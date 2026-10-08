Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
RU
UA
Картина дня
RU
UA
Картина дня
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться

Блог

Виктор Таран
Виктор Таран

ветеран российско-украинской войны

Новости политики / Мнения
Time to read2 мин
icon 1,0 т.
Блог |

США перестраивают армию под войну дронов: у Украины есть то, чего Вашингтон не купит ни за какие деньги

США перестраивают армию под войну дронов: у Украины есть то, чего Вашингтон не купит ни за какие деньги
США - Украина. Источник: Getty

В последние дни в США произошли два события, свидетельствующие о том, что американцы всерьез перестраивают свою систему безопасности с учетом реальности войны с использованием дронов.

Первым стало решение Пентагона создать отдельное четырехзвездочное командование, которое будет отвечать за развитие автономных систем, робототехники и новых подходов к ведению войны. Autonomous Warfare Command отныне будет отвечать за то, чтобы беспилотники и роботизированные системы перестали быть дополнением к традиционным родам войск, а стали отдельным направлением со своим командованием, бюджетом и доктриной.

Вторым событием стали учения Falcon Peak 26.2 в Аризоне, где военные тестировали комплексную защиту от дронов. Радары, оптика, средства РЭБ, дроны-перехватчики и автоматизированные огневые системы едва ли не впервые работали там как единое целое. И это происходило фактически на базе компании Anduril, которая продемонстрировала комплекс, в котором различные датчики и средства поражения объединяет единая система управления Lattice.

Читайте также
Дарья ДуроваДарья Дурова
icon 6,3 т.
"У него сегодня день рождения": Трамп анонсировал телефонный разговор с Путиным и скорое завершение войны. Видео
icon 6,3 т.
"У него сегодня день рождения": Трамп анонсировал телефонный разговор с Путиным и скорое завершение войны. Видео
Надежда ДанищукНадежда Данищук
icon 3,5 т.
Украина не согласится на вступление в ЕС без доступа к рынку зерна, – министр
icon 3,5 т.
Украина не согласится на вступление в ЕС без доступа к рынку зерна, – министр
Дарья ДуроваДарья Дурова
icon 2,9 т.
"Каждый день позволяет Москве поддерживать войну": сенаторы призвали Трампа как можно скорее применить против России закон Грэма
icon 2,9 т.
"Каждый день позволяет Москве поддерживать войну": сенаторы призвали Трампа как можно скорее применить против России закон Грэма

Причина такой спешки очевидна на южной границе США, где только за последние тридцать дней зафиксировали 378 проникновений дронов, которые картели используют для наблюдения и контрабанды.

Однако создать командование и закупить лучшие системы еще не значит научиться воевать в новой реальности. Американские генералы сами признают, что хотят воспроизвести ту скорость адаптации, которую увидели в Украине, а этот опыт невозможно приобрести вместе с оборудованием. Его приобретают только люди, которые ежедневно работают против реального противника.

Поэтому в любом случае США понадобится помощь Украины, и для нас открывается окно возможностей для более глубокого сотрудничества в обучении и подготовке операторов, инструкторов и специалистов по противодействию дронам.

Все это происходит на фоне того, что Украина до сих пор так и не запустила полноценный экспорт вооружения, о чем уже открыто говорят и наши партнеры, и эксперты.

Американцы рано или поздно построят свою систему. Да, пусть не сразу, а через три или четыре года. Но тогда нашего места в ней для нас уже не будет. Если же войти в эту систему сейчас, Украина могла бы стать полноценным элементом этой системы. Ведь у нас есть то, чего нет ни у одной армии мира (кроме россиян, конечно) – реальный боевой опыт. И мы можем предлагать не только опыт, но и собственные решения, средства и дроны, что приносило бы стране реальную валюту.

Поэтому важно не упустить этот момент и предложить партнерам системное партнерство.

Важно: мнение редакции может отличаться от мнения автора. Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов, но стремится публиковать различные точки зрения. Подробнее о редакционной политике OBOZ.UA – по ссылке...

Источник:Фейсбук Виктора Тарана
facebook0

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber.
Не ведитесь на фейки!

ПодписатьсяПодписаться