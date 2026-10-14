Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
RU
UA
Картина дня
RU
UA
Картина дня
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться

Блог

Виктор Таран
Виктор Таран

ветеран российско-украинской войны

Новости политики / Мнения
Time to read1 мин
icon 201
Блог |

Сегодня Starlink, завтра Patriot для Путина? К чему ведет американская формула мира

Сегодня Starlink, завтра Patriot для Путина? К чему ведет американская формула мира
Трамп и Путин

Шаги США в направлении мира выглядят все более последовательными.

Сначала закупаем в России дизельное топливо. Затем Киев перестает получать разведывательную информацию о запусках баллистических ракет

Далее сегодня отключили "Старлинк" для пользователей, которые передвигаются со скоростью свыше 100 км/ч.

А это очередной удар по военному потенциалу и безопасности страны.

И каждый такой шаг преподносят как вклад в мирный процесс.

По этой логике следующим шагом вполне естественно станет передача "Пэтриотов" для защиты российских НПЗ

Читайте также
София ЗакревскаяСофия Закревская
icon 21,4 т.
О чем писали ведущие медиа западного мира, когда в Киеве горела пораженная российской баллистикой многоэтажка. Фото
icon 21,4 т.
О чем писали ведущие медиа западного мира, когда в Киеве горела пораженная российской баллистикой многоэтажка. Фото
Надежда ДанищукНадежда Данищук
icon 6,7 т.
Украину избрали членом Совета ООН по правам человека на следующие три года: что это означает
icon 6,7 т.
Украину избрали членом Совета ООН по правам человека на следующие три года: что это означает
Валерий ПекарВалерий Пекар
icon 4,2 т.
Почему Трамп боится давить на Кремль
icon 4,2 т.
Почему Трамп боится давить на Кремль

Ведь мир по Трампу – это принуждение Украины к капитуляции.

То же самое, кстати, делал Чемберлен в 1938 году, подыгрывая Гитлеру.

Но это привело не к миру, а ко Второй мировой войне.

Важно: мнение редакции может отличаться от мнения автора. Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов, но стремится публиковать различные точки зрения. Подробнее о редакционной политике OBOZ.UA – по ссылке...

Источник:Фейсбук Виктора Тарана
Похожие темы
Война в УкраинеВторая мировая войнаСШАStarlinkНПЗПВО
facebook0

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber.
Не ведитесь на фейки!

ПодписатьсяПодписаться