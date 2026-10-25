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Союзники Украины после выходок Маска со Starlink ищут спутниковую альтернативу – WSJ

Лилия РагуцкаяЛилия Рагуцкая
Time to read2 мин
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Илон Маск в Белом доме
Илон Маск в Овальном кабинете Белого дома. Иллюстрационное фото. Источник: Andrew Harnik/Getty Images

Недавнее ограничение на использование Starlink Украиной, введенное внезапно и без каких-либо предупреждений, вызвало обеспокоенность у союзников США. Европа и Канада стремятся избавиться от зависимости от спутниковой сети SpaceX, функционирование которой, как выяснилось, зависит не от контрактов, а от личных решений американского бизнесмена Илона Маска.

Сейчас там начали искать альтернативу Starlink, однако с этим связан ряд проблем. Подробности сообщает The Wall Street Journal.

Европа и Канада стремятся избавиться от зависимости от Starlink и Маска

Издание констатировало, что европейские партнеры США обеспокоены тем, что их зависимость от Starlink создает риски из-за возможности одностороннего отключения сети без предварительных консультаций. После введения ограничений для Украины стало очевидно: Маск может в одно мгновение прекратить доступ к критически важной связи.

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Публично о том, что подобные действия в конечном итоге навредят Starlink, заявлял министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский. Как представитель государства, участвующего в финансировании Starlink для Украины, он обратился к Маску в сети Х, предостерегая его от использования коммерческих продуктов для политического влияния.

"Чем больше вы занимаетесь политикой с помощью своих продуктов, тем больший вред наносите своему бренду", – написал Сикорский.

Для Европы и Канады главная проблема заключается в том, что готовой конкурентоспособной альтернативы Starlink, способной быстро обеспечить аналогичные возможности связи, сейчас нет.

Наиболее перспективной в качестве будущей альтернативы выглядит компания OneWeb.

"Единственной европейской компанией, способной управлять спутниками на низкой околоземной орбите, где доминирует SpaceX, является OneWeb, дочерняя компания французского концерна Eutelsat. Сейчас OneWeb управляет примерно 650 спутниками и планирует увеличить их количество примерно до 1 300 к 2030 году. У Starlink на орбите уже находится более 11 000 спутников", – пишет WSJ.

В то же время технология OneWeb имеет ограничения для использования непосредственно на фронте в Украине. Ее терминалы более громоздкие, тяжелые и требуют больше энергии.

Переход со Starlink или военной версии Starshield на систему OneWeb также потребовал бы замены тысяч терминалов, поскольку SpaceX использует собственные технологические решения.

Тем временем канадская компания спутниковой связи Telesat представила проект сети Lightspeed, которая будет работать на низкой околоземной орбите. Компания позиционирует ее как систему, которая даст пользователям больше суверенитета в сфере связи.

Согласно плану Telesat, первый из 288 спутников планируют запустить в декабре, а полноценную эксплуатацию сети планируют начать в начале 2028 года.

Как сообщал OBOZ.UA, 24 октября в Минобороны подтвердили восстановление скорости Starlink/ Starshield. Терминалы обеспечивают бесперебойную связь при скорости более 400 км/ч.

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