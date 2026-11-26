Государственный департамент США одобрил возможную продажу Украине оборудования и техники для обслуживания самолетов F-16 на сумму 621,9 миллиона долларов. Закупку профинансируют Бельгия, Дания, Нидерланды и Норвегия, средства США на эту закупку привлекаться не будут.

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Оборудование усилит возможности Украины по обслуживанию истребителей, а также позволит эффективнее противодействовать воздушным угрозам. Об этом говорится в информации Бюро военно-политических дел Государственного департамента США.

Что известно

Отмечается, что правительство Украины подало запрос на закупку пакета технического обслуживания самолета F-16. В него входят пиротехнические устройства и пиропатроны для авиационных систем, лабораторное оборудование и транспортное обеспечение для самолетов.

Закупку будут осуществлять за счет финансирования Бельгии, Дании, Нидерландов и Норвегии в рамках Совместной многонациональной программы Украины. Средства США для этого привлекать не будут.

Эта закупка улучшит возможности Украины противостоять российским угрозам, а также усилит возможности Украины по обслуживанию истребителей.

"У Украины не будет трудностей с внедрением этих товаров и услуг в свои вооруженные силы", – говорится в материале.

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Также добавили, что реализация этой продажи не будет предусматривать направление представителей правительства США или подрядчиков в Украину.

Ранее OBOZ.UA сообщал о том, что американские переговорщики на данный момент исключают отправку войск США и создание военных баз в Украине в рамках послевоенных гарантий безопасности, даже после полного завершения войны. Вашингтон в качестве гарантий безопасности предлагает только механизм по образцу пятой статьи НАТО, хотя такой механизм и не обязывает украинских партнеров автоматически вступать в войну.

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