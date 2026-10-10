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Теневой флот на службе агрессора: в ГУР раскрыли логистические схемы Кремля по обходу санкций

Лилия РагуцкаяЛилия Рагуцкая
Time to read3 мин
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Теневой флот на службе агрессора: в ГУР раскрыли логистические схемы Кремля по обходу санкций
Суда российского теневого флота

Главное управление разведки Министерства обороны Украины обнародовало данные о еще 20 судах российского "теневого флота". Они задействованы в экспорте нефтегазовых ресурсов РФ вопреки международным санкциям.

Среди этих двух десятков танкеров есть данные о двух газовозах, спешно приобретенных Россией весной этого года. Подробности, а также логистические схемы Кремля по обходу санкций ГУР раскрыло на портале War & Sanctions, посвященном санкционному давлению на агрессора, а также в Telegram-канале ГУР.

"Теневой флот" на службе у Кремля

На портале появились данные еще о 20 судах российского "теневого флота". Ониэкспортируют российскую нефть, нефтепродукты, сжиженный природный газ, а также осуществляют бункеровку подсанкционного флота – то есть заправляют другие корабли топливом, моторными маслами, питьевой водой и иногда сжиженным природным газом (СПГ) для обеспечения их жизнедеятельности и автономности в плавании.

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"Эти суда – элементы логистической сети, которую Кремль использует с целью получения доходов для финансирования геноцидной войны против Украины. В настоящее время все они находятся под санкциями Великобритании или Украины, а одно из судов – под ограничениями США", – уточнили в ГУР.

Важную роль в схемах агрессора по обходу санкций играет российское судно PORTOVYY (ИМО 9246621), предназначенное для транспортировки и хранения сжиженного природного газа.

Теневой флот на службе агрессора: в ГУР раскрыли логистические схемы Кремля по обходу санкций

Газовоз "PORTOVYY"

С 2021 года танкер принадлежит подпадающему под санкции ПАО "Газпром" и выполняет роль плавучего хранилища газа в рамках комплекса "Портовая" в Ленинградской области.

"15 августа 2026 года PORTOVYY с грузом российского СПГ впервые с ноября 2021 года покинул акваторию Финского залива. По маршруту Северного морского пути танкер совершил переход в китайский порт Бэйхай для разгрузки. В настоящее время судно находится на китайской верфи Zhoushan Huafeng Shipyard (остров Чжоушань), выбранной в качестве площадки для его технического обслуживания", – сообщают в военной разведке Украины.

Также в ГУР обнародовали подробности о двух новых фигурантах российского теневого флота газовозов, которые государство-агрессор спешно скупало по всему миру весной 2026 года через подставные структуры.

Одно из них – конвенциональный танкер-газовоз AVACHA (ИМО 9319404).

Теневой флот на службе агрессора: в ГУР раскрыли логистические схемы Кремля по обходу санкций

Конвенциональный танкер-газовоз AVACHA. Источник: vesselfinder.com

Ранее он принадлежал китайской компании Jovo Energy, но весной 2026 года был выкуплен малоизвестной компанией Tudor Maritime Ltd (Маршалловы острова).

С июня – ходит под флагом РФ и управляется вновь созданной российской структурой ООО "Криолайн менеджмент" (ИНН 6500028647).

С августа 2026 года судно обеспечивает экспорт газа с терминала "Утренний" подсанкционного проекта "Арктик СПГ-2" в китайский хаб Бэйхай.

Второе российское "приобретение" – газовоз CHAIVO ( ИМО 9331048), принадлежавший греческой компании Maran Gas Maritime, но также выкупленный компанией Tudor Maritime Ltd.

Теневой флот на службе агрессора: в ГУР раскрыли логистические схемы Кремля по обходу санкций

Газовоз CHAIVO. Источник: vesselfinder.com

С июля 2026 года судно переведено под флаг РФ и под "зонтик" ООО "Криолайн менеджмент".

С августа этого года газовоз транспортирует грузы в порт Бэйхай с подсанкционного несамоходного плавучего хранилища газа KORYAK FSU, расположенного в акватории порта Петропавловск-Камчатский.

"В попытках сохранить крайне необходимые финансовые поступления от экспорта энергоносителей государство-агрессор Россия не только пытается строить суда ледового класса на собственных верфях, но и системно и заранее расширяет свой теневой флот через сеть офшоров", – отметили в разведке.

Противодействовать российской системе обхода международных санкций, по мнению ГУР, странам-союзникам вполне по силам. Важно, чтобы они скоординировали свои действия в:

  • усилении контроля за продажей судов, принадлежащих коммерческим структурам;
  • блокировании возможности обслуживания подсанкционного флота на иностранных верфях;
  • реальном перекрытии источников энергетических доходов РФ, которые конвертируются в оружие против гражданского населения.

"Каждый российский танкер, перевозящий нефть или газ, подпадающие под санкции, – это законная цель для международного санкционного давления. Наша сила – в единстве: держим строй и продолжаем ежедневную работу ради приближения справедливого мира", – сформулировали в ГУР одну из важных составляющих будущего мира.

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