Трамп: глупые люди хотели, чтобы я ввел санкции против РФ

Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
Добавить в предпочитаемые источники
Добавить в предпочитаемые источники
RU
UA
Картина дня
RU
UA
Картина дня
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
Добавить в предпочитаемые источники
Горячие темы
В Польше массовые протесты: оппозиция заявила о перевороте, Навроцкий срочно вернулся из-за границыВ Польше массовые протесты: оппозиция заявила о перевороте, Навроцкий срочно вернулся из-за границыУкраинцам следует готовиться к новому курсу доллараУкраинцам следует готовиться к новому курсу: прогноз по доллару на ближайшие дниДжошуа – Фьюри: дата и время начала, прогноз, где смотреть и на каком канале трансляция боксаДжошуа – Фьюри: дата и время начала, прогноз, где смотреть и на каком канале трансляция боксаPatriotГосдеп США одобрил возможную продажу Украине 500 ракет для Patriot на $2,1 млрдВ Польше заявили о передаче Украине самолетов, которые "исчерпали ресурс"В Польше заявили о передаче Украине самолетов, которые "исчерпали ресурс"Иллюстрация - АЗС в УкраинеПрогноз по бензину сбывается: что делают с ценами на украинских АЗСВ Киеве восстановили движение автомобилей по Южному мосту: есть ли ограничения. Все подробностиВ Киеве восстановили движение автомобилей по Южному мосту: есть ли ограничения. Все подробностиВ Киеве прогремели взрывы: войска РФ ударили по критической инфраструктуреВ Киеве прогремели взрывы: войска РФ ударили по критической инфраструктуре"С Россией нет нормальности": министры стран G20 отказались делать совместное фото с Лавровым"С Россией нет нормальности": министры стран G20 отказались делать совместное фото с ЛавровымМедиа заявили, что Кравченко выпустили из Украины "по звонку из Киева": в ГПСУ ответилиМедиа заявили, что Кравченко выпустили из Украины "по звонку из Киева": в ГПСУ ответили
Подпишитесь, чтобы узнавать новости первыми

Нажмите “Подписаться” в следующем окне

Перейти
Google Subscribe

Трамп: глупые люди хотели, чтобы я ввел санкции против РФ

Дарья ДуроваДарья Дурова
Time to read1 мин
12
Дональд Трамп
Дональд Трамп признал, что не хотел вводить против РФ новые экономические ограничения. Фото иллюстративное. Источник: White House

Американский президент Дональд Трамп назвал дураками тех, кто советовал ему наложить новые санкции на Российскую Федерацию. Он объяснил это тем, что тогда россияне не освободили бы Стивена Хаббарда, американского учителя, задержанного оккупантами в Изюме в 2022 году.

Об этом республиканец заявил 30 октября, общаясь с представителями медиа. Брифинг президента вместе с Хаббардом и его родными был организован в Белом доме.

"Люди... Глупые люди хотели, чтобы я ввел санкции против России! Если бы я ввел санкции, ваши сыновья сказали бы мне, что это нехорошо", – сказал Трамп, обращаясь к бывшему российскому заключенному.

"Как бы это выглядело? Я бы сказал Путину: "Я хотел бы вернуть Стивена Хаббарда обратно, господин президент, и, кстати, мы вводим против вас санкции прямо сейчас"... Вы бы не вернулись", – продолжил президент Соединенных Штатов.

Читайте также
Катя ПомазанКатя Помазан
7,5 т.
"Все очень сложно": Каллас раскрыла тактику Кремля и объяснила, на что надеется Путин в войне с Украиной. Видео
7,5 т.
"Все очень сложно": Каллас раскрыла тактику Кремля и объяснила, на что надеется Путин в войне с Украиной. Видео
Виктор ТаранВиктор Таран
6,4 т.
Украинским детям – российские дроны, советскому танкисту – шоколад от Трампа: цинизм, который Кремль оценил
6,4 т.
Украинским детям – российские дроны, советскому танкисту – шоколад от Трампа: цинизм, который Кремль оценил
Надежда ДанищукНадежда Данищук
5,4 т.
Зеленский отправится на переговоры в Турцию: что в центре внимания
5,4 т.
Зеленский отправится на переговоры в Турцию: что в центре внимания

Он добавил, что для него было большой честью вызволить гражданина США из РФ.

Что предшествовало

74-летний уроженец штата Мичиган (США) Стивен Габбард несколько лет проживал в украинском городе Изюм в Харьковской области и остался там, когда началось полномасштабное вторжение. Российские захватчики взяли гражданского в плен и даже обвиняли его в участии в боевых действиях на стороне Украины. Якобы его поймали в апреле 2022-го, когда мужчина дежурил на блокпосту

В октябре 2024-го российский суд признал Габбарда виновным в наемничестве и приговорил к шести годам и 10 месяцам лишения свободы.

21 октября этого года кремлевский диктатор Владимир Путин во время встречи со специальным посланником президента США Стивом Уиткоффом сообщил об освобождении Габбарда.

Как писал OBOZ.UA, недавно Дональд Трамп снова похвастался своими умственными способностями, назвав себя человеком с очень высоким IQ. В подтверждение своих слов американский лидер заявил, что успешно прошел три "сложных когнитивных теста".

Похожие темы
Санкции против РоссииВойна в УкраинеПереговоры США и РоссииМирный план ТрампаСШАРоссияДональд ТрампДональд Трамп
facebook0

Читайте нас в Telegram и Viber или скачайте приложение

Добавить в предпочитаемые источники

OBOZ.UA работает согласно Редакционной политике. Не ведитесь на фейки!