А что, если Трамп на самом деле хочет проиграть эти выборы, причем не свои президентские, конечно, а промежуточные выборы – промежуточные выборы в Конгресс США, которые проходят в середине президентского срока и фактически определяют, будет ли у президента еще два года послушное большинство или ему придется жить с парламентской оппозицией, которая будет блокировать его законы, бюджеты и политические прихоти?

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Звучит как конспирология, я это прекрасно понимаю, и у меня нет никаких доказательств того, что Дональд Трамп сидел в Белом доме над картой Ирана и думал, как бы ему хитрее проиграть выборы. Но в последнее время его поведение настолько нелогично именно с точки зрения человека, который хочет сохранить республиканское большинство, что, по крайней мере, задать такой вопрос стоит, особенно когда решение начать войну с Ираном все труднее объяснить обычной политической логикой.

Начать такую войну накануне избирательного года было почти самоубийственным решением для президента, который годами позиционировал себя перед собственными избирателями как человека, который прекращает чужие войны, а не начинает новые. Быстрой победы не произошло, Иран не капитулировал, американские военные погибли, Ормузский пролив превратился в постоянный фактор нервного срыва мирового энергетического рынка, а сама война вместо красивой телевизионной операции на несколько недель растянулась уже на месяцы.

Политически это пока что выглядит если не как военное поражение Соединенных Штатов, то точно как поражение той концепции, с которой Трамп вступал в эту войну. И именно поэтому особенно интересно слышать от него намеки на то, что война может закончиться уже после промежуточных выборов, ведь возникает простой вопрос: а что именно должно измениться в Иране 4 ноября, неужели аятолла проснется другим человеком, Ормузский пролив вдруг станет шире, а иранские ракеты перестанут летать только потому, что американцы уже проголосовали?

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Возможно, изменится вовсе не военная ситуация, а политическая, и вот здесь начинается самое интересное. Если республиканцы потеряют Палату представителей, а возможно, столкнутся с еще более серьезными проблемами в Конгрессе, Трамп на следующие два года получит именно то, чего ему сейчас очень не хватает – сильного внутреннего врага, которого можно будет обвинять буквально во всем, от бюджета и налогов до неудачных реформ, дорогого бензина и внешнеполитических провалов.

Не удалось провести реформу – демократы заблокировали, не удалось сбалансировать бюджет – демократы не дали, экономика притормозила – демократы саботируют, война закончилась не так, как обещали – Конгресс связал руки. Это очень удобная политическая конструкция, потому что политика, которая контролирует все, через два года спрашивают, где результат, а политика, которой постоянно мешает оппозиция, спрашивают уже совсем иначе – кто тебе помешал, и это принципиально разные вопросы.

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Особенно интересно это выглядит на фоне цен на топливо, ведь администрация Трампа уже пытается переложить ответственность на демократов, а заодно и на Украину, которая имеет наглость наносить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам. Украинцев американскому избирателю уже пытались преподнести как виновных в дорогом бензине, но, кажется, товар идет не очень хорошо, ведь даже самому преданному стороннику MAGA сложно объяснить простую вещь: год назад галлон бензина стоил около трех долларов, сейчас стоит значительно больше четырех, а между этими двумя цифрами произошло не просто украинское нападение на российский НПЗ, а крупная война Соединенных Штатов с Ираном.

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И вот здесь у меня возникает очень неприятная мысль: возможно, Трампу уже даже выгоднее иметь демократическое большинство по крайней мере в одной палате Конгресса, потому что тогда любая неудача перестает быть его неудачей и становится их саботажем. Для политика, который очень хорошо умеет работать не только с победами, но и с оскорблением собственного избирателя, такая конфигурация может оказаться гораздо более комфортной, чем абсолютная власть, за результаты которой приходится отвечать самому.

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Трампу уже не нужно прокладывать собственный путь к третьему президентскому сроку, но ему нужно сохранить "трампизм", определить преемника, удержать контроль над Республиканской партией и через два года объяснить своему избирателю, почему обещанная золотая эпоха оказалась чуть менее золотой, чем было написано в рекламном буклете. И для этого демократы, контролирующие хотя бы одну палату Конгресса, подходят почти идеально, ведь тогда всегда можно сказать, что план был гениальным, просто проклятые демократы не дали его реализовать.

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Возможно, все гораздо проще и никакого большого замысла нет, а решение по Ирану было обычной стратегической ошибкой, после которой администрация теперь лихорадочно ищет способ выйти из войны, сохранив лицо перед собственными избирателями. Я даже считаю это объяснение более вероятным, но политика интересна тем, что опытный политик всегда пытается превратить даже собственное поражение в ресурс, а Трамп в этом ремесле точно не новичок.

Поэтому, если республиканцы действительно проиграют эти промежуточные выборы, я совсем не удивлюсь, когда уже на следующий день Америка услышит новую мелодию: Трамп больше не будет отвечать за все, Трамп станет президентом, которому "не дали работать", а каждый лишний цент на заправке, каждый проваленный закон, каждая бюджетная проблема и каждый неудачный внешнеполитический шаг будут иметь одно очень простое объяснение – проклятые демократы.

В большой политике за ошибки политиков вообще очень редко платят сами политики, потому что у них почти всегда есть охрана, государственный самолет, хороший адвокат и телевизор, в котором можно назначить виновного. За эти ошибки платит избиратель, причем чаще всего не в масштабах великих исторических категорий, а очень прозаично – своими центами за каждый галлон.

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