Спецпосланник кремлевского диктатора Владимира Путина Кирилл Дмитриев провел встречи с американскими чиновниками в Вашингтоне. В ходе переговоров обсуждались возможное прекращение войны в Украине и потенциальные совместные энергетические инициативы после завершения войны.

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По словам американского чиновника, переговоры были "конструктивными". Об этом пишет Reuters.

Что обсуждалось во время встреч

Визит Дмитриева в Вашингтон состоялся в понедельник. Он находился в США, чтобы продолжить переговоры о мирном урегулировании российско-украинской войны и возможных американо-российских инициативах в энергетической сфере после завершения войны.

По данным Reuters, американский чиновник назвал переговоры "конструктивными". Источники агентства, знакомые с подготовкой к визиту, сообщили, что Дмитриев провел встречи с представителями Министерства финансов и Министерства энергетики США.

Визит состоялся после встречи Трампа и Зеленского

Поездка Дмитриева в Вашингтон состоялась после встречи президента США Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского на прошлой неделе в Нью-Йорке. По словам Зеленского, во время встречи они обсуждали возможное прекращение огня в отношении энергетических объектов.

В то же время в начале сентября представители Трампа Стив Виткофф и Джаред Кушнер встречались с Путиным в Москве. Дмитриев также возглавляет Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и участвует в контактах Москвы с администрацией США.

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Дмитриев говорил и об энергетических проектах

Отдельной темой переговоров стали возможные американо-российские энергетические инициативы после завершения войны. По словам американского чиновника, именно продолжение обсуждений мирного урегулирования и потенциального сотрудничества в энергетической сфере было целью пребывания Дмитриева в Вашингтоне.

Напомним, ранее пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что кремлевский лидер готов к новой встрече с Трампом, однако для ее проведения необходимо официально согласовать такой контакт. В то же время на данный момент никаких конкретных планов относительно новой встречи нет.

Главные истории дня

Как сообщал OBOZ.UA, президент Украины Владимир Зеленский после встречи с Трампом заявил, что готов к переговорам с Россией, однако сомневается, что на это согласится российский диктатор Путин.

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