует прекращению войны". Зеленский заявил, что Украина готова провести выборы, если будет как минимум 60 дней перемирия. Россия же отказывается это делать и с сарказмом предлагает прекратить удары только в день голосования. Почему Трамп снова поднимает тему выборов и чего пытается добиться?

– Трамп, вероятно, повторяет тезисы, которые постоянно слышит от Москвы: мол, Зеленский мешает достижению договоренностей, а без него мир можно было бы заключить уже на следующий день. Россия пытается перенести борьбу с фронта во внутреннюю политику Украины, влиять на избирательный процесс и расшатывать общество. Трамп использует эту риторику как инструмент давления на украинское общество. Наряду с ограничением разведывательной информации и вопросом о Starlink тема выборов должна заставить Украину согласиться на невыгодные уступки, одновременно создавая впечатление, что именно Киев препятствует миру.

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Украину заставляют оправдываться за очевидные вещи. Как провести выборы во время войны, когда продолжаются воздушные тревоги, особенно в прифронтовых регионах? Как обеспечить голосование военных, которые имеют полное право участвовать в выборах? Как организовать голосование украинцев за рубежом? Эти проблемы понимают все, в том числе и Трамп. Однако американская администрация считает, что политическое давление в сочетании с другими инструментами может заставить Украину пойти на уступки.

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– На фоне обострения отношений с Вашингтоном Украина усиливает контакты с европейскими партнерами. Во время визита в Великобританию Зеленский встретился с премьер-министром Энди Бернемом и королем Чарльзом. Лондон подтвердил поддержку Украины и объявил о новом пакете помощи, в частности о средствах на ускоренные поставки ракет для противовоздушной обороны. Может ли король повлиять на ситуацию, учитывая его предыдущие заявления в Конгрессе США в поддержку Украины?

– Великобритания остается влиятельным игроком, который хорошо понимает угрозы со стороны России. В то же время я бы уделил больше внимания переговорам с премьер-министром Киром Стармером, ведь, похоже, им с Трампом удается находить общий язык. Мы пытаемся реализовать два сценария. План А – использовать влияние Великобритании как союзника США, чтобы помочь уладить осложнившиеся отношения с Вашингтоном. План Б – укрепить европейскую коалицию, чтобы Великобритания и другие партнеры могли частично компенсировать возможное прекращение американской помощи и поставок вооружения. Пока что Европа не готова полностью взять на себя роль США, но нам необходимо развивать сотрудничество. Европейские лидеры также ждут результатов американских выборов 3 ноября, чтобы понять, как в дальнейшем строить отношения с Трампом. Поэтому они действуют осторожно. В то же время Украина должна продолжать борьбу и обеспечивать собственную устойчивость независимо от результатов голосования.

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– Какой сценарий вы считаете наиболее вероятным? Возможна ли деэскалация после переговоров с Виткоффом и Кушнером, или Трамп будет усиливать давление на Украину, в частности через ограничение разведывательных данных и Starlink?

– Важным ориентиром станет 18 октября. Это покажет, готовы ли США оказывать давление не только на Украину, но и на Россию, в частности, возобновить часть санкций и ввести новые ограничения. Если этого не произойдет, до 3 ноября ситуация будет оставаться непредсказуемой. Я не ожидаю обязательного разрыва отношений или масштабных публичных конфликтов. Однако США могут и дальше использовать ограничения на разведывательные данные и другие инструменты, чтобы заставить Украину пойти на уступки России. Если между Трампом и Путиным действительно существуют предварительные договоренности по Ирану, дизельному топливу и урегулированию войны в Украине на условиях несправедливого мира, поводов для оптимизма немного. В то же время дальнейшие действия Трампа будут зависеть от внутренней политики США. Если социологические опросы покажут, что его решения снижают рейтинг республиканцев, он будет вынужден учитывать политические последствия. Даже непредсказуемые политики зависят от общественной поддержки, и их окружение постоянно напоминает им о рейтингах.