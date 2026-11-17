Мне кажется, что наша главная проблема даже не в хитрости американских переговорщиков, а в том, что мы раз за разом соглашаемся играть по чужим правилам, позволяя другим определять, чем Украина должна пожертвовать ради мира.

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Нам подбрасывают идею выхода из Донбасса в обмен на гарантии безопасности, которых пока нет в виде конкретных обязательств. И вместо того, чтобы требовать письменных предложений, механизмов их выполнения и ответственности за нарушения, мы уже публично обсуждаем возможность референдума.

А почему, собственно, не перевернуть эту переговорную конструкцию?

Хотите говорить о территориях в обмен на членство в НАТО? Отлично, тогда сначала покажите юридически оформленное предложение, согласие всех членов Альянса, конкретные сроки, механизмы защиты Украины и ответственность за невыполнение договоренностей, а уже потом поговорим о том, что вообще может быть предметом переговоров.

А параллельно нужно перестать воспринимать Вашингтон как единственный центр принятия решений, сформировать общую переговорную позицию с европейцами и создать собственную альтернативу плохому соглашению благодаря сильной армии, оборонной промышленности и стабильному финансированию.

Потому что дипломатия начинается не там, где ты умеешь красиво говорить, а там, где можешь сказать "нет" и при этом не оказаться перед катастрофой.

И самое главное, я бы очень хотел, чтобы наши переговорщики наконец поняли простую вещь: Украина не должна доказывать, почему не хочет отдавать свое, напротив, те, кто предлагает нам уступки, должны доказать, чем именно они будут гарантировать нашу безопасность.

Иначе это не переговоры о мире, а очередной аукцион, на котором за наш счет договариваются о чужих интересах.

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