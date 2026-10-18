"Надеюсь, он изменит своё отношение к Путину": Зеленский о Трампе

Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
RU
UA
Картина дня
RU
UA
Картина дня
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
Горячие темы
США возобновили обмен разведданными с Украиной, — ЗеленскийСША возобновили обмен разведданными с Украиной, — ЗеленскийВ Литве упал неизвестный дрон: истребители его не сбилиВ Литве упал неизвестный дрон: истребители его не сбилиОльга Стефанишина, иллюстративное фото.Квартиры за миллионы, Mercedes и дом за $550: НАБУ завершило расследование в отношении СтефанишинойВ Германии заверили, что предоставят Украине ракеты для системы Patriot, но есть нюанс: разъясняем заявление представителя БундестагаВ Германии заверили, что предоставят Украине ракеты для системы Patriot, но есть нюанс: разъясняем заявление представителя БундестагаНе Зеленский в Москве: министр обороны Италии объяснил, как он видит победу Украины в войнеНе Зеленский в Москве: министр обороны Италии объяснил, как он видит победу Украины в войнеНаши воины с начала осени освободили больше территории, чем удалось захватить РФ, – Зеленский. ВидеоНаши воины с начала осени освободили больше территории, чем удалось захватить РФ, – Зеленский. Видео"Я иногда предлагала ей..." Мама Магучих сделала откровенное признание про дочку"Я иногда предлагала ей..." Мама Магучих сделала откровенное признание про дочкуОрбан обвинил правительство Венгрии в том, что оно проукраинское. ВидеоОрбан обвинил правительство Венгрии в том, что оно проукраинское. ВидеоАндре Тан показал, во что превратился его бизнес в Ровно после российского обстрела. ВидеоАндре Тан показал, во что превратился его бизнес в Ровно после российского обстрела. ВидеоНидерланды поглумились над тренером сборной России по гимнастике, приехавшим на ЧМ. ВидеоНидерланды поглумились над тренером сборной России по гимнастике, приехавшим на ЧМ. Видео

"Надеюсь, он изменит своё отношение к Путину": Зеленский о Трампе

Иван ЧерленскийИван Черленский
Time to read1 мин
icon 525
Иллюстрация - Владимир Зеленский
Владимир Зеленский. Источник: Getty Images

Президент Украины Владимир Зеленский надеется, что Дональд Трамп пересмотрит свои решения в отношении Украины и изменит отношение к российскому диктатору Владимиру Путину. По его мнению, нынешний курс американского лидера является ошибочным и не принесет пользы ни Киеву, ни Вашингтону.

Об этом Зеленский заявил в интервью американскому телеканалу NBC News. Он выразил надежду, что Вашингтон продолжит помогать Украине или, по крайней мере, сохранит нейтральную позицию.

"Конечно, мы доверяем Америке. Мы доверяем двухпартийной поддержке, и мы доверяем президенту Соединенных Штатов. Я надеюсь, что Трамп изменит свои решения, поскольку, на мой взгляд, все это — ошибки, они не помогут ни нам, ни Соединенным Штатам. Я также надеюсь, что он изменит свое отношение к Путину", — сказал Зеленский.

Читайте также
Виталий ПортниковВиталий Портников
icon 4,1 т.
Последняя встреча президентов
icon 4,1 т.
Последняя встреча президентов
Даниил БорщДаниил Борщ
icon 3,1 т.
"Америка должна это видеть!" Зеленский рассказал, сколько раз Россия не послушала Трампа насчет перемирия
icon 3,1 т.
"Америка должна это видеть!" Зеленский рассказал, сколько раз Россия не послушала Трампа насчет перемирия
Анна ЯкубецАнна Якубец
icon 2,5 т.
Длину пути никто не рассчитал: где Украине взять силы, чтобы сражаться дальше, и какой должна быть победа
icon 2,5 т.
Длину пути никто не рассчитал: где Украине взять силы, чтобы сражаться дальше, и какой должна быть победа

Он также подчеркнул, что Украину нельзя приравнивать к России, которая является агрессором и оккупантом. Именно российские военные убивают мирных жителей, в частности взрослых и детей, подчеркнул президент.

Зеленский признал, что без поддержки США Украине будет чрезвычайно сложно победить в войне. Прежде всего это связано с человеческими потерями.

"Главное — это наши люди. Без поддержки Соединенных Штатов — очень трудно", — отметил президент.

Он также заявил, что Украина не сможет устоять, если Соединенные Штаты официально перейдут на сторону России.

"Это историческая ошибка и большая трагедия", — сказал глава государства.

Зеленский добавил, что Киев надеется на поддержку Трампа и его команды или, по крайней мере, на нейтральную позицию Вашингтона.

Ранее OBOZ.UA писал, что Дональд Трамп назвал телефонный разговор с российским диктатором Владимиром Путиным "чрезвычайно успешным". По словам президента США, они договорились о поставках российского дизельного топлива на американский и мировой рынки. Трамп утверждал, что эти договоренности помогут снизить цены на топливо.

Похожие темы
Война в УкраинеполитикаСШАРоссияпомощьВладимир ПутинВладимир ПутинДональд ТрампДональд ТрампВладимир ЗеленскийВладимир Зеленский
facebook0

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber.
Не ведитесь на фейки!

ПодписатьсяПодписаться