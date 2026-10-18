США возобновили обмен разведданными с Украиной, — Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Соединённые Штаты вновь передают Украине разведывательные данные после некоторого перерыва. Также украинская сторона надеется, что переговоры с американской стороной состоятся уже на этой неделе.

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Об этом Зеленский рассказал в интервью американскому телеканалу NBC для программы Meet the Press. О его заявлении сообщило издание Bloomberg.

Обмен разведывательной информацией между Украиной и Соединёнными Штатами в настоящее время возобновился. Украинский президент уточнил, что ранее этот процесс был приостановлен на определённый период времени.

В то же время глава государства выразил надежду на проведение переговоров с американской стороной в течение текущей недели.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига прокомментировал вопрос обмена разведывательными данными с Соединенными Штатами. Он возник после российской баллистической атаки на Киев, о которой Украина не получила предупреждения от партнеров.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в Конгресс США внесен двухпартийный законопроект о запрете "коррупционных нефтяных сделок с Россией". Он призван заблокировать соглашение президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина о покупке и импорте российского дизельного топлива.