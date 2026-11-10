Переговоры-шмереговоры. Накануне.

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Пара общих ремарок и один конкретный сюжет по Харьковской области.

1. Перед встречей в Абу-Даби Трамп что-то в очередной раз заявил о "других границах" Украины и т.д.

В доисторические времена бытовал такой политологический термин – "самонаведение админресурса". Именно это сейчас происходит в США.

Трамп пока у власти, у него масса рычагов. Но те, кто думает о будущем и не рассматривает ближайшие месяцы как шанс рискнуть и сорвать куш, уже глядят на мир в поисках конфигурации без Трампа.

Ввиду чего, даже обладая немалым объемом полномочий, ему будет гораздо сложнее проводить решения, в т.ч. – в рамках президентской вертикали. Исполнители трижды оценят в самых безобидных ситуациях, пытаясь угадать, а что на этот счет думают те, с кем ассоциируется будущее.

Потому что сразу после объявления результатов выборов началась кампания 2028 года. И все действия уже выстраиваются через эту призму.

Еще 4 ноября одиозный публицист Кертис Ярвин опубликовал явно заготовленное эссе с интерпретацией результатов выборов и открытым призывом: убрать Трампа и позволить Вэнсу баллотироваться в статусе действующего президента. Чтобы до выборов "бунтарь-хабиби" Вэнс разнес вдребезги оппонентов и захватил власть. Есть и другие мнения. Сейчас они будут активно конкурировать.

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Трамп в свою очередь назначил нового главу аппарата – товарища Миллера, что в основном интерпретируют как включение режима "больше ада везде"!

В этой ситуации задача Украины не меняется. Пусть Трамп говорит, что он там говорит. Не провоцировать без надобности (при надобности – провоцировать и огрызаться). Не вовлекаться в необратимо плохие решения.

В США продолжает работать немало здравых людей, особенно – в секторе обороны и безопасности, которые исходят из того, что проблематику безопасности нельзя поставить на паузу. А если что-то сломать, то потом это очень дорого и – главное – долго реанимировать.

Главные истории дня

Поэтому сотрудничество с Америкой продолжается (ибо это в т.ч. в интересах США), его надо сберечь, а при открытии окна возможностей – нарастить.

И не нервничать. Всякий раз, когда вас травмируют словесные эскапады Трампа, вспоминайте эпическую "дизельную сделку" и судьбу российских НПЗ. Не стоит переживать из-за того, о чем вы завтра не вспомните.

2. А вот что действительно важно.

Новацией последнего времени стало изменение подхода Европы. Европейцы не только начали более активно подключаться к обсуждению контуров урегулирования, но и окончательно сняли табу на разговоры с Россией без посредников. Это – обоюдоострая ситуация.

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Европейским лидерам все сложнее выдерживать санитарный кордон относительно Кремля, потому что различные протестные и оппозиционные группы требуют разговоров и договоренностей с Путиным. Поэтому совсем не говорить – трудно, контактов объективно будет больше.

Но о чем говорить и договариваться – это большой вопрос.

Тактика Москвы очевидна и совпадает с подходом администрации Трампа – выстраивать разговор на двустороннем уровне. Потому что в таком раскладе у РФ больше рычагов, Россия сильнее любой европейской страны.

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Естественно, россияне будут применять кнут и пряник, угрозы и обещания, сеять раздор между европейцами.

Каждая европейская столица будет думать – а на что согласились соседи? Может выгоднее "дрогнуть" и попытаться "умиротворить" первыми?

Тут надо не стесняться напоминать, чем такие истории заканчивались. Особенно с учетом, что Россия-то свою армию активно модернизирует. И по-настоящему умиротвориться она может только под давлением непреодолимой силы, когда не будет ресурсов на агрессию.

3. И вот тут уместно вспомнить эпизод, который случился уже года два назад, не помню точно.

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Тогда начали более-менее последовательно артикулировать на экспертном уровне (военные это видели гораздо раньше), что возможной целью России будет охват Славянска и Краматорска с флангов, дабы установить контроль над всей Донецкой областью. И сомкнуться эти клещи должны были в районе г. Барвенково (Харьковская область).

Тогда немало европейцев предлагали, мол, если захват Донбасса россиянами тем или иным способом с высокой вероятностью необратим, может пойти на уступки, разменяв на что-то полезное?

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На что приходилось раз за разом говорить, что, во-первых, обратим, если Украина получит адекватную помощь.

А во-вторых, призывать внимательно послушать то, что прямо говорят россияне. И трезво оценить переговорную тактику россиян, которую они в лоб применяют против Европы. Ведь нет никакого секрета, все открыто.

Россия говорит: передача контроля над Донбассом – это условие НАЧАЛА разговора о некоем урегулировании.

Логичный вопрос: а как же в Кремле видят продолжение и окончание? НАТО в границах 1997 года?

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Продолжение в Кремле декларируют как серию уступок со стороны Украины, в том числе – по территории Херсонской и Запорожской областей. Не говоря уже о гуманитарных вопросах, "демилитаризации" и т.д.

Многие европейцы верили в разводку россиян о том, что РФ готова будет вернуть захваченные территории Харьковской, Днепропетровской, Сумской областей, не очень настаивая на захвате Запорожья и Херсона.

На что приходилось возражать, что практика россиян принципиально иная: они никогда ДОБРОВОЛЬНО не отдают то, что физически контролируют.

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Они расторговывают "ОТКАЗ" от того, что не контролируют и контролировать не будут.

Поэтому, увеличивая зону физического контроля, вы просто даете им возможность совершить два шага вперед и захапать то, на что у них нет сил.

Как это выглядит?

4. Предположим, что Москва пообещала вести себя хорошо, ей поверили, и российские войска физически контролируют Барвенково.

Смотрим на карту. Что это означает?

В такой ситуации Украине будет крайне несподручно удерживать территорию на левом берегу Оскола.

Т.е., это предпосылки для сворачивания украинской обороны и перехода этой территории под фактический контроль россиян. Равно как и районов вплоть до Изюма, в результате чего сам город будет подвешен.

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Т.е., под контролем РФ фактически окажется 10% Харьковской области.

Что будет дальше, какой "непредсказуемый" шаг совершат россияне?

Используя свою традиционную мантру о "реалиях на земле", они скажут: смотрите, дорогие друзья, мы с вами договорились. Но ситуация изменилась.

...Люди, проживающие на этих "исторических землях", (якобы) хотят в Россию, вот результаты "референдума", мы их давно нарисовали. Вот общественные лидеры, послушайте их (перебежчиков хватает). Мы этого не хотим, но просто вынуждены поднять вопрос о включении ВСЕЙ территории Харьковской области в Конституцию РФ по уже отработанному механизму…

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Это – мягкий вариант. Более жесткий – никто не будет предупреждать, просто включат и поставят перед фактом.

На этом фоне резко померкнут требования РФ об уже "включенных" землях Украины. И расторговывать Москва будет не Херсон и Запорожскую АЭС, а гипотетический отказ от Харькова.

И как вы отреагируете? Вы испугаетесь. И будете давить на Украину. Ведь так? Нет? Что-то ужесточите против России? Так ужесточайте прямо сейчас. Опять "не все однозначно"?

Более того. Вполне логично для россиян запустить такую конструкцию.

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Контроль над Харьковской областью – этого недостаточно. Чтобы хоть как-то нормализовать жизнь на захваченном Донбассе, нужна вода. Для этого нужен контроль над всей системой водообеспечения, которая включает не только Оскол, Северский Донец и Краснопавловское водохранилище, но и всю систему канала Днепр – Донбасс, который проложен … по границе Полтавской и Днепропетровской областей.

Харьков мы забираем полностью, а там согласны на демилитаризованную зону и международную администрацию из белорусов и казахов. Нет же возражений?...

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Вот что такое в политико-дипломатическом плане "выход с Донбасса" без малейших гарантий наказания агрессора.

Дестабилизация Харькова – дестабилизация всего Левого берега. И последствия совершенно иного порядка.

Украинская сторона это прекрасно понимает. За два года есть определенный прогресс и в Европе. Но остается масса иллюзий.

Надо не стесняться напоминать, с кем идут переговоры.

Предупрежден – вооружен.

Россияне могут быть на редкость прагматичными и рациональными перед лицом неберущихся аргументов. Особенно – силовых и "на земле".

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Вот их и надо обеспечить.

В частности, мы наблюдаем стремительный рост потерь российской армии. Это значит – нашим требуется больше дронов и – главное – без перерывов.

Посильная поддержка армии – лучший способ принять участие в правильном урегулировании.

Игра Путина в "усиление делегации" – это попытка имитировать, что он серьезно относится к поиску мира.

Но главный фактор придания серьезности обсуждению – это под 3000 убитых и раненых российских солдат в сутки. И легкие задымления вплоть до Урала. Вот это способно принести результат.

Смотрим сумо и ждем новостей из Эмиратов.

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