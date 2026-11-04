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Тарас Радь
Тарас Радь

Военнослужащий ВСУ, бывший руководитель проектов в сфере выборов и местного самоуправления Гражданской сети «Опора»

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Новости политики / Мнения
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"Спасибо деду за пабеду": Трамп подарил демократам Конгресс, но Украине радоваться рано

"Спасибо деду за пабеду": Трамп подарил демократам Конгресс, но Украине радоваться рано
Дональд Трамп. Источник: Getty

Выборы в Конгресс США, как и ожидалось, завершились более чем убедительной победой Демократической партии и разгромным поражением Республиканской партии.

Все благодаря "синей волне" в штатах на восточном побережье США. В частности, в традиционно республиканских штатах, таких как Техас, где десятилетиями голосуют за республиканцев, победу одержал демократ.

Демократическая партия получит убедительное большинство в обеих палатах Конгресса:

* в нижней палате, Палате представителей, – 258 демократов против 176 республиканцев

* в верхней палате, Сенате, – 55 демократов против 45 республиканцев

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За этот щедрый подарок демократы могут поблагодарить Трампа. "Спасибо деду за победу".

Жаль, что в Сенате демократам не хватает 12 голосов, чтобы проголосовать за импичмент Трампу. Нужно 2/3 голосов сенаторов, то есть 67 голосов, чтобы выбросить его на свалку истории. Сомнительно, что удастся найти эти дополнительные голоса среди республиканцев, поскольку те думают о своем политическом выживании.

Партия Трампа проиграла, однако Трамп никуда не денется. К сожалению. Придется еще два года терпеть этого сумасшедшего MAGA

Другая проблема для Украины заключается в том, что я не уверен, что Демократическая партия сделает выводы из своего позорного поражения 2022 года и сумеет перестроиться на новый лад в соответствии с новыми вызовами, ведь проблема лидерства и внутрипартийных разногласий никуда не исчезла.

Важно: мнение редакции может отличаться от мнения автора. Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов, но стремится публиковать различные точки зрения. Подробнее о редакционной политике OBOZ.UA – по ссылке...

Источник:Фейсбук Тараса Радя
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