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Александр Кирш
Александр Кирш

Экономист

Новости политики / Мнения
Time to read2 мин
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Блог |

Мировой консенсус: Европа расколота, сверхдержав только две

Флаг ЕС
Флаг Европейского Союза. Иллюстрация. Источник: depositphotos/paulgrecaud

1. Когда мне рассказывают, что убежали от войны в Евросоюз, почти нет сомнений: кто так торжественно формулирует – находится в Польше.

Далее текст на языке оригинала

 

Бо коли перебувають, приміром, у Німеччині (чи Франції), то так і кажуть: я, мовляв, у Німеччині (чи Франції), й тільки поляки своїми постійними нав’язливими згадками про Євросоюз пихато – собі й усім навкруги – перманентно підкреслюють повсюдною різноманітною зіркастою символікою (і, звісно, вербально), куди їх країна примудрилася своєчасно потрапити [щоб висисати-висмоктувати й нахабніти],що аж ніяк не заважає їх одвічній монопольській парадигмі(як політкоректно, молодець, сформулював)…Але ж вся ця євроінтеграція – величезна тимчасова фікція, час якої спливає.

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Адже Берлінська Стіна (буцімто "1961-1989") все одно жива попри будь-які вікіпідіювання,й вельмишановна Польща – як і раніше, залишається саме з цього боку, як і, наприклад, Угорщина чи Словаччина, та й та сама "совецька" частина Німеччини,оскільки все лайно – нікуди не поділося ("Ленін з ними"),а всілякі болгари-серби теж ще в ньому, бо жорстокої війни, яка все це виліковує, в них немає.

Що кажуть, кого обирають, як взагалі поводяться – Схід і Захід не разом, тож яка там євроєдність?(Кашпіровський, може, й зміг би її навіяти – та й той щойно вмер.)Скількох це залізобетонне вйобище – Стіна бетонна, "завіса" залізна – ще розчавить?

2. Тим часом азербайджанський президент Алієв, розповідаючи про останні домовленості зі Сполученими Штатами й КНР, відверто зазначив: "Це дві наддержави світу, третьої немає",тобто ані азійську Росію, ані когось із Європи він до наддержав не відносить.

[А хіба хтось десь вважає інакше? Не в площині "добре/погано", а в площині "так/не так"? Трамп, до речі, зовсім нещодавно сказав майже дослівно те ж саме – щодо світових досягнень в розвитку ШІ, або, за його визначенням, Суперінтелекту.]

Алієв також зауважив, що домовленості між США та Китаєм щодо спільних правил можуть мати важливе значення для всього світу.

[От вам і нова ООН: невеличка, але дієва!]

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