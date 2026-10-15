Неназванный советник президента Владимира Зеленского якобы заявил, что Украине придется подписать мирное соглашение, если Соединенные Штаты перейдут на сторону Российской Федерации. Мол, у Киева "не останется другого выбора".

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Об этом рассказал журналист Саймон Шустер в новой статье для The Atlantic, опубликованной 15 октября. В Офисе президента Украины указали, что в материале Шустера есть ряд неточностей, а интерпретации автора не соответствуют позиции президента Украины.

О чем написал Саймон Шустер

В обширном материале он описал собственное видение ситуации в Украине, а также пересказал заявления нескольких собеседников, которые общались на условиях анонимности.

Шустер, в частности, упомянул об операции по блокированию воздушного пространства России под названием M&M's. Он довольно критично описал ее, заявив, что это может дать Киеву некоторые рычаги влияния, "но они не сулят ничего хорошего для состояния авиационной безопасности в мире".

Также журналист рассказал об украинских атаках на российские центры обработки данных. Это уязвимые цели, последствия поражения которых "могут оказаться не менее разрушительными для экономики России и жизни ее народа", чем поражение НПЗ. В этом контексте автор забыл напомнить, что оккупанты первыми начали уничтожать наши дата-центры. Вместо этого он заявил, что "Россия всегда может ответить с еще большей жестокостью", имея в виду удары по гражданскому населению. Правда, Шустер признал, что такие вражеские обстрелы "не преследуют никакой военной цели, кроме терроризирования" украинцев.

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"На данном этапе войны эскалация затрагивает обе стороны", – прибег к странной формулировке журналист.

Но самым скандальным стал комментарий, которым Шустер поделился в конце статьи. Он утверждает, что его дал "один из чиновников, стоящих за планом закрытия московских аэропортов".

Мол, после соглашений президента США Дональда Трампа с кремлевским диктатором Владимиром Путиным "некоторые члены команды" украинского лидера восприняли это не просто как предательство, а как "неудачу в их стратегии победы в войне и конец самых лучших надежд на победу".

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Далее цитируем:

"Даже один из чиновников, стоящих за планом закрытия московских аэропортов, сказал мне, что если США станут на сторону России, у Украины не останется другого выбора, кроме как отказаться от эскалации и просить мира. "Сейчас есть понимание того, что Россия не развалится из-за своей сложной экономической ситуации", – сказал он. Предлагая спасительный круг для российской энергетической промышленности, Трамп сделал США препятствием для украинской стратегии истощения российской экономики и изнурения ее населения.

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"Это означает, что нам нужно изменить нашу стратегию", – сказал чиновник. "Россия не развалится, по крайней мере сейчас". У Украины все еще есть много способов усложнить жизнь в России, но, вероятно, понадобится больше, чем это, чтобы заставить Путина согласиться на перемирие".

Реакция Дмитрия Литвина

Литвин, советник Зеленского по вопросам коммуникаций, прокомментировал для медиа эту статью The Atlantic. Он был довольно критичным.

"Ну, во-первых, что такое "план атак на аэропорты Москвы"? Если это об операции "Ковер", когда у них там блокируется авиасообщение, то эту операцию уже далеко не первый месяц реализуют, придумал ее президент, и там нет и не было никаких советников-инициаторов.

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Во-вторых, Украина не эскалирует, а отвечает на те или иные российские удары; в частности, в ответ на удары по нашей энергетике последовали удары по их энергетике. О чем это Саймон там написал – пусть Саймон сам и комментирует", – заявил представитель ОП.

Он добавил, что утверждения, приведенные в статье, "не соответствуют настроению президента".

Как писал OBOZ.UA, в недавнем интервью Владимир Зеленский заявил, что следующее соглашение между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным может касаться поставок российского газа. Если Украина под давлением США не будет отвечать на российские атаки, стоит ожидать новых договоренностей между Вашингтоном и Москвой.