США пригрозили Украине остановкой разведданных, если удары по российским НПЗ будут продолжаться – Axios

Администрация президента США Дональда Трампа приняла решение заключить сделку с Россией по поставкам дизельного топлива. Это произошло после того, как президент Украины Владимир Зеленский проигнорировал около шести просьб прекратить атаки на российские нефтеперерабатывающие заводы.

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Сделка Трампа с диктатором РФ Владимиром Путиным спровоцировала новый кризис в отношениях с Киевом и поставила под угрозу мирные переговоры. Об этом сообщает Axios со ссылкой на информацию от американского чиновника.

Реакция Киева и позиция Вашингтона

В интервью Axios Зеленский заявил, что решение США стало для него полной неожиданностью. Глава государства назвал сделку "несправедливой и нечестной", а также неоправданным подарком Путину.

В то же время американский чиновник отметил, что Зеленский "неправильно оценивает ситуацию", а удары по НПЗ подрывают доверие, завоеванное в отношениях с Трампом за последние полгода.

Несмотря на аргументы о обоих сторон, позиции Киева и Вашингтона по ключевым вопросам расходятся. Трамп добивался одностороннего прекращения атак на НПЗ, так как они способствуют росту цен на бензин внутри Америки и прямо затрагивают американских потребителей.

В свою очередь Зеленский передал Трампу и его посланникам Стиву Уиткоффу и Джареду Кушнеру, что Киев готов прекратить удары по российским НПЗ только в ответ на прекращение атак РФ по украинским электростанциям, однако Трамп не считает эти действия равноценными.

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Предупреждения и угрозы на переговорах в Майами

На переговорах в Майами Уиткофф и Кушнер уведомили украинскую делегацию, что США планируют снять санкции с российского экспорта дизеля. По данным украинского источника, представители США пригрозили, что Трамп может прекратить передачу разведданных Украине, если атаки на НПЗ продолжатся.

Представитель США опроверг факт явных угроз, но подтвердил, что украинской стороне напомнили о статусе США как надежного партнера, предоставляющего боеприпасы и разведданные, и призвали не наносить ущерб американским потребителям.

Главные истории дня

Напомним, часть сенаторов от Республиканской и Демократической партий США выступили с резкой критикой решения президента Дональда Трампа разрешить закупку российского дизельного топлива по всему миру. По их мнению, этот шаг противоречит принятому в сентябре закону о санкциях имени Линдси Грэма и прямо финансирует военную машину Кремля.

Как сообщал OBOZ.UA, российские пропагандисты развернули очередную информационную кампанию вокруг телефонного разговора между диктатором РФ Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом. Помощник главаря Кремля Юрий Ушаков озвучил целый ряд комплиментарных тезисов, попытавшись продемонстрировать "небывалую теплоту" в отношениях между Вашингтоном и Москвой.