"Темпы восстановительных работ слишком медленные": Зеленский провел селекторное совещание по ситуации в энергетике, ограничениям Starshield и работе ПВО
В пятницу, 13 ноября, президент Владимир Зеленский провел селектор по ситуации в регионах после российских ударов и восстановлению энергетической инфраструктуры. По его словам, восстановительные работы продвигаются слишком медленно, а информация из нескольких городов оказалась недостоверной.
Отдельно участники обсудили проблемы в работе Starshield, усиление противовоздушной обороны и защиту объектов аграрной промышленности. Подробностями президент поделился в своем Telegram.
Дополняется...
Читайте также
"Большая сделка" Трампа и Путина: договариваются ли США и Россия о новом разделе Европы и Украины. Интервью с Огрызко
Путин дал "сигнал" о планах на Украину во время переговоров с Уиткоффом и Кушнером: в ISW объяснили, что стоит за заявлениями
Почему Путин согласился на появление европейцев на переговорах