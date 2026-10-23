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Трамп звонил Маску из-за ограничения скорости Starlink в Украине: в WSJ раскрыли подробности разговора

Лилия РагуцкаяЛилия Рагуцкая
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Трамп звонил Маску из-за ограничения скорости Starlink в Украине: в WSJ раскрыли подробности разговора
Президент США Дональд Трамп и предприниматель Илон Маск

Президент США Дональд Трамп позвонил основателю SpaceX Илону Маску из-за ограничений Starlink для Украины. Глава Белого дома просил миллиардера снять их для военной версии этой системы связи – Starshield.

На следующий день связь не прерывалась на более высоких, чем прежде, скоростях, хотя система полностью не восстановила функциональность. Об этом говорится в публикации The Wall Street Journal, корреспонденты которого пообщались с американскими и украинскими чиновниками.

Трамп лично звонил Маску из-за ограничений Starlink для Украины

Источники издания среди американских и украинских чиновников утверждают, что 21 октября Трамп лично звонил Маску и просил его снять ограничения на военную версию Starlink в Украине.

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Уже на следующий день, 22 октября, как утверждают собеседники The Wall Street Journal, "система работала в более привычном режиме".

О полном восстановлении функциональности, по данным украинской стороны, пока речи не идет, но система сейчас работает на более высоких скоростях, чем после введения ограничений.

Собеседники издания заявили, что во время разговора Трамп сказал Маску, что его раздражает, что скорость системы остается ограниченной на уровне около 160 км в час.

Также они отметили, что на этой неделе Трамп сообщил своим помощникам и союзникам, что хочет отменить ограничение скорости Starlink.

Сам президент США не спешит признаваться, что обращался к миллиардеру с такой просьбой.

"Не хочу об этом говорить, но знаю, что это была очень интересная ситуация, поэтому не хочу комментировать ни в одну, ни в другую сторону. Но у меня очень хорошие отношения с Илоном", – сказал Трамп.

Когда журналисты в очередной раз спросили его об ограничениях спутниковой связи для Украины, он ответил: "Итог таков: Маск ее восстановил", но отказался комментировать, произошло ли это после его личного звонка.

"Звонил я или кто-то другой, разницы нет", – заявил Трамп.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее сразу семь республиканцев призвали Трампа и Маска снять ограничения Starlink для Украины.

Кроме того, американские СМИ писали, что именно миллиардер лично приказал ограничить доступ Украины к Starshield.

Ответственность за это на него возложил и вице-президент США Джей Ди Вэнс. В то же время сам Маск заявлял, что за функционирование военной версииStarlink отвечает Пентагон.

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