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США угрожают заблокировать поставки оружия Украине из-за атак на российские НПЗ – FT

Дарья ДуроваДарья Дурова
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Дональд Трамп и Владимир Путин
Дональд Трамп и Владимир Путин на встрече. Архивное фото. Источник: White House / Flickr.com

Администрация американского президента Дональда Трампа угрожает лишить Киев без программы закупок оружия PURL и разведывательных данных, если Силы обороны продолжат обстреливать НПЗ страны-агрессора России. Соответствующие звонки 10 и 11 октября получали украинские и европейские чиновники.

Об этом сообщило издание Financial Times. Оно ссылается на данные, полученные от неназванных официальных лиц ЕС. Собеседники либо сами принимали эти звонки, либо были проинформированы о таких разговорах.

"Они звонят в Киев... Они звонят всем [в Европе]", – сказал чиновник, с которым накануне разговаривал представитель оборонного ведомства Соединенных Штатов.

Источники утверждают, что сообщение США содержало угрозы прекратить обмен разведывательными данными и остановить работу механизма Prioritised Ukraine Requirements List (PURL). Напомним: через PURL страны-союзники закупают в США оружие и технику, чтобы передавать их украинским защитникам.

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По информации медиа, американцы звонили заместителю главы ОП Украины бригадному генералу Павлу Палисе.

Журналисты FT добавили, что объявленное Трампом "энергетическое перемирие" удивило партнеров. В Офисе президента Украины Владимира Зеленского заявили, что им ничего не известно о такой договоренности, и на тот момент было непонятно, согласилась ли на это Россия.

Как писал OBOZ.UA:

– Недавно Дональд Трамп заявил, что кремлевский диктатор Владимир Путин якобы стремится к миру. В нежелании договариваться президент США обвинил украинскую сторону.

– Также республиканец заявил, что Украине, мол, пора выбрать нового лидера, потому что Владимир Зеленский "никогда не заключает соглашений" и не хочет идти на компромиссы.

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