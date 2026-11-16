США готовят многосторонние переговоры о завершении войны в Украине: Кушнер рассказал подробности

Американская сторона обсудила следующие шаги мирного процесса с Россией, Украиной и европейскими партнерами. Также участники переговоров начали готовить повестку дня следующей многосторонней встречи, которую планируют провести в ближайшее время.

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Об этом сообщил Джаред Кушнер, зять президента США Дональда Трампа, в соцсети X. По его словам, он вместе с представителями американской команды провел разговор с помощником президента РФ Юрием Ушаковым, во время которого стороны обсудили достигнутый прогресс и дальнейшие шаги мирного процесса.

Контакты с Европой

Отдельно американская сторона провела продуктивный телефонный разговор с Украиной и европейскими партнерами. В нем приняли участие советники по национальной безопасности Германии, Франции, Великобритании, Польши и Италии, а также представители Европейского Союза и НАТО.

Одной из тем стала возможность восстановления прямых контактов между Европой и Россией. По словам Кушнера, в течение последних четырех лет такие переговоры фактически отсутствовали.

Американская сторона считает важным, чтобы обе стороны могли напрямую услышать опасения и предложения друг друга. Это, по замыслу участников переговоров, должно помочь создать более стабильную и безопасную систему европейской безопасности.

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Три основных направления

Кушнер также рассказал о трех основных составляющих будущего видения Украины после завершения войны. По его словам, еще год назад, когда он и Стив Уиткофф начали эту работу, они определили главную цель – Украина должна остаться суверенным, безопасным и процветающим государством, самостоятельно определяющим собственное будущее.

Для достижения этого результата американская сторона вместе с Украиной и европейскими партнерами работает над тремя направлениями:

Надежные гарантии безопасности, которые должны защитить Украину от будущей агрессии.

Путь к членству в Европейском Союзе, который закрепит долгосрочное будущее страны в Европе.

Комплексный план послевоенного экономического развития с участием европейских партнеров, Всемирного банка и других организаций. Он должен предусматривать финансовую стабильность, восстановление, привлечение инвестиций и долгосрочный экономический рост.

Главные истории дня

Отдельно Кушнер подчеркнул, что НАТО останется важной составляющей европейской безопасности. Среди приоритетов он назвал усиление обязательств в сфере безопасности, коммуникаций, прозрачности и механизмов деэскалации.

Сложные решения

Американский представитель подчеркнул, что окончательное мирное соглашение должно быть согласовано как Россией, так и Украиной. По его словам, несмотря на существенные разногласия между сторонами, во время непубличных обсуждений появляются конструктивные предложения, которые помогают искать возможные решения и сокращать количество нерешенных вопросов.

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В то же время Кушнер признал, что впереди остаются серьезные трудности, а достижение окончательной договоренности потребует сложных решений.

"Мы добиваемся прогресса в тесной координации с Россией, Украиной и Европой, двигаясь к результату, который может завершить эту войну, укрепить европейскую безопасность и создать основу для длительного мира", – отметил он.

Кушнер добавил, что цель переговоров заключается не только в завершении нынешней войны, но и в создании таких послевоенных договоренностей в сфере безопасности, которые снизят вероятность новых вооруженных конфликтов в будущем.

Ранее OBOZ.UA сообщал, как Кушнер и Уиткофф дали Путину именно то, чего он добивался. В Politico указали на опасность переговоров в Абу-Даби.