США хотят добиться на переговорах окончательного завершения войны между Украиной и Россией, а не перемирия – The Guardian

Администрация президента США Дональда Трампа стремится заключить соглашение, которое должно окончательно положить конец российско-украинской войне, а не предусматривать лишь временное прекращение боевых действий. Американская сторона также обсуждает возможность предоставления Украине гарантий безопасности, подобных предусмотренным пятой статьей НАТО.

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Об этом сообщает The Guardian. Представители администрации США рассказали о подготовке переговоров в Абу-Даби.

Вашингтон хочет привлечь европейские страны к формированию новой системы безопасности, которая должна предотвратить будущие конфликты между Россией и Западом.

Одним из ключевых вопросов переговоров станет создание новой долгосрочной архитектуры безопасности между Россией и Европой. В Вашингтоне считают, что действующая система не смогла предотвратить полномасштабную войну, поэтому ее необходимо пересмотреть.

Американский представитель заявил, что для завершения войны США понадобится участие Европы. Среди возможных шагов он назвал возобновление работы Совета Россия – НАТО, деятельность которого приостановили после полномасштабного вторжения РФ в 2022 году, а также потенциальное смягчение санкций против Москвы в рамках будущей договоренности.

Отдельно американская сторона утверждает, что обсуждала с Россией возможные гарантии безопасности для Украины, которые по своему содержанию будут напоминать статью 5 Североатлантического договора.

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"То, что они получат, фактически будет очень похоже на НАТО", – сказал представитель администрации США.

Он также подчеркнул, что американские гарантии безопасности стали бы чрезвычайно важным шагом для Украины. В то же время окончательное решение об их предоставлении будет зависеть от Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского.

К консультациям в Абу-Даби должны присоединиться представители Германии, Франции, Великобритании, Италии и Европейского Союза. Они встретятся с американскими переговорщиками, чтобы обсудить будущую систему безопасности в Европе и способы снижения риска новых конфликтов.

Главные истории дня

Специальный представитель ЕС по иностранным делам Кая Каллас выразила сомнение в необходимости создания новой системы безопасности вместо соблюдения уже действующих международных договоренностей.

"У нас уже есть европейская архитектура безопасности. Она включает международные соглашения, по которым Россия взяла на себя обязательства, в частности в отношении суверенитета и территориальной целостности. Проблема заключается в том, что Россия не соблюдает эти соглашения", – заявила она во время встречи министров иностранных дел стран G7.

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Европейские чиновники опасаются, что Москва будет настаивать на своих прежних требованиях о сокращении военного присутствия НАТО в Восточной Европе. Речь идет, в частности, о требованиях, которые Россия выдвигала Альянсу в 2021 году, запрете дальнейшего расширения НАТО, отводе войск к границам 1997 года и ограничении размещения ракет.

Тогда Альянс отклонил эти предложения, а менее чем через месяц Россия начала полномасштабное вторжение в Украину.

В то же время европейские представители пока не понимают, какие именно уступки Вашингтон может предложить Москве. Они опасаются, что администрация Трампа может согласиться на серьезные изменения в системе европейской безопасности без должного учета позиции союзников.

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Дополнительную обеспокоенность вызывают заявления Трампа о возможных территориальных уступках со стороны Украины. Американский президент ранее предполагал, что после заключения мирного соглашения у Украины будут несколько иные границы.

Зять Трампа Джаред Кушнер, который участвует в переговорах от американской стороны, обозначил возможные принципы новой системы безопасности. Среди них – усиление консультаций между государствами, надежные каналы кризисной коммуникации, большая военная прозрачность и взаимные меры по снижению рисков эскалации.

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Госсекретарь США Марко Рубио также заявил, что в вопросе формирования новой архитектуры безопасности уже есть определенный прогресс. В то же время он отметил, что прежде чем перейти к ее практическому обсуждению, сторонам необходимо сначала преодолеть нынешний конфликт.

Американский представитель подчеркнул, что цель Вашингтона – не просто остановить боевые действия, а обеспечить долгосрочный результат.

"Нам нужно создать что-то новое, что будет работать сегодня. Ведь если бы старая архитектура хорошо функционировала, мы бы не оказались в этой затяжной войне", – пояснил чиновник.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что мирные переговоры с участием Украины, США и России стартовали в ОАЭ 10 ноября.Делегацию от Украины возглавил глава Службы внешней разведки Рустем Умеров.