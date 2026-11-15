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Сибига: Путин видит себя в Ялте 1945 года, а на самом деле почти 5 лет захватывает Малую Токмачку

Катя ПоплюйкоКатя Поплюйко
Time to read2 мин
294
Сибига: Путин видит себя в Ялте 1945 года, а на самом деле почти 5 лет захватывает Малую Токмачку
Андрей Сибига. Источник: Getty Images

Российский диктатор Владимир Путин мечтает о пересмотре европейского порядка безопасности, однако оснований для этого у него нет. Сейчас армия страны-агрессора несет значительные потери на фронте и уже несколько лет не может установить контроль над некоторыми населенными пунктами, например над Малой Токмачкой в Запорожской области.

Об этом на платформе Х заявил глава Министерства иностранных дел Украины Андрей Сибига. По его словам, Европе не нужен новый порядок безопасности, вместо этого Россия должна прекратить агрессию против Украины.

"Путин выдвигает идеи о пересмотре европейского порядка безопасности. В своих мечтах он видит себя на Ялтинской конференции 1945 года. Проблема в том, что для предложений такого масштаба сначала нужно выиграть мировую войну. Последний раз, когда я проверял, Россия потратила четыре года и восемь месяцев на "почти захват" села Малая Токмачка в Запорожской области", – подчеркнул министр.

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Россия не достигла целей войны в Украине

Сибига отметил, что за время полномасштабной войны Россия потеряла более 1,6 млн военнослужащих убитыми и ранеными, однако так и не выполнила ни одной из задач вторжения. Только в октябре потери оккупантов достигли 54 400 человек, тогда как Украина освободила больше территории, чем российские войска смогли захватить.

По мнению министра, в таких обстоятельствах глава Кремля может рассчитывать лишь на справедливое прекращение огня вдоль нынешней линии фронта, а не на договоренности о разделе сфер влияния в Европе.

Глава МИД Украины также подчеркнул, что Европе не нужно создавать новую систему безопасности, ведь действующую Россия постоянно нарушает.

"Лучший план для безопасной и свободной Европы – это прекратить агрессию России против Украины", – подытожил министр.

Сибига: Путин видит себя в Ялте 1945 года, а на самом деле почти 5 лет захватывает Малую Токмачку

Пост. Источник: Скриншот

Напомним, ранее в Институте изучения войны сообщали, что на трехсторонних переговорах в Абу-Даби россияне не хотели говорить о завершении войны против Украины и требовали "возвращения НАТО на границы 1997 года" – под видом обсуждения "новой архитектуры безопасности".

Как писал OBOZ.UA, президент Владимир Зеленский во время общения с медиа заявил, что под предлогом "новой архитектуры безопасности" Москва стремится к тому же, чего добивалась много лет подряд: перераспределения влияния в Европе, а следовательно – и во всем мире.

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