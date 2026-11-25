Американские переговорщики на данный момент исключают отправку войск США и создание военных баз в Украине в рамках послевоенных гарантий безопасности, даже после полного завершения войны. Вашингтон в качестве гарантий безопасности предлагает лишь механизм по образцу пятой статьи НАТО, хотя такой механизм и не обязывает украинских партнеров автоматически вступать в войну.

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В свою очередь, украинский президент Владимир Зеленский требует четких письменных обязательств уже сейчас и на десятилетия вперед. Об этом со ссылкой на украинского лидера и "осведомленные о ходе переговоров источники" сообщает Kyiv Independent.

Что предлагают

Во время встречи в Берлине 19 ноября спецпредставители президента США Джаред Кушнер и Стив Уиткофф обсуждали с европейскими и украинскими чиновниками формат будущих механизмов безопасности. В частности, американцы предложили модель гарантий "по образцу НАТО", напоминающую пятую статью Североатлантического договора.

Такая договоренность существенно отличается от полноценного членства в Альянсе. Она не определяет автоматически, кто именно будет реагировать на новую агрессию и каким будет этот ответ и обязаны ли партнеры применять военную силу.

Причем даже указанная статья НАТО, хотя и содержит формулировку о том, что вооруженное нападение на одну страну Альянса "считается нападением на всех" членов блока, не означает автоматического вступления в войну всех стран. В договоре НАТО далее указано, что каждая страна самостоятельно выбирает меры, которые считает необходимыми для восстановления безопасности – от военной силы до дипломатической, экономической или логистической помощи.

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Позиция Украины

Президент Владимир Зеленский считает, что гарантии без присутствия иностранных войск не станут надежным сдерживающим фактором для России. В комментарии Kyiv Independent он подчеркнул, что Украина до сих пор не получила полного ответа о механизме защиты.

"Пока я не видел никаких таких шагов на бумаге… Нам нужны гарантии безопасности более чем на два года, а желательно – навсегда или хотя бы на десятилетия", – заявил он.

Но, по словам американского чиновника, Вашингтон стремится включить параметры гарантий непосредственно в финальное мирное соглашение, а не оформлять их заранее отдельным документом.

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Что думают в Европе

Европейские страны из "Коалиции желающих", и прежде всего Франция, Германия и Великобритания, продолжают прорабатывать ранее предложенный сценарий развертывания многонационального контингента в Украине после установления реального прекращения огня.

Главным препятствием остается расхождение интересов сторон. В Европе еще не определили мандат и состав потенциальной миссии, тогда как Москва (и во время контактов в Абу-Даби, и в публичных заявлениях) категорически отвергает как вступление Украины в НАТО, так и появление иностранных войск на украинской территории, называя их "легитимной целью".

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В результате гарантии, способные удовлетворить Киев, не принимает Москва, а компромиссные варианты США могут оказаться недостаточными для Украины.

Что предшествовало

Как сообщал OBOZ.UA, спецпредставитель президента США Джаред Кушнер заявил, что Вашингтону якобы удалось убедить Россию согласиться на гарантии безопасности для Украины по образцу статьи 5 НАТО. По его словам, американская сторона достигла прогресса в обсуждении соответствующего механизма защиты Украины.

Владимир Зеленский уже провел встречу со Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером на фоне обсуждения гарантий безопасности. Одним из ключевых вопросов стали именно разногласия между Киевом и Вашингтоном относительно трактовки гарантий по принципу пятой статьи НАТО.