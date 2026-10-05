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"Только совместными усилиями можно остановить Россию": Зеленский провел важные переговоры с Туском и объявил о встрече

Катя Помазан
Катя Помазан
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"Только совместными усилиями можно остановить Россию": Зеленский провел важные переговоры с Туском и объявил о встрече
Переговоры с Туском. Источник: Telegram-канал президента.

Президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Польши Дональдом Туском, в ходе которого поблагодарил Варшаву за поддержку Украины. Отдельно глава государства сообщил о подготовке возможных встреч представителей Украины, США и России на техническом уровне.

В то же время американская сторона должна подготовиться к такому формату и обеспечить готовность России. Об этом Владимир Зеленский сообщил в своём обращении по итогам беседы с Дональдом Туском.

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