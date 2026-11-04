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Давид Сакварелидзе
Давид Сакварелидзе

Прокурор

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Новости политики / Мнения
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1,0 т.
Блог |

"Томагавки" испарились, Путин торжествует, а Трамп – лучший президент для диктаторов

"Томагавки" испарились, Путин торжествует, а Трамп – лучший президент для диктаторов
Трамп и Путин

Ровно год назад Трамп закинул дезу о вероятной передаче Украине "Томагавков". С тех пор о "Томагавках" уже никто не упоминает: ни по доброй воле, ни через покупку за европейские средства. Вместо "Томагавков" Трамп и его коррумпированная преступная шайка во все тяжкие гладят Путина против шерсти и рвутся придумать все более наглые схемы, как максимально заработать на сдаче американских и, соответственно, украинских интересов, а также перекрыли даже имевшиеся до Трампа возможности противовоздушной обороны! Конкретно говоря, оставили Украину голой, без воздушной защиты!

Да-да, Трамп – это самый лакмусовый президент для любого кровавого отморозка-диктатора на сегодняшний день! Настоящая мечта-реальность – коррумпировать самого президента США!

И да, всех моих друзей и подписчиков, кто надеется, что при живом Путлере война закончится какими-то липовыми переговорами, хочу попросить всегда заострять внимание на том, кого же эта кровавая мразь направляет на "переговоры" – то в Абу-Даби, то еще куда. И как только услышите фамилию Мединский, можете уже смело считать, что он в очередной раз водит за нос весь одуревший цивилизованный мир!

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Источник:Фейсбук Давида Сакварелидзе
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