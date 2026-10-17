Старый мировой порядок продолжает рушиться вместе с его политической, экономической системами и системой безопасности. Часть стран по-прежнему пытается опираться на правила, сформированные после 1945 года, в то время как Россия, Китай и другие недовольные требуют новых правил, чтобы получить большее политическое влияние.

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Далее текст на языке оригинала.

Саме про виклики для міжнародної безпеки поговорили з офіцерами з Нідерландів, які проходять навчальну програму Higher Defence Education. Чи може за таких умов існуюча система безпеки захищати старий світовий порядок? Це велике питання. Європі потрібні нові доктрини і нова система безпеки, які враховуватимуть реалії сучасної війни. Мова не лише про технології і про дрони, а про тактику їхнього застосування, інтеграцію в організаційну структуру збройних сил, налагодження нових виробництв.

Старі системи діють по інерції – ті ж виробники озброєнь мають багатомільйонні контракти, розписані на десятиріччя вперед. Чи зацікавлені вони у тому, щоб їхню нішу займали нові дешеві дрони? Відповідь очевидна.

Питання особового складу – ще один виклик, що постає особливо перед невеликими європейськими країнами, які не можуть розраховувати на великий мобілізаційний ресурс. Єдиний вихід тут – впровадження оборонних технологій та розумна мобілізація.

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Але головне, про що я завжди кажу на таких розмовах з європейцями, – потрібна політична воля до змін. Потрібні чіткі політичні цілі, стратегія їхнього досягнення та готовність до не завжди популярних рішень. Європа має ресурси, має технології і має в союзниках одну з двох країн у світі з реальним досвідом сучасної війни – Україну. З українським досвідом є всі можливості, щоб побудувати спільну європейську систему безпеки, ефективну у світі нових загроз.

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