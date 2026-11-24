Вашингтон продолжает искать формулу завершения войны в Украине, пытаясь совместить прекращение боевых действий, будущие гарантии безопасности для Киева и требования Москвы. Последние переговорные предложения, которые обсуждали Стив Уиткофф и Джаред Кушнер с европейскими партнерами в Берлине, предусматривают гарантии по образцу пятой статьи НАТО – как возможную альтернативу полноценному членству Украины в альянсе. Параллельно американская сторона, по сообщениям СМИ, рассматривает различные сценарии, в которых обязательства по безопасности перед Киевом могут быть связаны с территориальными уступками.

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Однако эта дипломатическая игра пока больше напоминает поиск компромисса на бумаге, чем готовую договоренность, способную положить конец войне. Украина слышит предложения об отказе от части территорий, замораживании фронта и ограничениях в вопросах НАТО, но содержание будущих гарантий остается расплывчатым. Кто именно будет защищать Киев, при каких обстоятельствах, какими силами и будут ли обязательства действовать независимо от смены политического руководства в Вашингтоне – на эти вопросы до сих пор нет четких ответов.

Готовность Кремля к компромиссу также остается под большим вопросом. Путин не демонстрирует намерения отступать от своих требований, а дипломатический процесс, в котором Москва постоянно получает возможность влиять на содержание будущих договоренностей, вряд ли заставит ее отказаться от максималистских целей.

Своими мыслями по этим и другим вопросам в эксклюзивном интервью для OBOZ.UA поделился министр иностранных дел Украины в 2007-2009 годах Владимир Огрызко.

– Гарантии безопасности для Украины по образцу пятой статьи НАТО вновь обсуждают на международном уровне. На прошлой неделе во встрече Коалиции желающих впервые приняли участие спецпредставители Трампа Джаред Кушнер и Стив Уиткофф. Кушнер заявил, что Трамп рассматривает возможность таких гарантий, если это будет отвечать национальным интересам США.

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– Начнем с определения, что такое пятая статья НАТО. Смотрите, на территорию Польши прилетели три ракеты. И что сделал Альянс в ответ? Ничего, промолчал. Скорее всего, состоится заседание Североатлантического совета, где Польша расскажет об инциденте, а НАТО выразит глубокую обеспокоенность и осудит атаку. Поляки попросят усилить оборону, в частности предоставить дополнительные самолеты AWACS. Вот такой может быть реакция на агрессию против страны НАТО. А все потому, что в пятой статье Вашингтонского договора нет конкретики: указано, что страны будут принимать меры, но какие именно и когда – не определено. Поэтому разговоры о гарантиях по образцу пятой статьи – это вообще ни о чем. Все зависит от желания или нежелания отдельных стран что-то делать. Такие гарантии мы принимать не можем. Кстати, выходит, что НАТО должно гарантировать безопасность нам, хотя сегодня мы сами фактически гарантируем безопасность Альянсу. Наши военные, которые моделируют возможные сценарии агрессии, хорошо видят уровень неподготовленности будущих союзников. Поэтому пока это типичный случай продажи воздуха. Трамп хочет продать нам этот воздух как можно быстрее, еще до рождественских праздников. Поэтому нам стоит спокойно выслушать Кушнера, Виткоффа и других, но не спешить. Во второй раз покупать Будапештский меморандум нам не нужно.

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– Президент Украины также отметил проблемность гарантий безопасности по типу 5-й статьи НАТО. Мол, 5-я статья – коллективная защита, и суть ее для Украины непонятна, поскольку пока нет полного ответа, что это за коллектив, как он будет защищать и будет ли этот коллектив готов дать отпор агрессору. Выходит, гарантии безопасности остаются нечеткими, юридически не оформленными и непонятными с точки зрения механизма исполнения. При этом от Киева фактически ожидают четких и реальных территориальных уступок.

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– Вспоминая известное выражение: "все-таки деньги вперед". Если говорить о возможности какого-либо развития событий на переговорах, то сначала Украина должна получить гарантии безопасности, а уже потом обсуждать следующие шаги. Я бы выстраивал последовательность так. Первый этап – немедленное и безусловное прекращение огня, о котором в свое время заявлял сам Трамп. Второй – вступление Украины в Альянс, если речь действительно идет о нем. Это как минимум два года процедур и голосований в парламентах всех 32 стран НАТО. Посмотрите, насколько непростым был путь Финляндии и особенно Швеции. Поэтому сначала гарантии, а уже потом все остальное.

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Что касается вопроса территорий, то он может решаться только по результатам всеукраинского референдума. Ни одно должностное лицо не должно забывать, что изменение территории Украины может решать только украинский народ. Именно такой должна быть последовательность, а не наоборот. Нам же сегодня предлагают согласиться на нечто эфемерное, что, возможно, никогда не произойдет. Тем более что сам Трамп заявляет: Украины в НАТО не будет. Но в то же время от нас требуют уступить то, чего Россия даже не смогла захватить. Это как предложить красивую обертку, а внутри не положить конфету. Вот этот воздух нам сегодня и хотят продать.

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– То есть формула, которая сейчас вырисовывается в американских предложениях, такова: сначала Украина соглашается на территориальные уступки Путину, а уже потом стороны рассматривают возможность предоставления гарантий безопасности. Интересная логика с российским привкусом?

– Потому что это действительно не американская формула, а российская. Фактически речь идет о повторении российских требований. О чем говорит Путин? Отдайте Донбасс, а потом будем говорить. Очевидно, что сначала отдай мне то, чего я даже не захватил, а потом мы с тобой обсудим численность украинской армии, украинские баллистические ракеты, русский язык, русскую церковь и другой набор требований, который мы давно и хорошо знаем. Нейтральность Украины – само собой. То есть это банально и тупо. Я удивляюсь, почему американцы сегодня выдают эту глупость за какую-то новую инициативу. Просто прочитайте, что написано у Путина. Видимо, только перевели на английский и теперь выдают за американское предложение. Честно говоря, выглядит просто смешно.

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– Почему Европа, несмотря на все противоречия в переговорном процессе, довольно оптимистично оценивает последние предложения Вашингтона? На чем основывается этот оптимизм: на реальных изменениях в американской позиции относительно гарантий безопасности Украины, на готовности США учитывать мнение европейских союзников или только на том, что переговоры наконец сдвинулись с места?

– Я бы не называл это безусловным оптимизмом. Европейцы увидели определенные изменения в позиции Вашингтона: американцы готовы обсуждать гарантии безопасности для Украины, причем не просто политические заверения, а механизм, подобный пятой статье НАТО. Для Европы важно и то, что ее наконец привлекают к обсуждению будущей безопасности континента, а подходы с Вашингтоном стали более согласованными. Но здесь есть одна принципиальная проблема: пока речь идет лишь о концепции, а не о конкретных обязательствах. Франция вообще считает, что гарантии такого уровня фактически будут означать вступление Украины в НАТО. Поэтому европейцы оптимистичны не столько в отношении результата переговоров, сколько в отношении самой возможности договориться с США. А готовы ли американцы реально воевать за Украину в случае нового нападения России – этот вопрос остается открытым.

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– Джаред Кушнер заявил, что Вашингтону удалось убедить россиян согласиться на гарантии безопасности для Украины по образцу статьи 5. Американские СМИ сообщают, что в частных разговорах Путин якобы не возражал против такой формулы, но при условии, что на территории Украины не будет войск стран НАТО и будут сняты санкции. Насколько вообще реалистично, что Россия согласится на действенные гарантии для Украины? И на каких условиях, если ее собственные требования фактически противоречат самой идее существования Украины?

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– Смотрите, если они говорят о том, что любое размещение сил НАТО на территории Украины будет означать вступление этой страны в войну против России и она станет законной целью для российских вооруженных сил, то о каком НАТО и гарантиях вообще идет речь? Нам такие урезания, по-моему, ни при каких обстоятельствах неинтересны и не нужны. То есть они все равно пытаются под дымкой каких-то потенциальных, якобы возможных уступок продавить то, чего сами хотят. Поэтому мы должны четко осознавать, что это очередная информационная дымовая завеса, спецоперация, призванная задурить мозги украинцам. Кстати, смотрите, уже появляются намеки на то, что Россия якобы готова пригласить европейцев в Москву, выслушать их предложения. Мол, мы не против контактов на высоком политическом уровне, это плохие европейцы прервали отношения, а мы готовы их восстановить. Собственно, так начинается процесс размывания единства Европейского союза. А именно этого Москва и добивается, но никак не может достичь. Это второе направление работы. Причем работа ведется на обе стороны – не только на Украину, но и на Европу.

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Что меня в этом плане успокаивает, так это то, что к концу этого месяца, как говорят специалисты, количество ликвидированных российских военных на фронте может достичь 60 тысяч. И именно это является нашей переговорной позицией. Наша переговорная позиция – это также нефтеперерабатывающие заводы в России, которые сегодня снова горят. Это разрушенный Крымский мост, где пока остается железнодорожная магистраль. Я бы давно уже на месте тех, кто туда понаехал, паковал чемоданы и уезжал в сторону России. Так что здесь есть над чем подумать, но нам прежде всего не нужно спешить.

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– Что бы вы сейчас сделали на месте официальной украинской стороны?

– Вот завтра Кушнер скажет, что мы уже договорились о новой встрече. Кстати, Песков уже говорит, что встреча состоится, правда, они сами еще не знают, когда и где. Хорошая формула: встреча когда-нибудь состоится, возможно, где-нибудь. Если встреча состоится, прекрасно. Мы едем, слушаем, записываем, что нам в очередной раз рассказывают, и говорим: прекрасная идея, но нам нужно все обсудить, обдумать, взвесить. Это же серьезные вопросы, не мелочи. А тем временем пройдет время до середины декабря, потом и Рождество, а третьего января уже будет совсем другой Трамп. Поэтому нужно действовать спокойно, взвешенно, безусловно, не раздражать господина Трампа – он этого не любит, но и не слишком подстраиваться под него. Нужно говорить как есть. Ну как можно приехать и подписывать документ, в котором еще нет ничего конкретного, не определены даже временные параметры? Это нужно изучить. Посмотрите на россиян: они очень хорошо пользуются таким приемом. Мол, да, мы должны устранить наши опасения. А потом уже будем устранять свои, и возникают новые проблемы.

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– Кстати, если вернуться к Трампу, то несколько дней назад его спросили о гарантиях безопасности для Украины. Он ответил, что не хочет сейчас о них говорить, поскольку сначала "нужно соглашение". То есть снова получается, что от Украины сначала требуют на что-то четко согласиться, а уже потом обещают обсуждать "какие-то гарантии".

– В этом и заключается главная проблема: Трамп сам не понимает, о чем говорит. Извините, я возьму на себя ответственность так сказать. Потому что соглашение – это о чем? Соглашение о прекращении огня – тоже соглашение, правда? Или соглашение о том, что мы отдаем России Донбасс, – тоже соглашение. Или соглашение о том, что Россия убирается с украинской земли, – тоже соглашение. Но Трамп не уточняет, о каком именно соглашении говорит. А слово "соглашение" само по себе ничего не означает.

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– Учитывая, кто официально назван другом Трампа, кажется, можно понять, в чьих интересах это соглашение?

– Ну, это одна из возможных трактовок. Но я человек конкретный. Когда мне нужно что-то подписывать, я всегда читаю, что написано в первой и последней статьях документа. И тогда можно понять, о чем это соглашение. Иначе, знаете, может быть так, что в соглашении двадцать статей, и все они, в принципе, нормальные, а в двадцать первой написано, что оно вступает в силу через 150 лет. Вроде соглашение хорошее, но фактически ни о чем. Поэтому, пока мы не увидим последнюю точку в этом так называемом соглашении, не поймем, о чем оно, как и когда будет выполняться, все разговоры о нем останутся лишь разговорами. Это как разговоры о полете на Марс. Давайте поговорим, это красиво, интересно, но пока не осуществлено.

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– То же самое вызывает удивление: по словам американцев, гарантии безопасности для Украины фактически должны быть согласованы с Кремлем и Путиным. Что из этого может выйти, даже комментировать не нужно...

– Очевидно, нас хотят заставить сделать то, чего мы делать не должны. Но я убежден, что мы этого не сделаем. Уже не те времена, когда Трамп мог сказать, что у вас нет карт. У нас они как раз есть. Операция на Крымском мосту, во время которой, по словам наших военных, не использовались американский Starlink и системы связи, показала, что эти карты есть, и очень серьезные. А когда, дай Бог, наши инженеры смогут наладить производство баллистических ракет, я хочу посмотреть, как Трамп будет говорить об отсутствии у нас карт. Если от дронов Россия еще может как-то защищаться, то перед украинской баллистикой ее уязвимость будет совсем иной. Тогда, возможно, Трамп и предложит своему другу Владимиру наконец заканчивать войну, пока еще есть о чем договариваться. Иначе речь уже пойдет о капитуляции России.

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– Если вернуться к гарантиям от партнеров, Зеленский упоминал, что физическое присутствие американских военных, например создание военных баз США в Украине, могло бы стать реальной гарантией безопасности. Насколько это возможно и могло бы такое присутствие действительно сдержать Россию от нового нападения?

– Я думаю, что это снова мнимая гарантия. Я работал в Германии, бывал возле американских военных баз. Мне рассказывали, что это закрытые территории, где все решает американское командование, а немецкие власти не влияют на его решения. Так представим, что начинается новая российская агрессия. Кому будет подчиняться американская база в Украине? Пентагону. А кто будет там находиться в этот момент и какую позицию займет, мы не знаем. Может появиться очередной Хегсет или Колби, который скажет: а почему мы должны стрелять в русских? Можно ли считать это гарантией безопасности? Абсолютно нет. Если иностранные войска будут смотреть на свои столицы и ждать указаний, вместо того чтобы немедленно реагировать на нападение, то это не гарантия.

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Настоящая гарантия – наши Вооруженные силы. Конечно, лучше иметь общие силы обороны, но реальные, а не бумажные. Такие, которые не просто собираются на совещания после ракетных ударов, а отвечают на них. Возможно, для этого придется даже переформатировать НАТО, превратить его в настоящий военный альянс, который не будет нападать на другие страны, но будет немедленно реагировать на агрессию против своих членов. Прилетели ракеты – должен быть ответ. Иначе это только провоцирует новые угрозы. Посмотрите, как НАТО реагирует на российские ракеты, залетающие на территорию Польши. Ведет себя как пугливый зайчик. Поэтому само по себе размещение иностранных войск в Украине ничего не гарантирует. Если они будут подчиняться украинскому командованию и выполнять его приказы – это другая история. Если же своим начальникам в Вашингтоне или других столицах, то такие гарантии будут очень условными.

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– Почему американцы снова так активизировались и хаотично ищут формулу завершения войны? Это попытка успеть договориться с Россией до 3 января, пока не изменилась политическая ситуация в США?

– Думаю, причина именно в давлении времени. Демократы довольно хорошо подготовились к 3 января. Люди, которые должны возглавить Конгресс и Сенат, уже публично заявляют, что Трампу и его окружению придется непросто. Снова могут вспомнить и файлы Эпштейна, что создаст для него огромные проблемы. А Трампу нужен хотя бы какой-то результат, который он сможет представить как победу и доказательство того, что действует в интересах Америки. Восемь войн завершить не удалось, как он сам говорит, тоже. Нужно хотя бы одну. Но и с ней ничего не получается. Именно поэтому он сейчас хаотично хватается за любые предложения, пытаясь создать видимость позитивной динамики. Но от такой хаотичности обычно ничего хорошего не выходит.

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– Как вы видите дальнейшее развитие событий? Продолжатся ли встречи и консультации, возможно, уже с участием Европы, но без конкретных результатов?

– Чтобы ситуация развивалась в нашу пользу, нам нужны деньги, деньги и еще раз деньги. Они необходимы, чтобы обеспечить все для окончательного сдерживания России, а затем и для изменения ситуации на поле боя. Нужны также символические, а во многих случаях очень болезненные удары по российской территории и ее ключевым объектам. Для этого нужно масштабировать собственные возможности. Мы уже видим, что летят "Фламинго", "Нептуны", но вопрос в количестве. Чтобы максимально ослабить военный потенциал России, таких ракет должно быть много. Представьте, что вместо 600 дронов мы запускаем 6000. Это условный пример, возможно, пока у нас нет таких возможностей. Но именно массированные атаки, когда российская ПВО не успевает реагировать на дроны, а затем на ракеты, способны вывести из строя ключевые объекты. Тогда появятся и новые возможности для переговоров. А пока будем ходить по кругу. Думаю, 3 января станет определенным рубежом. После этого Трампу придется отчитываться перед Конгрессом и Сенатом, а разговоры об импичменте могут снова активизироваться. А нам нужно оставаться спокойными, уверенными, не поддаваться давлению и не реагировать на очередные угрозы и эмоциональные заявления президента США.