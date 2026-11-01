Никто не понимает – что происходит в Европе и Америке? А там происходят очень интересные события. В Соединенных Штатах назревает маленькая революция и никакие миллиарды Маска не спасут Дона Трампа и его партию от проигрыша на промежуточных выбора в Конгресс. Нарциссизм и диктаторские замашки Трампа вместе с его симпатиями к неонацисту Путину, "достали" даже тех, кто мало интересуется политикой. В Украине советники Президента слушают Зеленского, а не наоборот, и уверяют народ, – "все хорошо, прекрасная маркиза", хотя сам Президент ничего подобного не заявлял. Более того, эти "советники" почему-то решили, что 5% от имеющихся на хранении в Штатах ракет "Пэтриотс" могут изменить очень многое в этой войне, если их передать Украине, но они ничего не изменят. Эти ракеты спасут лишь несколько сотен жизней мирных граждан и все. У этой войны нет военного решения и победа Украины будет достигаться другим путем. Однако ни "советники" Президента, ни сам Зеленский об этом даже не догадываются. Владимир Александрович в какой-то момент решил, что он все знает и все умеет. Как показывает история – увы, сие не так.

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В России убежденные зомби тоже начали подозревать самое худшее – Сборище Вооруженных Отморозков (СВО) может ожидать участь ОКВС (Ограниченного Контингента Вооруженных Сил) в Афганистане. Через два года после того, как 15 февраля 1989 года последнее подразделение ОКВС покинуло Афганистан, Советский Союз "приказал долго жить". Сейчас нечто подобное случится и с Россией, причем намного быстрее. Даже в 1989 году СССР казался неделимым и несокрушимым, но уроки истории никого и ничему не учат. С какой-то стати в Кремле надеются на усталость украинского народа от войны и принуждение его к миру на своих условиях. Там всего навсего не учитывают хорошо предсказуемую реакцию жителей Украины на бомбардировки гражданской инфраструктуры и жилых домов, которая ведет не к усталости, а порождает ненависть, что не искоренить никакими средствами. Война в Афганистане, а не перестройка Горбачева, стала могильщиком Советского Союза – все деньги шли на войну и советская экономика накрылась "медным тазом".

Что мы можем ожидать в ближайшее время от схватки не двух стран, а двух миров? Российский мир, претендующий на имперское величие, стоит на пороге своего упадка. Вещания российской пропаганды о том, как российские войска входили в Париж в 1814 году, а советские войска "топтали" улицы Берлина в 1945, никого не трогают. В ответ на эти стенания мы можем лишь предложить вспомнить историю и задаться вопросом: Почему империя Александра Македонского не дожила до наших дней? Добавив сюда вывод известного политолога Збигнева Бжезинского: "Без Украины Россия перестает быть евразийской империей". Вот мы и видим реальные истоки войны России против Украины, которые не хотят видеть ни большинство лидеров Европы, ни тем более Президент Трамп, живущий в мире иллюзий и денег. Если российский мир стремится сохранить свое имперское начало, то украинский мир стремится к очищению от внешних "покровителей" и внутренних паразитов. Сомневаться в преимуществах и моральном превосходстве украинского мира не приходится, только его враги сдаваться тоже не собираются. Украину ожидает жестокая зима после которой мир начнет меняться, как это случалось уже не раз, начиная с 1991 года.

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