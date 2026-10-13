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Сибига ответил на вопрос, продолжает ли Украина получать разведданные от США. Видео

Ольга ГанюковаОльга Ганюкова
Time to read2 мин
icon 2,3 т.
Сибига ответил на вопрос, продолжает ли Украина получать разведданные от США. Видео
Андрей Сибига. Источник: Facebook/Andrij Sybiha

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига прокомментировал вопрос обмена разведывательными данными с Соединенными Штатами. Он возник после российской баллистической атаки на Киев, о которой Украина не получила предупреждения от партнеров.

По его словам, Украина продолжает получать разведывательные данные от американской стороны. Об этом Сибига заявил во вторник, 13 октября.

Сибига объяснил, поступают ли Украине разведданные из США

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что Украина продолжает получать разведывательные данные от американской стороны.

 

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В то же время он подтвердил, что во время ночной атаки сигнал воздушной тревоги прозвучал с опозданием. По словам министра, это произошло из-за особого типа вооружения, которое применила Россия.

"Мы продолжаем получать разведывательные данные от американской стороны. Также верно, что во время вчерашней ночной атаки сигнал воздушной тревоги прозвучал с опозданием, но это произошло из-за особого типа вооружения, примененного российской стороной", – сказал он.

Зеленский заявил об отсутствии предупреждения об атаке на Киев

В понедельник, 13 октября, Россия нанесла удар баллистическими ракетами по Киеву. По словам президента Владимира Зеленского, партнеры не предупредили Украину о запуске ракет.

"Был и довольно подлый удар баллистическими ракетами по Киеву – пять ракет, которые попали в гражданскую инфраструктуру. Относительно этого удара, к сожалению, не было предупреждения от партнеров. Разведывательные данные о запуске российских баллистических ракет помогают спасать жизни людей, и это один из самых критических вопросов. Именно это помогает предотвращать гибель людей, когда есть предупреждение о баллистических ракетах", – подчеркнул Зеленский.

Игнат рассказал, какие разведданные получает Украина

Пресс-секретарь Воздушных сил ВСУ полковник Юрий Игнат заявил, что украинская сторона и международные партнеры выяснят, почему 12 октября информация о запуске российских баллистических ракет по Киеву не поступила вовремя. Он также отметил, что подобные случаи уже имели место.

По словам Игната, разведывательные данные, которыми партнеры делятся с Украиной, касаются различных направлений. В частности, США и другие страны НАТО передают информацию с использованием спутниковой связи об активности российской стратегической авиации на аэродромах базирования, движении кораблей в Черном и Каспийском морях, а также о запусках баллистических ракет.

"Бывают моменты, когда эта информация не доходит. Это не первый случай... Если на этот раз были определенные технические моменты, думаю, специалисты разберутся. И вместе с нашими партнерами будут устранять эту проблему", – добавил Игнат.

Как сообщал OBOZ.UA, накануне, страна-террористка Россия в понедельник, 12 октября, в очередной раз нанесла удар по Киеву. В частности, в Дарницком районе столицы обломки дрона упали на частный дом, есть пострадавшие. Кроме того, вечером враг нанес повторный ракетный удар.

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