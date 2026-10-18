"Надеюсь, он изменит своё отношение к Путину": Зеленский о Трампе

Президент Украины Владимир Зеленский надеется, что Дональд Трамп пересмотрит свои решения в отношении Украины и изменит отношение к российскому диктатору Владимиру Путину. По его мнению, нынешний курс американского лидера является ошибочным и не принесет пользы ни Киеву, ни Вашингтону.

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Об этом Зеленский заявил в интервью американскому телеканалу NBC News. Он выразил надежду, что Вашингтон продолжит помогать Украине или, по крайней мере, сохранит нейтральную позицию.

"Конечно, мы доверяем Америке. Мы доверяем двухпартийной поддержке, и мы доверяем президенту Соединенных Штатов. Я надеюсь, что Трамп изменит свои решения, поскольку, на мой взгляд, все это — ошибки, они не помогут ни нам, ни Соединенным Штатам. Я также надеюсь, что он изменит свое отношение к Путину", — сказал Зеленский.

Он также подчеркнул, что Украину нельзя приравнивать к России, которая является агрессором и оккупантом. Именно российские военные убивают мирных жителей, в частности взрослых и детей, подчеркнул президент.

Зеленский признал, что без поддержки США Украине будет чрезвычайно сложно победить в войне. Прежде всего это связано с человеческими потерями.

"Главное — это наши люди. Без поддержки Соединенных Штатов — очень трудно", — отметил президент.

Он также заявил, что Украина не сможет устоять, если Соединенные Штаты официально перейдут на сторону России.

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"Это историческая ошибка и большая трагедия", — сказал глава государства.

Зеленский добавил, что Киев надеется на поддержку Трампа и его команды или, по крайней мере, на нейтральную позицию Вашингтона.

Ранее OBOZ.UA писал, что Дональд Трамп назвал телефонный разговор с российским диктатором Владимиром Путиным "чрезвычайно успешным". По словам президента США, они договорились о поставках российского дизельного топлива на американский и мировой рынки. Трамп утверждал, что эти договоренности помогут снизить цены на топливо.

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