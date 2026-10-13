США и Европа разрабатывают совместное предложение по прекращению войны в Украине, но есть "нюанс" с территориями – WP

США и европейские страны работают над мирной инициативой по прекращению войны в Украине. Она предусматривает восстановление нашего государства, гарантии безопасности и экономические договоренности с Россией.

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План также может включать прекращение огня вдоль нынешней линии фронта, но нюанс в том, что такое решение будет означать фактическое сохранение контроля РФ над оккупированными территориями. Об этом сообщает The Washington Post.

Новый подход к прекращению войны

Американские переговорщики стремятся подготовить комплексное соглашение, которое будет учитывать потребности Украины и России после завершения войны. Ожидается, что оно поможет остановить боевые действия и улучшить положение обоих государств для создания дополнительных стимулов к согласованию территориального компромисса.

"Нам нужно расширить масштаб проблемы и её решения, чтобы помочь обеим сторонам увидеть, какой будет послевоенная ситуация, а затем пойти на уступки", — пояснил американский чиновник, знакомый с ходом переговоров.

Новый этап дипломатических консультаций состоялся во Флориде в ходе встречи с украинской делегацией и европейцами, организованной американскими посланниками Джаредом Кушнером и Стивом Виткоффом. В переговорах принимали участие украинские чиновники, а также представители Великобритании, Франции и Германии.

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Из чего состоит план завершения войны

По данным американского чиновника, предложенный план предусматривает четыре ключевые составляющие.

Первое направление — восстановление Украины. Всемирный банк и инвестиционная компания BlackRock намерены разработать механизм финансирования восстановления разрушенных регионов, поддержки семей погибших и раненых военных, а также восстановления экономики. Для этого Киев попросили подготовить подробный расчет необходимых средств и гарантировать их целевое использование без злоупотреблений.

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Второй компонент — гарантии безопасности. США и европейские государства должны взять на себя обязательства по военному ответу в случае нового нападения со стороны России. Американский чиновник сравнил такие гарантии по сути со статьёй 5 Североатлантического договора. В то же время Москва, по его словам, также будет обсуждать с европейскими странами договоренности, призванные учесть ее интересы в сфере безопасности, хотя конкретные условия пока не определены.

Третье направление — экономическое и энергетическое сотрудничество. Среди возможных вариантов рассматривается возобновление поставок российской нефти и газа в Европу по трубопроводу, доходы от эксплуатации которого могли бы распределяться между Украиной и Россией. По мнению американского чиновника, это могло бы снизить энергетические затраты в Европе. Отдельно в соглашении должны быть определены условия и сроки возможной отмены действующих санкций против России.

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Четвертая составляющая касается территориального вопроса. России предлагают согласиться на прекращение огня вдоль нынешней линии фронта. Но здесь есть нюанс, ведь для Украины это означало бы фактическое сохранение за Россией контроля над оккупированными территориями, в частности частью Донбасса.

"Обоснованием для урегулирования сейчас является то, что эта война превратилась в ужасное поле битвы. Россия понесла более 1,4 миллиона убитых и раненых. Это война на истощение, которая наносит огромные потери. Этой зимой она превратится в экономическую войну, поскольку каждая сторона будет пытаться опустошить экономику другой и усилить страдания мирного населения", — говорится в материале издания.

Как писал OBOZ.UA, ранее глава МИД Украины Андрей Сибига заявил, что существенного прорыва в мирных переговорах о прекращении войны в Украине можно достичь в ходе личной встречи Зеленского с Путиным. Он считает, что самые сложные противоречия могут быть окончательно решены только при участии президентов.