США ввели санкции против Международного уголовного суда: как отреагировали в ЕС

Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
RU
UA
Картина дня
RU
UA
Картина дня
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
Горячие темы
Полное расписание сборной Украины по футболу в 2026 году: календарь матчей, результаты и отчетыПолное расписание сборной Украины по футболу в 2026 году: календарь матчей, результаты и отчетыФьюри – Джошуа: искусственный интеллект назвал победителя супербояФьюри – Джошуа: искусственный интеллект назвал победителя супербояСилы обороны нанесли удар по ЗРГК "Панцирь-С1", месту запуска БПЛА и объектам обеспечения российской армии – ГенштабСилы обороны нанесли удар по ЗРГК "Панцирь-С1", месту запуска БПЛА и объектам обеспечения российской армии – ГенштабУ украинцев "отбирают" большую часть пенсииУ украинцев "отбирают" большую часть пенсии: кому оставят лишь 25% выплатыОтключение света в Киеве в летний период. ИллюстрацияЭкстренные отключения больше не действуют: в каком режиме выключают свет в Киеве и по областямРоссия убила супругов и их детей: в Прилуках прощаются с семьей Иванченко, погибшей под завалами пятиэтажного дома. ВидеоРоссия убила супругов и их детей: в Прилуках прощаются с семьей Иванченко, погибшей под завалами пятиэтажного дома. ВидеоУкраинцев "готовят" к новому курсуБанки "готовятся" продавать доллары по новому курсу: что будет с валютой в ближайшие дниУкраинцам рассказали, что будет с ценами на бензин в ближайшие дниПрогноз по бензину сбывается: что делают с ценами на украинских АЗС"Иногда забываю слова": Алексей Суханов впервые рассказал о перенесенном инсульте и как проходит его реабилитация"Иногда забываю слова": Алексей Суханов впервые рассказал о перенесенном инсульте и как проходит его реабилитация"Навсегда 36": Россия в результате удара по Киеву убила сотрудницу магазина "ОЛДИ". Фото"Навсегда 36": Россия в результате удара по Киеву убила сотрудницу магазина "ОЛДИ". Фото

США ввели санкции против Международного уголовного суда: как отреагировали в ЕС

Андрей КолотовкинАндрей Колотовкин
Time to read2 мин
icon 387
Марко Рубио
Государственный секретарь США Марко Рубио. Источник: Getty Images

Соединенные Штаты объявили о введении санкций против Международного уголовного суда (МУС). В ответ Европейский Союз выразил сожаление по поводу этого решения и заявил, что примет необходимые меры для защиты деятельности и независимости суда.

Об этом говорится в заявлении Европейской комиссии, которое цитирует "Укринформ". В Брюсселе подчеркнули, что ЕС остается постоянным сторонником МУС и продолжит сотрудничать с ним, а также с государствами-участниками Римского статута.

Позиция Евросоюза

В Еврокомиссии заявили, что Соединенные Штаты объявили о намерении ввести санкции против суда, и выразили в связи с этим глубокое сожаление.

Читайте также
Катя ПоплюйкоКатя Поплюйко
icon 22,7 т.
"Такого беспредела я не помню ни при одной власти": Климпуш-Цинцадзе раскритиковала отсутствие заседаний Рады в течение трех недель
icon 22,7 т.
"Такого беспредела я не помню ни при одной власти": Климпуш-Цинцадзе раскритиковала отсутствие заседаний Рады в течение трех недель
Александр КиршАлександр Кирш
icon 15,5 т.
Неожиданно мощное сопротивление Украины мешает Главной стране мира руководить процессом
icon 15,5 т.
Неожиданно мощное сопротивление Украины мешает Главной стране мира руководить процессом
Николай ГоломшаНиколай Голомша
icon 13,9 т.
Краматорск и Прилуки – это не фон для нефтяных сделок. Погибшие украинцы – не цена за договоренности Трампа с Путиным
icon 13,9 т.
Краматорск и Прилуки – это не фон для нефтяных сделок. Погибшие украинцы – не цена за договоренности Трампа с Путиным

Евросоюз планирует и в дальнейшем поддерживать эффективную работу МУС. Также он будет по-прежнему привержен взаимодействию со всеми 125 государствами-участниками Римского статута, чтобы сохранить независимость суда.

В Брюсселе обратили внимание, что до вступления санкций в силу остается шесть месяцев. Это время, по мнению ЕС, оставляет возможность для диалога с Соединенными Штатами.

Угрозы Вашингтона

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что страны-участницы МУС имеют 180 дней, чтобы устранить основные опасения американской стороны относительно деятельности суда.

Он также призвал союзников США, многие из которых входят в МУС и полагаются на американских военных в вопросах обороны, оказать влияние на суд.

"Либо МУС прекратит свои угрозы, либо мы покончим с МУС", — заявил Рубио.

По его словам, если союзники не повлияют на ситуацию, Соединенные Штаты продолжат постепенно сворачивать деятельность суда, пока не устранят угрозу для американцев.

Защита работы суда

В Евросоюзе подчеркнули, что готовы принять все необходимые меры, чтобы МУС мог продолжать расследование и преследование виновных в военных преступлениях и преступлениях против человечности.

Отдельно в Еврокомиссии отметили, что намерены защищать интересы операторов ЕС в рамках Единого рынка.

Таким образом, Брюссель подтвердил поддержку независимости Международного уголовного суда и готовность продолжать сотрудничество с ним, несмотря на объявленные Вашингтоном санкции.

Многолетние споры

Отношения между США и Международным уголовным судом остаются сложными на протяжении многих лет. Вашингтон не является участником Римского статута и выступает против распространения юрисдикции суда на американских граждан и союзников.

Споры обострились после того, как МУС начал расследование действий американских военных в Афганистане. Еще одним поводом стали ордера на арест израильских чиновников в связи с событиями в секторе Газа.

В ответ американская сторона объявила о намерении ввести ограничительные меры и санкции против должностных лиц и структур Международного уголовного суда.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в Гааге скончался генерал Младич, отбывавший пожизненный срок за геноцид боснийцев.

Похожие темы
СШАВашингтонМКСМеждународный уголовный суд в ГаагеГаагаМарко РубиоМарко Рубио
facebook0

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber.
Не ведитесь на фейки!

ПодписатьсяПодписаться