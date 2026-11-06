США проведут переговоры с Украиной и Россией в Абу-Даби: Кушнер раскрыл подробности и назвал сроки

Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
Добавить в предпочитаемые источники
Добавить в предпочитаемые источники
RU
UA
Картина дня
RU
UA
Картина дня
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
Добавить в предпочитаемые источники
Горячие темы
В схеме мог быть даже 14-летний подросток: Ступак оценил провокацию в Петропавловской БорщаговкеВ схеме мог быть даже 14-летний подросток: Ступак оценил провокацию в Петропавловской БорщаговкеСилы обороны за сутки отминусовали 2 440 оккупантов и 6 систем ПВО врага: данные ГенштабаСилы обороны за сутки отминусовали 2 440 оккупантов и 6 систем ПВО врага: данные ГенштабаТайна личной жизни Кончиты Вурст: что известно о новой любви победительницы Евровидения, которая живет с ВИЧТайна личной жизни Кончиты Вурст: что известно о новой любви победительницы Евровидения, которая живет с ВИЧРоссии устроили массовый бойкот, Германия угрожает, спонсоры – отказываются, но Украина под ударом: громкий скандал с чемпионатом мира по хоккею-2027России устроили массовый бойкот, Германия угрожает, спонсоры – отказываются, но Украина под ударом: громкий скандал с чемпионатом мира по хоккею-2027Иллюстрация – работник на заводеСтрана ЕС впала в зависимость от украинцев: они работают в 70% компанийВ Краснодарском крае атакован Афипский НПЗ: произошел пожар. Фото и видеоВ Краснодарском крае атакован Афипский НПЗ: произошел пожар. Фото и видеоИллюстрационное фото. ГороскопИдеальный день для денежных дел: Рыбы, смело идите вперед, а Львов ждет тяжелый период – гороскоп на 6 октября для всехИллюстрация - 25 копеекЗа 25 копеек заплатят 20 тысяч: в каком году должна быть выпущена монета"Желаем справедливого мира": Фицо заявил о подготовке масштабных инфраструктурных проектов с Украиной"Желаем справедливого мира": Фицо заявил о подготовке масштабных инфраструктурных проектов с УкраинойБез родителей осталась дочь: в сети рассказали о супругах, которых РФ убила ударом по Камышевахе. ФотоБез родителей осталась дочь: в сети рассказали о супругах, которых РФ убила ударом по Камышевахе. Фото
Подпишитесь, чтобы узнавать новости первыми

Нажмите “Подписаться” в следующем окне

Перейти
Google Subscribe

США проведут переговоры с Украиной и Россией в Абу-Даби: Кушнер раскрыл подробности и назвал сроки

Лилия РагуцкаяЛилия Рагуцкая
Time to read2 мин
504
США проведут переговоры с Украиной и Россией в Абу-Даби: Кушнер раскрыл подробности и назвал сроки
Стив Уиткофф и Джаред Кушнер в Киеве. Источник: OBOZ.UA

Трехсторонняя встреча с участием представителей США, Украины и России состоится в А бу-Даби уже на следующей неделе. Это будет первая такая встреча с февраля этого года.

Об этом заявил спецпредставитель президента США Дональда Трампа, его зять Джаред Кушнер. Целью переговоров в Абу-Даби он назвал "устранение опасений всех сторон в сфере безопасности".

Кушнер анонсировал трехстороннюю встречу США, Украины и России в Абу-Даби

По словам зятя Трампа, переговоры в Абу-Даби помогли приблизить "продуктивные и содержательные обсуждения с Украиной, НАТО и нашими европейскими партнерами по двум ключевым и взаимосвязанным элементам прочного мира: гарантиям безопасности для Украины и более широкой европейской архитектуре безопасности".

Читайте также
Надежда ДанищукНадежда Данищук
36,0 т.
"Мы остались без Крыма и части Донбасса, но мира не было": Зеленский напомнил, к чему привела политика деэскалации в 2014 году
36,0 т.
"Мы остались без Крыма и части Донбасса, но мира не было": Зеленский напомнил, к чему привела политика деэскалации в 2014 году
Андрей КолотовкинАндрей Колотовкин
5,4 т.
Украина теряет исторический шанс: в ЦПК назвали список законов, блокировка которых комитетом ВР может помешать вступлению в ЕС
5,4 т.
Украина теряет исторический шанс: в ЦПК назвали список законов, блокировка которых комитетом ВР может помешать вступлению в ЕС
Владимир ГорбачВладимир Горбач
3,9 т.
Власть проваливает вступление Украины в ЕС: какие претензии выдвинула Еврокомиссия
3,9 т.
Власть проваливает вступление Украины в ЕС: какие претензии выдвинула Еврокомиссия

Об этом шли дискуссии во время встречи 5 ноября в Брюсселе.

"Мы интенсивно работаем со всеми сторонами, чтобы найти практические решения, которые могут положить конец этой войне и заложить основы для прочного мира. Наша цель – устранить опасения всех сторон в сфере безопасности посредством практических, взаимно согласованных договоренностей, которые снизят риск будущих конфликтов", – написал Кушнер.

Он анонсировал первую трехстороннюю встречу США-Украина-РФ уже совсем скоро.

"На следующей неделе в Абу-Даби Соединенные Штаты проведут первые трехсторонние мирные переговоры с Украиной и Россией с февраля. Мы работали с обеими сторонами, чтобы разработать серьезные предложения, которые сделают эти обсуждения максимально содержательными и продуктивными. Президент Трамп определил достижение мира как приоритет. Наш акцент – на выполнении сложной, детальной работы, необходимой для превращения этой цели во всеобъемлющее и устойчивое соглашение", – написал Кушнер.

США проведут переговоры с Украиной и Россией в Абу-Даби: Кушнер раскрыл подробности и назвал сроки

Скриншот твита Кушнера

США проведут переговоры с Украиной и Россией в Абу-Даби: Кушнер раскрыл подробности и назвал сроки

Скриншот автоматического перевода твита

На чем основан его оптимизм, учитывая отсутствие четких публичных сигналов о том, что стороны изменили свои позиции и что государство-агрессор действительно отказалось хотя бы от части своих максималистских требований, зять Трампа не уточнил.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Украины Владимир Зеленский ранее заявлял, что "Россия серьезно настроена на встречу в Абу-Даби".

Во время этого раунда переговоров стороны планируют обсудить первые шаги по деэскалации.

По словам главы государства, главными приоритетами для украинской стороны остаются вопросы безопасности и завершение войны в целом.

Похожие темы
Война в УкраинеПереговоры США и РоссииПереговоры Украины и СШАПереговоры России и УкраиныМирный план ТрампаУкраинаРоссияСШААбу-ДабиДжаред КушнерДжаред Кушнер
facebook0

Читайте нас в Telegram и Viber или скачайте приложение

Добавить в предпочитаемые источники

OBOZ.UA работает согласно Редакционной политике. Не ведитесь на фейки!