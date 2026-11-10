Спецпредставители Трампа Кушнер и Виткофф могут снова приехать в Киев – Axios

Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
Добавить в предпочитаемые источники
Добавить в предпочитаемые источники
RU
UA
Картина дня
RU
UA
Картина дня
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
Добавить в предпочитаемые источники
Горячие темы
Полное расписание сборной Украины по футболу в 2026 году: календарь матчей, результаты и отчетыПолное расписание сборной Украины по футболу в 2026 году: календарь матчей, результаты и отчетыФьюри – Джошуа: искусственный интеллект назвал победителя супербояФьюри – Джошуа: искусственный интеллект назвал победителя супербояНа переговорах в Абу-Даби договорились о масштабном обмене пленными в ближайшее время – СМИНа переговорах в Абу-Даби договорились о масштабном обмене пленными в ближайшее время – СМИДжошуа – Фьюри: дата и время начала, прогноз, где смотреть и на каком канале трансляция боксаДжошуа – Фьюри: дата и время начала, прогноз, где смотреть и на каком канале трансляция бокса"Европейская солидарность" на первом месте: опрос раскрыл, какие партии готовы поддержать украинцы на выборах"Европейская солидарность" на первом месте: опрос раскрыл, какие партии готовы поддержать украинцы на выборахУкраинка Ольга Коцюбайло стала чемпионкой мира по парикмахерскому искусствуУкраинка Ольга Коцюбайло стала чемпионкой мира по парикмахерскому искусствуРаботу предприятия остановили: появились новые подробности атаки на НПЗ в Ленинградской области РФРаботу предприятия остановили: появились новые подробности атаки на НПЗ в Ленинградской области РФПоявилось видео с моментом гибели путиниста Сергея Соседова: как все было на самом делеПоявилось видео с моментом гибели путиниста Сергея Соседова: как все было на самом делеДолги свыше €2 млрд и ручное регулирование цен на электроэнергию сдерживают инвестиции в новую генерацию, – ЦатурянДолги свыше €2 млрд и ручное регулирование цен на электроэнергию сдерживают инвестиции в новую генерацию, – ЦатурянКушнер заявил, что Россия готова к миру, но при определенных условиях. ВидеоКушнер заявил, что Россия готова к миру, но при определенных условиях. Видео
Подпишитесь, чтобы узнавать новости первыми

Нажмите “Подписаться” в следующем окне

Перейти
Google Subscribe

Спецпредставители Трампа Кушнер и Виткофф могут снова приехать в Киев – Axios

Андрей КолотовкинАндрей Колотовкин
Time to read3 мин
183
Спецпредставители Трампа Кушнер и Виткофф могут снова приехать в Киев – Axios
Зеленский встретил в Киеве Виткоффа и Кушнера. Источник: Радио Свобода / Reuters

Спецпредставители президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф и Джаред Кушнер могут после переговоров Украины и России в Абу-Даби посетить Москву и Киев. Там они планируют провести отдельные встречи с российским диктатором Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским.

О возможных поездках американских представителей сообщил представитель администрации США. По информации издания Axios, переговоры с участием американских посредников должны состояться во вторник и среду.

В Белом доме заявили об осторожном оптимизме относительно возобновления дипломатического процесса, хотя позиции Киева и Москвы по территориям остаются далекими друг от друга.

Переговоры в Абу-Даби

Белый дом "осторожно оптимистично" оценивает перспективы возобновления переговоров между Украиной и Россией. Встречи во вторник и среду станут первыми с участием американских посредников с февраля, когда дипломатический процесс приостановили из-за войны в Иране.

Читайте также
Анна ЯкубецАнна Якубец
38,5 т.
Переговоры в Абу-Даби на сегодня завершились: есть ли шансы на прорыв. Главные заявления
38,5 т.
Переговоры в Абу-Даби на сегодня завершились: есть ли шансы на прорыв. Главные заявления
Алексей КопытькоАлексей Копытько
25,7 т.
Сначала Донбасс, потом Харьков? Кремль готовит Украине новый территориальный шантаж
25,7 т.
Сначала Донбасс, потом Харьков? Кремль готовит Украине новый территориальный шантаж
Вадим ДенисенкоВадим Денисенко
25,7 т.
Переговоры в Абу-Даби интересны только одним, или О "мирном плане" Путина
25,7 т.
Переговоры в Абу-Даби интересны только одним, или О "мирном плане" Путина

В течение последних двух недель Виткофф и Кушнер ежедневно общались по телефону с представителями Украины и России. Иногда разговоры происходили по несколько раз в день. Американские дипломаты пытались подготовить стороны к новому раунду переговоров.

Один из представителей администрации США заявил, что есть возможность добиться существенного прогресса и сократить разногласия между сторонами. По его словам, американские посредники хотят использовать встречи, чтобы определить решения, которые предстоит принять Путину и Зеленскому.

В то же время перспективы договоренностей остаются неопределенными. Россия продолжает усиливать атаки на украинские города, а Путин отказывается соглашаться на прекращение огня.

Главные разногласия

Переговоры в Абу-Даби будут проходить по двум основным направлениям.

Первое – военная рабочая группа под руководством командующего Европейским командованием Вооруженных сил США генерала Алексуса Гринкевича. Она будет обсуждать механизмы контроля за соблюдением прекращения огня после завершения войны и будущие договоренности в сфере безопасности. Во время предыдущего раунда переговоров в феврале по этому вопросу удалось добиться существенного прогресса.

Второе направление – политическая рабочая группа, которая сосредоточится на территориальных требованиях. Именно этот вопрос остается одним из самых сложных. В феврале стороны не смогли договориться по нему.

Публичные позиции Киева и Москвы пока не изменились:

  • Россия требует контроля над всей территорией Донбасса.
  • Украина настаивает, что возможный территориальный раздел должен учитывать нынешнюю линию фронта.

По словам американских чиновников, в последние недели обе стороны продемонстрировали некоторую гибкость в территориальном вопросе. Однако договоренности о границах, по мнению представителей США, невозможны без предварительного согласования гарантий безопасности.

Роль Европы

Отдельно американские представители пригласили в Абу-Даби высокопоставленных представителей НАТО, Европейского Союза, Великобритании, Франции, Германии и Италии. Они должны провести отдельные консультации на полях переговоров Украины и России.

Европейские союзники Украины будут играть важную роль в будущих договоренностях о безопасности после окончания войны.

Кроме того, США хотят запустить третий переговорный трек – между европейскими странами и Россией. Его целью должен стать поиск новых механизмов снижения напряженности и предотвращения конфликтов.

Однако в Европе к этой идее относятся с подозрением. Некоторые страны опасаются, что такие переговоры фактически будут поддерживать российский тезис о том, что Европа представляет угрозу для Москвы, а также могут ослабить роль НАТО.

Американская сторона подчеркивает, что предложенная инициатива не заменит Альянс и не уменьшит его значения для защиты Европы. В то же время Виткофф и Кушнер надеются, что Россия согласится привлечь европейских представителей к следующему раунду мирных переговоров.

Приоритеты Украины

Украинские представители определили три основные задачи, которых Киев хочет достичь в ходе переговорного процесса:

  • Договориться о снижении напряженности в Черном море и обеспечить возможность экспорта украинского зерна.
  • Достичь договоренности о прекращении ударов по украинским электростанциям и российским нефтеперерабатывающим заводам до начала зимы.
  • Организовать трехстороннюю встречу Дональда Трампа, Владимира Путина и Владимира Зеленского. Одной из возможных площадок для нее может стать саммит G20 в Майами в следующем месяце.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что первый раунд переговоров в Абу-Даби на сегодня завершился. Опубликовали главные заявления.

Похожие темы
Переговоры США и РоссииПереговоры Украины и СШАПереговоры России и УкраиныМирный план ТрампаполитикаАбу-ДабиОАЭДжаред КушнерДжаред КушнерСтив УиткоффСтив УиткоффВладимир ЗеленскийВладимир ЗеленскийДональд ТрампДональд ТрампВладимир ПутинВладимир Путин
facebook0

Читайте нас в Telegram и Viber или скачайте приложение

Добавить в предпочитаемые источники

OBOZ.UA работает согласно Редакционной политике. Не ведитесь на фейки!