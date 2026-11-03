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"Ситуация сложная": Германия и Британия ищут ракеты для Patriot для Украины в запасах союзников

Даниил БорщДаниил Борщ
Time to read2 мин
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"Ситуация сложная": Германия и Британия ищут ракеты для Patriot для Украины в запасах союзников
ЗРК Patriot. Источник: Getty Images

Германия и Велика Британия работают над поиском дополнительных средств противовоздушной обороны для Украины, в частности ракет для систем Patriot. Причина – недостаточные объемы американских поставок, а собственное производство боеприпасов в Германии пока только набирает обороты.

Об этом заявил министр обороны Германии Борис Писториус во время брифинга. Он подчеркнул, что ситуация с обеспечением Украины ракетами-перехватчиками остается непростой, а имеющихся поставок из США недостаточно для нужд украинской ПВО.

"Ситуация, как вы видите, сложная. Из США поступает мало пополнений для систем Patriot и соответствующих управляемых ракет. Наше производство PAC-2 GEM-T в Германии только начинается", – пояснил немецкий министр.

Союзники обсуждают возможность передачи ракет из запасов

Писториуса также спросили, могут ли партнеры срочно передать Украине ракеты для Patriot из собственных арсеналов. Такое предложение ранее озвучивал президент Украины Владимир Зеленский. По словам главы немецкого оборонного ведомства, этот вопрос уже поднимали на прошлой неделе в Париже во время встречи министров обороны пяти европейских стран.

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''Ситуация сложная'': Германия и Британия ищут ракеты для Patriot для Украины в запасах союзников

Министр обороны Германии Борис Писториус. Источник: Kay Nietfeld/DPA

Берлин и Лондон надеются подготовить план дополнительной поддержки Украины к следующему заседанию Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн", которое запланировано на 17 ноября в Брюсселе. Документ должен определить возможности других партнеров по оперативному усилению украинской противовоздушной обороны.

Министр обороны Великобритании Вес Стритинг со своей стороны сообщил, что Лондон также ищет способы оказать Украине дополнительную помощь и привлечь к этому других союзников.

Что происходит с поставками ракет Patriot в Украину

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что за последние 90 дней Украина получила от США лишь 24 ракеты-перехватчика для систем противовоздушной обороны Patriot. Глава государства подчеркнул, что каждый такой боеприпас имеет большое значение.

По словам Зеленского, потребности Украины значительно превышают объемы полученных поставок. Он также отметил, что в первые дни войны на Ближнем Востоке США и страны региона использовали около 2000 ракет такого типа.

Как писал OBOZ.UA, Госдепартамент США одобрил возможную продажу Украине 500 ракет для систем Patriot общей стоимостью 2,1 млрд долларов. В то же время поставки могут занять несколько лет, тогда как эти боеприпасы нужны Украине уже в ближайшее время.

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