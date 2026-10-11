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"Так и должно быть, это война": Келлог заявил, что Украина правильно наносит удары по российским НПЗ. Видео

Михаил ЛевакинМихаил Левакин
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"Так и должно быть, это война": Келлог заявил, что Украина правильно наносит удары по российским НПЗ. Видео
Келлог прокомментировал "переговорное" требование США относительно ударов ВСУ по НПЗ агрессоров. Источник: White House (Sept. 22, 2020)

Москва пытается добиться от США "приказа" руководству Украины прекратить нанесение ударов по НПЗ страны-агрессора. Это – требование российского диктатора Владимира Путина, который обещает "помочь" Америке с дизельным топливом. Но Украина не только наносит, но и будет продолжать такие удары по российской нефтеперерабатывающей отрасли, а Путину верить нельзя.

Такое мнение высказал бывший спецпредставитель США по вопросам Украины, генерал Кит Келлог. Что показательно – об этом генерал говорил в эфире любимого американским президентом телеканала Fox News.

Что сказал Келлог

Американский генерал подчеркнул разницу между целями украинских и российских атак. Разница в том, что Украина сосредотачивает свои удары на военно-промышленном комплексе страны-агрессора, тогда как российские удары направлены на гражданское население, "на украинские школы и церкви".

Поэтому Келлог считает украинские атаки частью военных действий и заявил, что Украина должна продолжать их.

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При этом американский генерал выразил сомнение в том, что российские войска смогут захватить всю территорию Донецкой области.

"Он (Путин) не выиграет. Украинцы реально давят на них, и это одна из основных причин, почему россияне пытаются сказать американцам и украинцам: "перестаньте наносить удары по нашим НПЗ". Но они (украинцы) этого не сделают. Они будут продолжать наносить удары, потому что так и должно быть. Это военная операция, это война, они правильно наносят удары", – сказал Кир Келлог.

О чем идет речь

Напомним: переговорная группа Украины отправилась в США, где должны были состояться встречи с американской и европейской сторонами. По словам главы ОП Кирилла Буданова, вошедшего в состав переговорщиков, Украина продолжает работать над усилением дипломатии для достижения устойчивого и справедливого мира.

Впоследствии стало известно, что Трамп договорился с российским диктатором Владимиром Путиным об увеличении поставок российского дизельного топлива на мировой рынок.

Поэтому вместо переговоров пока прозвучали лишь требования. В частности, на встрече американцы передали Украине требование Трампа прекратить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам. При этом прозвучала угроза: если этого не произойдет, то США прекратят обмен разведданными с Украиной.

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