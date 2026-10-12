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Общая ответственность должна преобладать над политическими разногласиями: "Евросолидарность" инициирует встречу Согласительного совета с президентом

Глеб ИвановГлеб Иванов
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Общая ответственность должна преобладать над политическими разногласиями: "Евросолидарность" инициирует встречу Согласительного совета с президентом
Заявление "Европейской солидарности". Источник: eurosolidarity.org

"Европейская Солидарность" инициировала встречу Согласительного совета Верховной Рады с президентом Украины для обсуждения важнейшего сегодня вопроса для каждого украинца — стратегии достижения мира.

Об этом говорится в заявлении партии.

"На фоне обострения ситуации с безопасностью, усиления российского воздушного террора против мирного населения и гражданской инфраструктуры, стремительного ухудшения отношений с Соединенными Штатами и роста финансовых и безопасности вызовов Украина нуждается в четкой, реалистичной и понятной обществу стратегии достижения мира.

Ее основой должно стать всеобъемлющее прекращение огня — на земле, в воздухе и на море — с надлежащими гарантиями безопасности и механизмами контроля за соблюдением договоренностей.

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Мы убеждены, что в вопросах войны и мира необходимы ответственный диалог между всеми ветвями власти, общая позиция и консолидация усилий.

"Европейская Солидарность" имеет собственные наработки и конкретные предложения, которые готова представить и обсудить с Президентом в максимально конструктивном формате.

Наша цель — выработать общие подходы, которые позволят Украине выступать единым фронтом с международными партнерами, укрепить свои переговорные позиции и приблизить справедливый и устойчивый мир.

Мир и безопасность Украины – вопрос, в котором совместная ответственность должна быть выше политических разногласий", – заявили в "Европейской Солидарности".

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