"США оказывают давление на Украину": приказ об ограничении Starshield поступил из Белого дома – Reuters

Приказ об ограничении работы Starlink для украинских военных отдал Белый дом. Кто именно принял решение об ограничении версии сервиса для военных – пока неизвестно.

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Об этом со ссылкой на источники сообщает Reuters. Издание добавляет, что временное ограничение жизненно важной для Украины системы связи произошло на фоне давления на Киев со стороны президента США Дональда Трампа.

Приказ об ограничении Starlink для Украины поступил из Белого дома

Два американских чиновника и чиновник из одной из стран-союзниц США сообщили журналистам, что приказ ограничить работу спутниковой системы, используемой Украиной для боевой связи и операций с применением беспилотников, поступил из Белого дома.

Распоряжение администрации Трампа о необходимости замедлить работу SpaceX Starshield для украинских военных получило руководство Пентагона.

"Чиновники, говорившие на условиях анонимности, не уточнили, кто в Белом доме принял это решение или кто отвечал за выполнение приказа. Пентагон является крупнейшим клиентом Starshield, военной версии сервиса Starlink", – говорится в материале.

Украинские военные на этой неделе сообщали, что терминалы Starlink перестали работать на быстро движущихся объектах. И это мешало реализации беспилотных миссий Сил обороны на территории Украины. Работа терминалов прекращалась при превышении скорости 160 км/ч.

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В Reuters подчеркнули, что проблемы с Starlink у Сил обороны возникли на фоне давления Трампа на Киев с требованием прекратить атаки на российские нефтеперерабатывающие заводы. По версии президента США, именно эти атаки якобы являются причиной стремительного роста цен на энергоносители. А значит они негативно влияют на перспективы Республиканской партии США на промежуточных выборах в Конгресс в ноябре.

Впрочем, отмечает издание, эксперты с мнением Трампа не согласны и упорно называют главной причиной роста цен на нефть войну США и Израиля против Ирана. Ведь после начала боевых действий Тегеран нанес удары по энергетическим объектам в регионе и перекрыл жизненно важный Ормузский пролив.

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В Reuters отметили, что обратились в Белый дом за официальным комментарием относительно приказа об ограничении программы Starshield для Украины, на что получили ответ, что "президент никогда не делал такого запроса". Кто из администрации мог сделать это, кроме Трампа, – там не ответили.

"Starshield был разработан SpaceX специально для правительственных и национально-безопасностных клиентов, в частности для министерства обороны США. Starshield использует созвездие Starlink в качестве своей основы. Украинские чиновники заявили, что ограничения затруднили ударные миссии против российских войск и логистики на оккупированной территории Украины, а также замедлили работу дронов-перехватчиков, используемых для противодействия российским БПЛА типа "Шахед", – пишет издание.

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Генеральный директор SpaceX Илон Маск после появления информации о введении ограничений заявил: поскольку системы Starshield принадлежат и контролируются правительством США, любые ограничения скорости или использования устанавливаются американскими военными или президентом.

Ни SpaceX, ни Пентагон, ни посольство Украины в Вашингтоне на запросы издания не ответили.

"После того как были приняты меры по ограничению доступа Украины к Starshield, украинцы во вторник и среду обратились к высокопоставленным чиновникам Белого дома, Госдепартамента и Пентагона, чтобы получить ответы, сообщил высокопоставленный украинский чиновник, добавив, что Киеву сообщили, что это решение Белого дома", – говорится в материале Reuters.

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Как сообщал OBOZ.UA, 14 октября в Украине возникли проблемы с Starlink во время движения, ограничения коснулись "военного пакета". В результате введения ограничений был сорван ряд важных миссий Сил обороны на временно оккупированных территориях Украины.

На следующий день стало известно, что в Сенате США требуют провести расследование в отношении главы Пентагона Хегсета в связи с ограничением доступа к Starlink для Украины.