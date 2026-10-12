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"США этого не ощущают": Зеленский заявил о риске продовольственного кризиса из-за блокирования РФ экспорта зерна

Катя ПоплюйкоКатя Поплюйко
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"США этого не ощущают": Зеленский заявил о риске продовольственного кризиса из-за блокирования РФ экспорта зерна
Владимир Зеленский

Блокировка Россией морского экспорта украинского зерна может привести к дефициту продовольствия в ряде стран уже через два-три месяца. Украина поставляет значительные объемы продовольственных товаров на эти рынки, а ограничение судоходства ставит под угрозу стабильность поставок.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время выступления на Варшавском форуме по безопасности. По словам главы государства, США пока не ощущают всех последствий этой проблемы, однако её влияние может выйти далеко за пределы Украины.

Агрокризис уже близок

Глава государства отметил, что Москва не демонстрирует готовности завершить войну и не предпринимает ни малейших шагов для деэскалации. По его словам, сейчас все говорят о проблемах с дизельным топливом, тогда как угрозу для экспорта зерна и продовольственной безопасности часто оставляют без внимания.

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"Месяц-два — и все начнут говорить об агрокризисе. Не хватит продуктов питания для стран Африканского континента, некоторых азиатских стран, Ближнего Востока. Потому что мы экспортируем миллионы тонн именно на эти рынки. А сейчас Россия блокирует море. Соединенные Штаты этого не ощущают, поэтому и речь идет только об энергетике", — заявил президент.

Он предупредил, что перебои с поставками продовольствия могут привести к голоду во многих странах. Со своей стороны, международное сообщество должно учитывать потребности всех государств и своевременно реагировать на потенциальные угрозы, ведь многие "различные кризисы мы можем остановить еще до их начала и предотвратить вызовы".

Как писал OBOZ.UA, Зеленский предложил США заключить соглашение о дизельном топливе, увязав его с защитой украинской энергетической инфраструктуры. Он заявил, что Украина готова не наносить удары по российской дизельной инфраструктуре, если ей гарантируют защиту энергосистемы.

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