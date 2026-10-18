США возобновили обмен разведданными с Украиной, — Зеленский

Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
RU
UA
Картина дня
RU
UA
Картина дня
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
Горячие темы
Российские гибридные атаки на страны Балтии могут привести к сепаратизму отдельных регионов и реализации "украинского сценария" 2014 годаРоссийские гибридные атаки на страны Балтии могут привести к сепаратизму отдельных регионов и реализации "украинского сценария" 2014 годаРечь вовсе не о замедлении работы Starlink: Бутусов назвал главную угрозу для ВСУ на фронтеРечь вовсе не о замедлении работы Starlink: Бутусов назвал главную угрозу для ВСУ на фронтеВ Литве упал неизвестный дрон: истребители его не сбилиВ Литве упал неизвестный дрон: истребители его не сбилиНа Волыни жителей призвали срочно покинуть свои дома из-за удара российской армииНа Волыни жителей призвали срочно покинуть свои дома из-за удара российской армииУ режиссера "Когда ты выйдешь замуж?" Комаровского диагностировали рак: ему придется исчезнуть на полгодаУ режиссера "Когда ты выйдешь замуж?" Комаровского диагностировали рак: ему придется исчезнуть на полгодаМаксима Галкина собрались сделать персоной нон грата в Турции из-за "поддержки войны"Максима Галкина собрались сделать персоной нон грата в Турции из-за "поддержки войны"Полный хаос и разрушения: что происходит во Франции после протестов, в которых приняли участие более 500 тыс. человекПолный хаос и разрушения: что происходит во Франции после протестов, в которых приняли участие более 500 тыс. человекУкраинцы в ЕСУкраинцев в Европе ждут новые правила после 2028 года: что будет с беженцамиГде смотреть "Полесье" – "Динамо": расписание трансляций матча УПЛГде смотреть "Полесье" – "Динамо": расписание трансляций матча УПЛЧемпион мира, которого Усик дважды нокаутировал, снова бросил вызов непобедимому украинцуЧемпион мира, которого Усик дважды нокаутировал, снова бросил вызов непобедимому украинцу

США возобновили обмен разведданными с Украиной, — Зеленский

Катя ПомазанКатя Помазан
Time to read1 мин
icon 1,7 т.
США возобновили обмен разведданными с Украиной, — Зеленский
Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Соединённые Штаты вновь передают Украине разведывательные данные после некоторого перерыва. Также украинская сторона надеется, что переговоры с американской стороной состоятся уже на этой неделе.

Об этом Зеленский рассказал в интервью американскому телеканалу NBC для программы Meet the Press. О его заявлении сообщило издание Bloomberg.

Обмен разведывательной информацией между Украиной и Соединёнными Штатами в настоящее время возобновился. Украинский президент уточнил, что ранее этот процесс был приостановлен на определённый период времени.

В то же время глава государства выразил надежду на проведение переговоров с американской стороной в течение текущей недели.

Читайте также
Даниил БорщДаниил Борщ
icon 2,6 т.
"Америка должна это видеть!" Зеленский рассказал, сколько раз Россия не послушала Трампа насчет перемирия
icon 2,6 т.
"Америка должна это видеть!" Зеленский рассказал, сколько раз Россия не послушала Трампа насчет перемирия
Александр КиршАлександр Кирш
icon 1,5 т.
Бенкет ПуСі, або Про демократію – без рожевих окулярів
icon 1,5 т.
Бенкет ПуСі, або Про демократію – без рожевих окулярів
Даниил БорщДаниил Борщ
icon 5,7 т.
Не Зеленский в Москве: министр обороны Италии объяснил, как он видит победу Украины в войне
icon 5,7 т.
Не Зеленский в Москве: министр обороны Италии объяснил, как он видит победу Украины в войне

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига прокомментировал вопрос обмена разведывательными данными с Соединенными Штатами. Он возник после российской баллистической атаки на Киев, о которой Украина не получила предупреждения от партнеров.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в Конгресс США внесен двухпартийный законопроект о запрете "коррупционных нефтяных сделок с Россией". Он призван заблокировать соглашение президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина о покупке и импорте российского дизельного топлива.

Похожие темы
СШАУкраинаГлавное управление разведкиВладимир ЗеленскийВладимир Зеленский
facebook0

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber.
Не ведитесь на фейки!

ПодписатьсяПодписаться