США могли намеренно замедлить Starlink для ВСУ, чтобы давить на Украину во время переговоров с РФ – FT

Президент Украины Владимир Зеленский в четверг, 12 ноября, заявил о новых серьезных перебоях в работе спутниковой связи Starlink. По его словам, украинские военные в течение нескольких дней фиксировали систематическое ограничение скорости сервиса Starshield на линии фронта и временно оккупированных территориях. Это осложняет работу украинской противовоздушной обороны, в частности перехват российских реактивных беспилотников.

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Об этом говорится в материале Financial Times. Издание со ссылкой на высокопоставленных чиновников Украины отмечает, что в Киеве подозревают преднамеренный характер ограничений. Украинские чиновники предполагают, что таким образом Вашингтон мог пытаться усилить позиции России во время переговоров о завершении войны.

Ограничения Starlink

Зеленский сообщил, что украинские военные зафиксировали систематическое ограничение скорости Starshield – спутникового сервиса, который финансирует Пентагон и который предназначен для военного использования. Речь идет об установлении лимита на уровне 161 км/ч (100 миль/ч) над территорией Украины вдоль фронта и на оккупированных Россией землях.

"Это не случайные ошибки, а систематические ограничения скорости", – подчеркнул президент.

По его словам, прежде всего это существенно осложняет перехват российских реактивных дронов. Зеленский также заявил, что такие ограничения помогают России убивать больше украинцев и наносить более точные удары по Украине.

Украинская сторона обратилась к Вашингтону, чтобы выяснить обстоятельства происходящего. В то же время один из высокопоставленных украинских чиновников рассказал FT, что американская сторона не предоставила полного объяснения причин ограничений.

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Илон Маск, компания SpaceX, которой принадлежит Starlink, Белый дом и посольство США в Киеве на момент публикации материала не ответили на запросы издания.

Переговорное давление

Украинские чиновники, с которыми побеседовало издание, считают, что ограничения Starlink могли ввести именно для давления на Киев во время последнего раунда мирных переговоров с Россией. Встречи украинской, американской и российской делегаций только что завершились в Абу-Даби.

В четверг, 12 ноября, спецпредставитель президента США Стив Уиткофф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер находились в Москве, где встретились с российским диктатором Владимиром Путиным. После этого они должны были отправиться в Ирландию на встречу с Зеленским.

Главные истории дня

Один из высокопоставленных украинских чиновников заявил FT, что складывается впечатление, будто Вашингтон стремится укрепить позиции Москвы за столом переговоров.

"Мы не знаем причины, поскольку они продолжают молчать об этом", – сказал украинский чиновник, комментируя отсутствие объяснений от американской стороны.

Реакция Европы

В Европейской комиссии заявили, что сообщения об ограничениях Starlink вызывают серьезную обеспокоенность. Там подчеркнули, что SpaceX должна бесперебойно предоставлять свои услуги Украине, а доступ к Starshield необходимо срочно восстановить.

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Тем временем в Киеве сообщали о последствиях очередных российских атак. Мэр столицы Виталий Кличко рассказал о нескольких ударах баллистическими ракетами и беспилотниками по жилым домам в ночь на четверг. В результате обстрела погибла как минимум одна женщина, еще несколько гражданских получили ранения.

Проблемы со Starlink возникали и раньше. В прошлом месяце Киев впервые сообщил о подобных перебоях. Тогда Илон Маск и администрация Дональда Трампа фактически перекладывали ответственность друг на друга, после чего работу сервиса частично восстановили.

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Споры вокруг мира

Последние дипломатические контакты США и России происходят на фоне попыток администрации Трампа возобновить переговоры о завершении войны в Украине. Дипломатический процесс застопорился в феврале из-за войны с Ираном.

Двухдневные переговоры в Абу-Даби завершились без прорыва, хотя их участники заявляли о некотором прогрессе. Россия, со своей стороны, не отказалась от максималистских требований, в частности о передаче ей дополнительных украинских территорий. Киев считает такие условия неприемлемыми.

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После встреч российский главный переговорщик Мединский заявил государственному телевидению, что Москва хочет создать новую всеобъемлющую европейскую систему безопасности, которая станет своеобразными новыми Ялтой и Потсдамом. Он также подчеркнул, что Россия не собирается отказываться от территорий, на которых подняла свой флаг.

Европейские дипломаты выразили обеспокоенность тем, что переговоры могут усилить российские требования о перестройке всей архитектуры безопасности Европы. По словам трех собеседников FT, в европейских столицах опасаются, что обсуждение более широких вопросов континентальной безопасности станет условием для получения Европой места за столом переговоров по Украине.

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Позиция Европы

Премьер-министр Эстонии Кристен Михал заявил, что Европу фактически втянули в ловушку, предложив обсуждать архитектуру безопасности континента в обмен на участие в переговорах.

"Сейчас мы в ловушке. Россия не имеет никакой роли в этом обсуждении", – сказал он перед встречей европейских лидеров в Дублине.

Зеленский также призвал Европу внимательнее отнестись к вопросам гарантий безопасности. По его словам, обсуждения между США и Россией касаются не только Украины, но и возможного создания новой системы безопасности между Европой и Москвой.

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Украинская делегация проинформировала президента, что российские переговорщики не имели полномочий обсуждать шаги, которые могли бы уменьшить масштабы войны. Вместо этого, по словам Зеленского, они передавали позицию о том, что российское руководство разгневано и хочет продолжать удары.

Участие союзников

Стив Уиткофф и Джаред Кушнер заявили, что планируют попросить Путина разрешить европейским странам присоединиться к следующим раундам переговоров.

Однако заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков, участвовавший во встречах в Абу-Даби, заявил, что Путин вместо этого попросит США убедить европейцев отказаться от поддержки Украины.

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"Допуск европейцев к переговорному процессу фактически означал бы откат и подрыв наших усилий", – сказал Рябков российскому государственному телеканалу RT.

Джаред Кушнер призвал Европу определить представителя для участия в переговорах. Эту идею ранее поддерживал и Владимир Зеленский.

Премьер-министр Ирландии Михал Мартин перед встречей в Дублине похвалил Уиткоффа и Кушнера за создание канала связи с Москвой. В то же время он отметил, что сторонам придется приложить немало усилий, чтобы достичь договоренности о представительстве Европы за столом переговоров.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Зеленский в Дублине обратился к участникам саммита Европейского политического сообщества.