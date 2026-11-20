Друзья, немного о сегодняшней ночной атаке.

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Хочу высказать свое видение "мести путина".

Во-первых, это точно не был какой-то " супер самый масштабный обстрел", как пыталось нас напугать существо, которое гадит в чемоданчик.

Мы переживали гораздо более массированные атаки и по количеству ракет, и по масштабам поражения.

Достаточно вспомнить 2022-й и 2023-й годы.

Что было иначе:

В этот раз была другая тактика – длительная, изматывающая атака. Киев фактически всю ночь и до самого утра держали под угрозой.

По несколько ракет, паузы, снова ракеты.

Поздний вылет стратегической авиации, хотя обычно они начинают раньше.

Примерно после двух ночи террористы включили в "месть" запад страны.

Этими действиями они выполняют задачу пуйла – не только нанести разрушения, но и максимально измотать людей, не давать им спать, держать Киев в постоянном напряжении.

Что бы кто ни говорил, Киев – это столица, а это ведь факт: есть столица – есть Государство!

Издеваются, одним словом.

Пока не берусь оценивать окончательные последствия атаки.

Но есть один момент, который привлек особое внимание.

Крылатыми ракетами на этот раз они решили бить по энергетической инфраструктуре западных областей.

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Именно западных.

Почему?

Потому что в последние месяцы все крылатые ракеты, которыми террористы пытались обстреливать Киев, не долетали до своих целей. Практически % крылатых ракет, направленных на Киев, были уничтожены нашими ПВО.

Поэтому агрессор направил их на запад страны.

Он готовился к этому и другим образом.

Этот маневр не выглядит случайным.

Напомню, что примерно неделю-две назад уже появилась информация о спутниковом наблюдении за территориями ключевых подстанций в западных регионах.

А вот то, что Киев снова получает основной удар баллистикой и противокорабельными ракетами, к сожалению, уже никого не удивляет. Такая тактика повторяется, и, похоже, враг не собирается от нее отказываться.

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И еще одна мысль, которая может кому-то не понравиться.

Можете считать меня слишком подозрительным. Или неспециалистом, но я все больше склоняюсь к мысли, что эти последние полгода систематических обстрелов столицы – это уже не просто очередные российские атаки, а целенаправленная кампания на истощение Киева и Украины в целом.

Это общий план России и США по убийству украинцев.

Россия выполняет свою часть общего плана, она тратит колоссальные ресурсы, ракеты и деньги, чтобы систематически бить именно по столице.

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В то же время США также тщательно и четко выполняют свою часть общего плана с Московией по уничтожению Киева и Украины в целом.

США – периодически прекращают предоставлять нам разведданные, чтобы люди в Украине не могли даже знать об обстрелах, США отключили Украине военную часть Старлинка – Старшилд, и благодаря этому лишили Украину возможности сбивать реактивные шахеды, а главное в их плане убийства украинцев – это то, что США уже полгода не продали нам ни одной противобаллистической ракеты, тем самым полностью открыв для московии возможность убивать наших людей, а Украину лишив возможности иметь защиту.

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Друзья, у меня нет каких-либо инсайдов или доказательств какой-либо договоренности. Это мое личное видение ситуации, которое складывается из того, что видит вся страна, из того, что мы наблюдаем на протяжении 6 – 7 месяцев.

И еще:

После вчерашнего звонка Трампа европейским лидерам с требованием вообще не тратить деньги на поддержку Украины все встало на свои места, и все стало понятно.

Нельзя закрывать глаза на такие вещи и делать вид, что все нормально, нельзя.

Украинцы должны об этом писать, писать везде, писать много, говорить, рассказывать – только так можно изменить ситуацию.

Всем доброго дня. Берегите себя!

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