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США готовят новый этап переговоров по Украине: Кушнер раскрыл детали и "игроков"

София ЗакревскаяСофия Закревская
Time to read2 мин
1,0 т.
США готовят новый этап переговоров по Украине: Кушнер раскрыл детали и "игроков"
Джаред Кушнер

Посланник президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер сообщил, что после трехсторонних переговоров в Абу-Даби и последующих встреч с диктатором Владимиром Путиным и президентом Владимиром Зеленским он и Стив Уиткофф сосредоточены на содействии прямому диалогу между Москвой и европейскими партнерами. Также продолжается подготовка повестки дня для следующего раунда трехсторонних переговоров.

С этой целью американские посланники продолжают "тесно консультироваться" с Россией, Украиной и европейцами по поводу дальнейших шагов. Об этом Кушнер написал в соцсети Х в субботу, 14 ноября.

"В результате этих обсуждений появилось несколько новых идей, которые сейчас изучаются. Некоторые из них могут непосредственно привести к прорывам, а другие – перерасти в новые предложения, которые помогут устранить существующие пробелы", – заявил он.

США готовят новый этап переговоров по Украине: Кушнер раскрыл детали и ''игроков''

Посланники Трампа с Путиным. Источник: X/Jared Kushner

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США готовят новый этап переговоров по Украине: Кушнер раскрыл детали и ''игроков''

Посланники Трампа с Зеленским. Источник: X/Jared Kushner

Кушнер сослался на президента Дональда Трампа, который подчеркнул, что для достижения стойкого мира необходимы надежные гарантии безопасности для Украины и подробные, реалистичные послевоенные договоренности по безопасности, которые снизят риск новой войны.

НАТО останется ключевой опорой европейской безопасности, подкрепленной более эффективными механизмами в сферах военной деятельности, связи, предотвращения конфликтов и взаимной деэскалации, а также практическими способами разрешения споров до того, как они перерастут в кризисы.

"Именно поэтому мы работаем над тем, чтобы непосредственно привлечь наших европейских партнеров к этим обсуждениям. Любое окончательное соглашение должно быть согласовано соответствующими сторонами, и президент Трамп будет поддерживать только те договоренности, которые укрепляют безопасность Украины и Европы и снижают вероятность будущих конфликтов", – пояснил Кушнер.

Он также прокомментировал сообщения медиа о некоторых максималистских позициях, выдвинутых "обеими сторонами", а также о "резкой политической риторике". По словам посланника Трампа, во время закрытых обсуждений и Украина, и РФ понимают, что для прекращения этой войны необходимы практические компромиссы.

"Те из нас, кто стремится найти решение, продолжают серьезную и конструктивную работу. Человеческие потери в этой войне катастрофичны, а проблемы остаются чрезвычайно сложными. Однако мы твердо намерены продолжать упорную работу, соблюдать конфиденциальность, необходимую для деликатных переговоров, и найти путь к прекращению этой ужасной войны и установлению устойчивого мира", – написал он.

США готовят новый этап переговоров по Украине: Кушнер раскрыл детали и ''игроков''

Скриншот сообщения Джареда Кушнера в Х

Как сообщал OBOZ.UA, специальный посланник президента США Стив Виткофф после встречи с российским диктатором Путиным в Москве заявил, что европейские представители могут присоединиться к следующему этапу переговоров о завершении войны России против Украины.

А Джаред Кушнер высказался за личную встречу президента Украины Владимира Зеленского с российским диктатором Владимиром Путиным. Она могла бы стать позитивным шагом в переговорном процессе, однако Москва пока не считает такой формат своевременным и хотела бы сначала увидеть больший прогресс в переговорах.

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