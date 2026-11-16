"СВО продолжается": в Кремле цинично заявили, что не дадут Украине "передышки", и вспомнили о Крымском мосте

Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
Добавить OBOZ.UA
Добавить OBOZ.UA
RU
UA
Картина дня
RU
UA
Картина дня
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
Добавить OBOZ.UA
Горячие темы
Ирина Федишин вышла на связь после потери дочери и ответила критикам, которые упрекнули ее в "слишком быстром" возвращении к работеИрина Федишин вышла на связь после потери дочери и ответила критикам, которые упрекнули ее в "слишком быстром" возвращении к работеКрымский мост"Было десять прилетов": оккупанты пожаловались на атаку на Крымский мост, движение перекрыто. ВидеоНа могиле знаменитого футболиста сборной Украины появился памятник. ФотоНа могиле знаменитого футболиста сборной Украины появился памятник. ФотоОтключения света в Украине. ИллюстрацияСитуация изменилась: какие графики отключения света теперь действуют в УкраинеКит Келлог"За столом сидят нужные люди": Келлог оценил шансы на завершение войны в Украине после переговоров в Абу-ДабиВ Кремле призвали депутатов "Единой России" готовиться к "победе" в войне: СМИ раскрыли подробностиВ Кремле призвали депутатов "Единой России" готовиться к "победе" в войне: СМИ раскрыли подробностиКиев утром встал в пробках: где самая сложная ситуация. Карта, видеоКиев утром встал в пробках: где самая сложная ситуация. Карта, видеоИллюстрация — зарплатыУкраинцам будут раздавать почти по 13 тыс. грн: кто может получить деньги и каковы условияБез матери остались двое детей: появились подробности о женщине, которую РФ убила ударом по Одессе. ФотоБез матери остались двое детей: появились подробности о женщине, которую РФ убила ударом по Одессе. Фото"Монстр" Эль-Ниньо набирает обороты: NASA прогнозирует климатическое явление, более сильное, чем катастрофический 1997 год"Монстр" Эль-Ниньо набирает обороты: NASA прогнозирует климатическое явление, более сильное, чем катастрофический 1997 год
Подпишитесь, чтобы узнавать новости первыми

Нажмите “Подписаться” в следующем окне

Перейти
Google Subscribe

"СВО продолжается": в Кремле цинично заявили, что не дадут Украине "передышки", и вспомнили о Крымском мосте

Иван ЧерленскийИван Черленский
Time to read1 мин
141
"СВО продолжается": в Кремле цинично заявили, что не дадут Украине "передышки", и вспомнили о Крымском мосте
Дмитрий Песков

Россия не собирается давать Украине возможность восстановить силы и не заинтересована во временном перемирии. В Кремле заявили, что стремятся к "миру на века", а так называемая "специальная военная операция" будет продолжаться, пока переговоры не приведут к такому результату.

Об этом заявил пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков. Его слова цитирует ТАСС.

"Россия не хочет временного перемирия, а стремится к миру на века. Именно поэтому "специальная военная операция" продолжается, а переговорный процесс должен привести к миру", – заявил представитель Кремля.

По словам Пескова, Москва не даст Киеву передышки, чтобы "подлечить раны".

Отдельно он высказался о позиции европейских стран.

"Хорошо было бы понять от самих европейцев, насколько их позиция способна помочь мирному процессу по Украине", – заявил Песков. В то же время, по его мнению, заявления европейцев свидетельствуют скорее о нежелании содействовать мирному урегулированию.

Читайте также
Анна ПавловаАнна Павлова
4,6 т.
Может состояться историческая встреча: Зеленский анонсировал ревизию работы существующих коалиций в поддержку Украины
4,6 т.
Может состояться историческая встреча: Зеленский анонсировал ревизию работы существующих коалиций в поддержку Украины
Анна ЯкубецАнна Якубец
2,0 т.
Китай подтвердил дату встречи Трампа, Си Цзиньпина и Путина: какие вопросы станут ключевыми
2,0 т.
Китай подтвердил дату встречи Трампа, Си Цзиньпина и Путина: какие вопросы станут ключевыми
Александр КиршАлександр Кирш
1,8 т.
Для завершения войны в Украине действительно необходимы трехсторонние переговоры: но чьи именно
1,8 т.
Для завершения войны в Украине действительно необходимы трехсторонние переговоры: но чьи именно

Что касается переговоров с США, то в Кремле считают нецелесообразным раскрывать подробности обсуждений, касающихся Украины.

Также пресс-секретарь Кремля высказался о повреждениях Крымского моста. По его словам, информацию о них должно предоставить Министерство транспорта РФ. Сейчас продолжается оценка повреждений, которые Песков назвал незначительными.

Он также заверил, что российская противовоздушная оборона работает "достаточно эффективно". В то же время пресс-секретарь Путина признал, что при таких массированных ударах ни одна система не может обеспечить стопроцентную защиту объектов.

Напомним, ранее Песков заявлял о якобы готовности российских войск разминировать Константиновку в Донецкой области для проведения там так называемой гуманитарной миссии. По его словам, оккупантам на это потребовалось бы пять дней. Целью операции он назвал обеспечение выхода из города 300–400 мирных жителей, которые могли бы отправиться в направлении Украины или России.

Тогда Москва также призвала США и европейские страны использовать свое влияние на Киев, чтобы договориться о проведении миссии. Кроме того, российская сторона предложила привлечь к процессу омбудсменов обеих стран и обеспечить присутствие журналистов из США, России и других государств.

Похожие темы
Войны России против УкраиныРоссияКремльполитикаКрымский мостПВОДмитрий ПесковДмитрий Песков
facebook0

Читайте нас в Telegram и Viber или скачайте приложение

Добавить в предпочитаемые источники

OBOZ.UA работает согласно Редакционной политике. Не ведитесь на фейки!