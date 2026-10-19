США испугались ограничений на Starlink в Европе и пригрозили последствиями – СМИ

Посол США в Европейском союзе Эндрю Паздер заявил, что американская сторона может прибегнуть к ответным мерам, если Брюссель будет вводить ограничения для таких компаний, как SpaceX Илона Маска. Предупреждение прозвучало на фоне планов Еврокомиссии изменить распределение радиочастот, позволяющих смартфонам подключаться напрямую к спутникам.

Видео дня

Об этом Паздер рассказал в интервью Financial Times (FT). По его словам, европейским компаниям следует учитывать риск американского ответа, ведь масштаб рынка США делает возможные последствия для них "очень разрушительными".

Спор из-за Starlink

Европейская комиссия предложила зарезервировать часть радиочастотного спектра для европейских компаний. Это может ограничить доступ к соответствующим частотам для американских и китайских операторов, в частности SpaceX, которая развивает спутниковую сеть Starlink.

Предложение уже вызвало критику со стороны SpaceX. Компания предупредила, что изменения могут ухудшить связь в Украине, где Starlink играет важную роль в обеспечении связи для гражданского и военного населения с начала полномасштабного вторжения России.

В Брюсселе объясняют эти изменения стремлением укрепить технологическую самостоятельность Евросоюза. Европейские политики хотят уменьшить зависимость от американских технологий, в частности из-за непредсказуемости политики президента США Дональда Трампа и рисков использования иностранных компаний для критически важной инфраструктуры.

РЕКЛАМА

Претензии Вашингтона

Паздер признал право Европы защищать конфиденциальную государственную информацию. В то же время он раскритиковал подход, при котором законодательство может создавать преимущества для местных компаний за счет американских конкурентов.

"Вы не делаете европейские компании более конкурентоспособными, делая американские компании менее конкурентоспособными", — заявил посол.

Он также подверг сомнению подход ЕС к применению Акта о цифровых рынках (Digital Markets Act). Этот закон призван ограничить влияние крупнейших технологических компаний, однако Паздер предположил, что значительные штрафы для американского бизнеса могут быть направлены не только на усиление конкуренции, но и на пополнение бюджета Европы.

Главные истории дня

По словам дипломата, европейский регуляторный подход и штрафы могут отпугивать американских инвесторов и затруднять развитие собственной технологической отрасли ЕС.

Конкуренция с Китаем

Вместо ужесточения ограничений для американских компаний Брюссель и Вашингтон, по мнению Паздера, должны сотрудничать в развитии искусственного интеллекта и квантовых вычислений. Он подчеркнул, что США и Европа соревнуются с Китаем в этих технологических сферах.

Посол призвал Европу отказаться от подхода, при котором регулирование используется для сдерживания новых технологий. По его словам, Соединенным Штатам было бы легче добиться успеха в технологическом противостоянии с Китаем в сотрудничестве с Европой, а не в условиях конфликта с ней.

Еврокомиссия, со своей стороны, заявила, что её предложение должно стимулировать выход на рынок новых поставщиков и диверсификацию европейских компаний, при этом оставляя возможность работать операторам из-за пределов ЕС.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Германия требует от США отменить ограничения Starlink для Украины.