Трамп дал Путину козырь накануне переговоров в Абу-Даби: в ЕС были против, а Украину никто не спрашивал

Администрация президента США Дональда Трампа согласилась обсуждать с Россией не только завершение войны против Украины, но и более широкие договоренности о будущем устройстве безопасности Европы. Таким образом, Вашингтон фактически принял одно из давних требований Кремля, которое ранее отвергали Соединенные Штаты и их союзники по НАТО.

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Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на американских чиновников и европейских дипломатов. Издание отмечает, что готовность администрации Трампа обсуждать с Москвой будущий порядок безопасности в Европе означает очередной сдвиг в сторону российских требований.

Вашингтон согласился на требование Кремля

Американская администрация считает, что достичь договоренности о завершении войны в Украине можно лишь параллельно с заключением более широкого соглашения с Россией о будущей системе безопасности в Европе.

Это соответствует давней позиции российского диктатора Владимира Путина, который стремится восстановить влияние Москвы на соседние государства и добиться права определять направление их развития. Кремль также годами использовал тему расширения НАТО на восток как одно из оправданий полномасштабного вторжения в Украину.

В то же время ранее европейские лидеры подчеркивали, что готовы обсуждать более широкие вопросы безопасности с Москвой только после того, как Россия прекратит войну.

США готовы обсуждать ограничения для Украины и снятие санкций с России

Представитель США сообщил, что американская сторона готова предложить Украине гарантии безопасности, подобные предусмотренным статьей 5 Североатлантического договора, согласно которой нападение на одного из членов НАТО рассматривается как нападение на весь Альянс.

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Однако параллельно США готовы обсуждать ограничение суверенного права Украины принимать решения относительно собственной армии.

"Ни одна из сторон не захочет прекращать боевые действия, если будет считать, что другая сторона использует перемирие для перевооружения и подготовки к новой войне", – пояснил представитель США.

Такой подход создает риск ограничения оборонных возможностей Украины после завершения боевых действий. Ведь после почти пяти лет полномасштабной войны Киев, напротив, будет заинтересован в восстановлении и усилении собственной способности защищаться от российской агрессии.

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Кроме того, администрация Трампа, похоже, готова рассматривать снятие санкций с России, введенных из-за оккупации украинских территорий. По словам американского чиновника, санкционные ограничения можно было бы использовать как инструмент стимулирования Москвы к выполнению будущего соглашения, сохранив возможность повторно ввести их в случае нарушений.

Фактически это означало бы ослабление санкций без предварительного вывода российских войск с захваченных украинских территорий. Такой сценарий позволил бы Кремлю сохранить контроль над оккупированными районами и одновременно добиться смягчения международного давления.

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Европа опасается договоренностей за ее спиной

Подход Вашингтона вызвал обеспокоенность среди европейских союзников, которые опасаются, что США и Россия могут обсуждать будущее безопасности континента без полноценного участия самих европейских государств.

Глава дипломатии Европейского Союза Кая Каллас напомнила, что архитектура европейской безопасности уже существует – ее основу составляют НАТО и ЕС. Проблема, по ее словам, заключается в том, что Россия постоянно нарушает договоры, на которых держится эта система.

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"У нас уже есть европейская архитектура безопасности. Проблема остается в том, что Россия постоянно нарушает договоры, которые лежат в ее основе", – заявила Каллас.

Европейские представители настаивают на участии своих стран в переговорах в Абу-Даби. Об этом, в частности, сообщил министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро.

Бывший помощник госсекретаря США по делам Европы Дэниел Фрид раскритиковал подход американской администрации. По его мнению, он основывается на ошибочном представлении, будто конфликт с Россией возник из-за недопонимания, а у Москвы есть обоснованные претензии в сфере безопасности.

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Фрид подчеркнул, что Россия реализует собственные интересы в сфере безопасности так, что в результате другие государства не могут чувствовать себя защищенными. По его словам, Дональд Трамп может просто стремиться к быстрой политической победе.

Как сообщал OBOZ.UA, во время трехсторонних переговоров Украины, США и России в Абу-Даби вопрос прекращения огня не будет включен в повестку дня. Вместо этого участники сосредоточатся на будущих гарантиях безопасности и более широкой архитектуре европейской безопасности, которые должны предотвратить возобновление войны после возможного перемирия.