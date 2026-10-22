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"Только США могут заставить Путина закончить войну": Зеленский рассказал, поедет ли на саммит G20. Видео

Надежда ДанищукНадежда Данищук
Time to read3 мин
2,3 т.
"Только США могут заставить Путина закончить войну": Зеленский рассказал, поедет ли на саммит G20. Видео
Зеленский пообещал, что Украина будет представлена на G20 на высшем уровне. Источник: Скриншот OBOZ.UA

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Соединенные Штаты – единственная страна, которая может заставить российского диктатора Владимира Путина пойти на прекращение войны и перейти к дипломатии. Глава государства заверил, что поедет на саммит G20 во Флориде, если Дональд Трамп пригласит украинскую сторону.

Об этом Зеленский сказал во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Финляндии Петтери Орпо. При этом он отметил, что пока не получил приглашения на саммит.

США могут заставить Россию закончить войну

"Только американцы могут заставить лидера РФ согласиться на завершение войны в Украине, пойти на прекращение огня или, как говорит президент Трамп, stop the killing, freeze the conflict. То есть можно говорить по-разному, но суть ясна: заставить Россию пойти на завершение этой войны, перейти к дипломатии, которая даст всем возможность жить, выжить и действительно рассчитывать на то, что мир очень близок", – сказал Зеленский.

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По его словам, только после перехода к дипломатии стороны смогут обсуждать гарантии безопасности и другие вопросы, связанные с последствиями войны.

Отдельно он подчеркнул важность гарантий безопасности для Украины.

"Украинцам очень важно понимать, что такое гарантии безопасности. И все это возможно, когда рядом партнеры", – подчеркнул президент.

Украина будет представлена на высшем уровне на G20, если ее пригласят

Говоря о возможном участии Украины во встрече во Флориде в рамках саммита G20, Зеленский отметил, что такой формат может состояться при посредничестве американской стороны.

"При посредничестве президента Трампа или американских переговорщиков, я думаю, что это возможно, и можно рассчитывать на заседание во Флориде во время G20", – сказал он.

Президент заявил, что Украина готова присоединиться к встрече во Флориде во время саммита G20 и будет представлена там на высшем уровне, если Дональд Трамп пригласит украинскую сторону. В то же время окончательного приглашения Украина пока не получала.

"Безусловно, если президент Трамп пригласит Украину на такой формат, Украина будет представлена там на высшем уровне", – подчеркнул Зеленский.

Он добавил: "Будем надеяться, что это возможно. Ну, пока такого сигнала мы не получали".

Зеленский ожидает информацию от Уиткоффа о переговорах с Путиным

В контексте мирных переговоров президент также сообщил, что уже завтра должен получить информацию от специального представителя президента США Стива Уиткоффа о его переговорах с Путиным.

"Завтра у меня будет брифинг от Уиткоффа, не знаю во сколько, это согласуют наши команды", – сказал Зеленский.

После этого, по его словам, должен состояться совместный брифинг с участием украинской, американской и европейской сторон.

"А потом будет совместный брифинг, думаю, нашей команды с американцами и европейцами", – добавил президент.

Напомним, сегодня, 22 октября, в Киеве прошел масштабный Украинско-финский бизнес-форум, направленный на всестороннюю поддержку Украины в войне против России, восстановление украинской экономики и подготовку к зиме.

Мероприятие состоялось в рамках официального визита в столицу премьер-министра Финляндии Петтери Орпо, который провел встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским.

''Только США могут заставить Путина закончить войну'': Зеленский рассказал, поедет ли на саммит G20. Видео

Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо с президентом Украины Владимиром Зеленским во время форума. Источник: OBOZ.UA

Стороны подписали семь меморандумов о сотрудничестве, касающемся строительства объектов безопасности и укрытий, в чем Финляндия является одним из лидеров в Европе, производства дронов, а также развития цифровой инфраструктуры.

Кроме того, Украина и Финляндия договорились о значительно более широком использовании финских спутниковых возможностей для нужд украинской армии.

''Только США могут заставить Путина закончить войну'': Зеленский рассказал, поедет ли на саммит G20. Видео

Украина и Финляндия подписали семь меморандумов о сотрудничестве. Источник: OBOZ.UA

Также Финляндия стала первой страной, которая бесплатно передает

''Только США могут заставить Путина закончить войну'': Зеленский рассказал, поедет ли на саммит G20. Видео

Владимир Зеленский вручил премьер-министру Финляндии Петтери Орпо орден Свободы. Источник: OBOZ.UA

Президент Владимир Зеленский вручил премьер-министру Финляндии Петтери Орпо орден Свободы за весомую поддержку Украины.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Владимир Зеленский объяснил, как Трамп может усадить Путина за стол переговоров. Президент считает, что глава Белого дома может принудить Путина к переговорам, если будет применять к нему такую же риторику, как к украинскому лидеру. В то же время, по словам Зеленского, Трампу не удалось договориться с Москвой о прекращении ударов по энергетической инфраструктуре.

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