США проведут переговоры с Украиной и Россией в Абу-Даби: Кушнер раскрыл подробности и назвал сроки

Трехсторонняя встреча с участием представителей США, Украины и России состоится в А бу-Даби уже на следующей неделе. Это будет первая такая встреча с февраля этого года.

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Об этом заявил спецпредставитель президента США Дональда Трампа, его зять Джаред Кушнер. Целью переговоров в Абу-Даби он назвал "устранение опасений всех сторон в сфере безопасности".

Кушнер анонсировал трехстороннюю встречу США, Украины и России в Абу-Даби

По словам зятя Трампа, переговоры в Абу-Даби помогли приблизить "продуктивные и содержательные обсуждения с Украиной, НАТО и нашими европейскими партнерами по двум ключевым и взаимосвязанным элементам прочного мира: гарантиям безопасности для Украины и более широкой европейской архитектуре безопасности".

Об этом шли дискуссии во время встречи 5 ноября в Брюсселе.

"Мы интенсивно работаем со всеми сторонами, чтобы найти практические решения, которые могут положить конец этой войне и заложить основы для прочного мира. Наша цель – устранить опасения всех сторон в сфере безопасности посредством практических, взаимно согласованных договоренностей, которые снизят риск будущих конфликтов", – написал Кушнер.

Он анонсировал первую трехстороннюю встречу США-Украина-РФ уже совсем скоро.

"На следующей неделе в Абу-Даби Соединенные Штаты проведут первые трехсторонние мирные переговоры с Украиной и Россией с февраля. Мы работали с обеими сторонами, чтобы разработать серьезные предложения, которые сделают эти обсуждения максимально содержательными и продуктивными. Президент Трамп определил достижение мира как приоритет. Наш акцент – на выполнении сложной, детальной работы, необходимой для превращения этой цели во всеобъемлющее и устойчивое соглашение", – написал Кушнер.

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На чем основан его оптимизм, учитывая отсутствие четких публичных сигналов о том, что стороны изменили свои позиции и что государство-агрессор действительно отказалось хотя бы от части своих максималистских требований, зять Трампа не уточнил.

Главные истории дня

Как сообщал OBOZ.UA, президент Украины Владимир Зеленский ранее заявлял, что "Россия серьезно настроена на встречу в Абу-Даби".

Во время этого раунда переговоров стороны планируют обсудить первые шаги по деэскалации.

По словам главы государства, главными приоритетами для украинской стороны остаются вопросы безопасности и завершение войны в целом.