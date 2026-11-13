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"Темпы восстановительных работ слишком медленные": Зеленский провел селекторное совещание по ситуации в энергетике, ограничениям Starshield и работе ПВО

Катя ПоплюйкоКатя Поплюйко
Time to read1 мин
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"Темпы восстановительных работ слишком медленные": Зеленский провел селекторное совещание по ситуации в энергетике, ограничениям Starshield и работе ПВО
Владимир Зеленский. Источник: president.gov.ua

В пятницу, 13 ноября, президент Владимир Зеленский провел селектор по ситуации в регионах после российских ударов и восстановлению энергетической инфраструктуры. По его словам, восстановительные работы продвигаются слишком медленно, а информация из нескольких городов оказалась недостоверной.

Отдельно участники обсудили проблемы в работе Starshield, усиление противовоздушной обороны и защиту объектов аграрной промышленности. Подробностями президент поделился в своем Telegram.

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