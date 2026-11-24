Высокопоставленные кремлевские чиновники продолжают использовать ядерную риторику как инструмент давления. С помощью подобных угроз агрессор хочет заставить западные страны остановить украинские удары беспилотниками и ракетами вглубь территории РФ.

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Очередные угрозы Москвы являются частью целенаправленной информационной кампании, а не реальной подготовкой к эскалации. К такому выводу пришли аналитики Института изучения войны.

Новые заявления Медведева и ядерная доктрина РФ

Заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев 23 ноября опубликовал статью с угрозами. В ней он призвал Украину и ее союзников помнить о положениях российской ядерной доктрины.

По словам Медведева, политика РФ закрепляет за Москвой право, "а в некоторых случаях и обязанность" задействовать все доступные средства, включая ядерное оружие, для "защиты национальной безопасности".

При этом российский чиновник сделал важную оговорку. Медведвев заявил, что в Кремле не видят "прямой необходимости" в нанесении ядерного удара, хотя, по его утверждению, действия Киева и Запада уже создали для этого формальные предпосылки.

В ISW напоминают, что в ноябре 2024 года Москва обновила свою ядерную доктрину. В документ внесли пункт, допускающий ядерный ответ на применение обычных вооружений, создающее угрозу территориальной целостности России или Беларуси, получение данных о массированном запуске крылатых ракет и беспилотников, пересекающих российскую границу.

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Информационная атака вместо реальной угрозы

Аналитики отмечают, что Кремль систематически использует Медведева в качестве рупора для трансляции провокационных заявлений как на внутреннюю, так и на международную аудиторию.

По оценке экспертов ISW, подобные выпады преследуют вполне конкретные политические цели – посеять страх в западном обществе и политических кругах, сдержать военную и политическую поддержку Украины со стороны союзников, а также подтолкнуть Запад к принятию выгодных для Москвы решений.

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В Институте изучения войны подчеркивают, что Силы обороны Украины уже несколько лет наносят интенсивные удары по объектам на международно признанной территории России и проводят там военные операции. Однако эти действия, как отмечают в ISW, не повысили реальную вероятность применения Москвой ядерного арсенала.

Напомним, Россия может уже в декабре 2026 вывести на орбиту спутник, оснащенный ядерной боеголовкой. Западные разведывательные службы предполагают, что аппарат под названием "Спутник-С" уже полностью собран и готов к запуску.

Как сообщал OBOZ.UA, по состоянию на январь 2026 года Россия увеличила количество ядерных боезарядов, развернутых на носителях, до 1796 единиц. Это стало максимальным показателем с 2017 года. Только за прошлый год российские силы увеличили количество развернутых боеголовок на 78 единиц.