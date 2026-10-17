Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
RU
UA
Картина дня
RU
UA
Картина дня
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться

Блог

Валерий Залужный
Валерий Залужный

посол Украины в Великобритании, бывший главнокомандующий ВСУ

Новости политики / Мнения
Time to read1 мин
icon 243
Блог |

Старый мировой порядок продолжает рушиться

Старый мировой порядок продолжает рушиться
Валерий Залужный

Старый мировой порядок продолжает рушиться вместе с его политической, экономической системами и системой безопасности. Часть стран по-прежнему пытается опираться на правила, сформированные после 1945 года, в то время как Россия, Китай и другие недовольные требуют новых правил, чтобы получить большее политическое влияние.

Далее текст на языке оригинала.

Саме про виклики для міжнародної безпеки поговорили з офіцерами з Нідерландів, які проходять навчальну програму Higher Defence Education. Чи може за таких умов існуюча система безпеки захищати старий світовий порядок? Це велике питання. Європі потрібні нові доктрини і нова система безпеки, які враховуватимуть реалії сучасної війни. Мова не лише про технології і про дрони, а про тактику їхнього застосування, інтеграцію в організаційну структуру збройних сил, налагодження нових виробництв.

Читайте также
Роман ПрядунРоман Прядун
icon 51,5 т.
Путин ждет 2027 года: как победа ультраправых во Франции может изменить Европу и НАТО и что грозит Украине. Интервью с Шамшуром
icon 51,5 т.
Путин ждет 2027 года: как победа ультраправых во Франции может изменить Европу и НАТО и что грозит Украине. Интервью с Шамшуром
Катя ПоплюйкоКатя Поплюйко
icon 38,9 т.
"На кону наша безопасность": Макрон ответил Ле Пен на заявления о прекращении помощи Украине
icon 38,9 т.
"На кону наша безопасность": Макрон ответил Ле Пен на заявления о прекращении помощи Украине
Даниил БорщДаниил Борщ
icon 7,5 т.
"Вы марионетка Путина?" Хегсету задали неудобный вопрос. Видео
icon 7,5 т.
"Вы марионетка Путина?" Хегсету задали неудобный вопрос. Видео

Старі системи діють по інерції – ті ж виробники озброєнь мають багатомільйонні контракти, розписані на десятиріччя вперед. Чи зацікавлені вони у тому, щоб їхню нішу займали нові дешеві дрони? Відповідь очевидна.

Питання особового складу – ще один виклик, що постає особливо перед невеликими європейськими країнами, які не можуть розраховувати на великий мобілізаційний ресурс. Єдиний вихід тут – впровадження оборонних технологій та розумна мобілізація.

Але головне, про що я завжди кажу на таких розмовах з європейцями, – потрібна політична воля до змін. Потрібні чіткі політичні цілі, стратегія їхнього досягнення та готовність до не завжди популярних рішень. Європа має ресурси, має технології і має в союзниках одну з двох країн у світі з реальним досвідом сучасної війни – Україну. З українським досвідом є всі можливості, щоб побудувати спільну європейську систему безпеки, ефективну у світі нових загроз.

Важно: мнение редакции может отличаться от мнения автора. Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов, но стремится публиковать различные точки зрения. Подробнее о редакционной политике OBOZ.UA – по ссылке...

Источник:Телеграм Валерия Залужного
Похожие темы
ЕвропаУкраинаполитика
facebook0

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber.
Не ведитесь на фейки!

ПодписатьсяПодписаться